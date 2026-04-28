এই জনপ্রিয় ঘরোয়া টোটকায় কি সত্যিই ওজন কমে
কুশল

এই জনপ্রিয় ঘরোয়া টোটকায় কি সত্যিই ওজন কমে

নাদিয়া ইসলাম

রান্নাঘরের খুব পরিচিত একটি মসলা—হলুদ। কিন্তু এখন এই সাধারণ উপাদানটিই জায়গা করে নিচ্ছে স্বাস্থ্যসচেতনদের দৈনন্দিন রুটিনে। বিশেষ করে ওজন কমানোর সহজ উপায় হিসেবে “হলুদের পানি” নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। সত্যিই কি এই পানীয় ওজন কমাতে সাহায্য করে, নাকি এটি শুধু একটি ট্রেন্ড?

হলুদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো কারকিউমিন—যা শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহনাশক হিসেবে পরিচিত। এই উপাদান শরীরের ভেতরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে, যা অনেক সময় ওজন বাড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। পাশাপাশি এটি মেটাবলিজম বা দেহের শক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে কিছুটা সক্রিয় করতে পারে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে কীভাবে সহায়ক?

হলুদের পানি সরাসরি ওজন কমিয়ে দেয়—এমন দাবি পুরোপুরি সঠিক নয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হতে পারে।

প্রথমত, এটি হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। গ্যাস, পেট ফাঁপা বা কোষ্ঠকাঠিন্য কমলে শরীর হালকা থাকে এবং খাদ্য হজমও ভালো হয়।
দ্বিতীয়ত, কারকিউমিন শরীরের কিছু হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে, যা অতিরিক্ত ক্ষুধা কমাতে ভূমিকা রাখে।
তৃতীয়ত, এটি প্রায় ক্যালোরিমুক্ত একটি পানীয়—তাই ডায়েটে যুক্ত করলে বাড়তি ক্যালোরির চাপ তৈরি করে না।

“ডিটক্স” ধারণা—বাস্তবতা কী?

অনেকে মনে করেন, হলুদের পানি শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দেয়। বাস্তবে শরীরের এই কাজটি করে লিভার ও কিডনি। হলুদ এই প্রক্রিয়াকে কিছুটা সহায়তা করতে পারে ঠিকই, তবে একে সম্পূর্ণ “ডিটক্স ড্রিংক” বলা বাড়াবাড়ি।

কীভাবে খাবেন হলুদের পানি?

খুব সহজ একটি রেসিপি—

এক কাপ গরম পানিতে আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে নিন।
এর সঙ্গে এক চিমটি গোলমরিচ দিলে কারকিউমিন ভালোভাবে শোষিত হয়।
ইচ্ছা করলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস যোগ করা যেতে পারে।

সকালে খালি পেটে বা রাতে খাবারের পর এটি পান করা যেতে পারে।

কিছু সতর্কতা

যেকোনো ভালো জিনিসেরও সীমা আছে। অতিরিক্ত হলুদ খেলে গ্যাস্ট্রিক বা অম্লতা হতে পারে। যাদের পিত্তথলির পাথর বা কিডনির সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

হলুদের পানি কোনো ম্যাজিক সমাধান নয়। শুধু এটি খেয়ে ওজন কমে যাবে—এমন আশা করা ঠিক নয়। তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত করলে এটি একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে।

স্বাস্থ্য নিয়ে ট্রেন্ডের পেছনে না ছুটে, সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই সচেতনতার শুরু হতে পারে এক কাপ উষ্ণ হলুদের পানি দিয়েই।

গবেষণা সূত্র: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ

ছবি: পেকজেলসডটকম

প্রকাশ: ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ০১: ০০
