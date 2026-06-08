ওজন কমানোর নতুন ট্রেন্ড? জনপ্রিয় হচ্ছে ব্রিদিং এক্সারসাইজ

শুনতে অবাক লাগলেও, আমরা কীভাবে শ্বাস নিই, সেটিও আমাদের শরীরের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক শ্বাস-প্রশ্বাস শুধু মনকে শান্ত রাখে না, বরং মানসিক চাপ কমানো, বিপাকক্রিয়া সক্রিয় রাখা এবং স্বাস্থ্যকর ওজন ব্যবস্থাপনায়ও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।
অনেকেই ভাবেন, শরীরের চর্বি কমানোর একমাত্র উপায় হলো ক্যালোরি পোড়ানো। তবে শরীরে জমে থাকা চর্বি ভাঙার পর তার একটি বড় অংশ কার্বন ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়ে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। তাই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরের বিপাকক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে।
অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে শুধু শ্বাসের ব্যায়াম করলেই দ্রুত ওজন কমে যাবে। তবে এটি এমন কিছু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণের পুরো প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তোলে।
আধুনিক জীবনে মানসিক চাপ প্রায় সবারই নিত্যসঙ্গী। কাজের চাপ, ব্যক্তিগত উদ্বেগ কিংবা ডিজিটাল ক্লান্তি সবকিছু মিলিয়ে শরীরে বাড়তে পারে কর্টিসল নামের স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা। এই হরমোন অতিরিক্ত ক্ষুধা, আবেগতাড়িত খাওয়া এবং পেটের চারপাশে চর্বি জমার সঙ্গে সম্পর্কিত।
নিয়মিত ব্রিদিং এক্সারসাইজ স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করতে সাহায্য করে। ফলে মানসিক চাপ কমতে পারে, খাওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারে এবং মনোযোগও উন্নত হতে পারে।
একই সঙ্গে গভীর শ্বাস শরীরে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ায়। এতে কোষগুলো আরও দক্ষভাবে কাজ করতে পারে এবং শরীরের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়া সচল থাকে।
ব্রিদিং এক্সারসাইজ করার সময় ডায়াফ্র্যাগমসহ শরীরের কিছু পেশি সক্রিয় থাকে, ফলে অল্প পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়। তবে এর সবচেয়ে বড় উপকার ক্যালোরি পোড়ানো নয়।
বরং এটি–
* মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে
* অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে রাখে
* ঘুমের মান উন্নত করতে পারে
* হজমপ্রক্রিয়াকে সহায়তা করে
* শরীরচর্চার সহনশীলতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে
যে চারটি ব্রিদিং এক্সারসাইজ সহজেই শুরু করতে পারেন
সবচেয়ে সহজ এবং জনপ্রিয় শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন এটি। আরাম করে বসে বা শুয়ে নাক দিয়ে গভীর শ্বাস নিতে হবে, যাতে বুকের বদলে পেট প্রসারিত হয়। কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে হবে। নিয়মিত চর্চা শরীর ও মনকে শিথিল করতে সাহায্য করে।
চার সেকেন্ড শ্বাস নেওয়া, চার সেকেন্ড ধরে রাখা, চার সেকেন্ডে শ্বাস ছাড়া এবং আবার চার সেকেন্ড অপেক্ষা করা এই চার ধাপের অনুশীলনই বক্স ব্রিদিং। ব্যস্ততা বা উদ্বেগের মুহূর্তে এটি দ্রুত মানসিক স্বস্তি দিতে পারে।
যোগব্যায়ামের পরিচিত একটি শ্বাসপ্রশ্বাস কৌশল। এতে শ্বাস গ্রহণ স্বাভাবিক থাকে, তবে শ্বাস ছাড়তে হয় দ্রুত ও জোরালোভাবে। এটি হজমশক্তি, রক্তসঞ্চালন এবং শরীরের প্রাণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে মনে করা হয়। তবে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ বা শ্বাসকষ্ট থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
এক নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস নেওয়া এবং অন্য নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস ছাড়ার এই প্রাচীন যোগপদ্ধতি মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। দিনের শুরু বা শেষে কয়েক মিনিটের এই অনুশীলন মানসিক স্বচ্ছতা বাড়াতে পারে।
যাঁরা শুরু করতে চান, তাঁরা সকালে খালি পেটে বা খাবারের অন্তত দুই ঘণ্টা পরে এই রুটিন অনুসরণ করতে পারেন—
* ৩ মিনিট ডায়াফ্র্যাগম্যাটিক ব্রিদিং
* ৩ মিনিট বক্স ব্রিদিং
* ৩ থেকে ৫ মিনিট কপালভাতি
* ২ থেকে ৩ মিনিট অনুলোম-বিলোম
মোট ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময়ই যথেষ্ট।
উত্তর হলো না। ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা, পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক সুস্থতা সমান গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিদিং এক্সারসাইজ কোনো জাদুকরি সমাধান নয়, তবে এটি এমন একটি অভ্যাস, যা সুস্থ জীবনযাত্রাকে আরও কার্যকর করে তুলতে পারে।
ওজন কমানোর যাত্রা শুধু শরীরের পরিবর্তনের গল্প নয়, এটি মন ও জীবনধারারও পরিবর্তন। তাই কখনো কখনো কঠিন ব্যায়ামের পাশাপাশি একটি ধীর, গভীর এবং সচেতন শ্বাসও হতে পারে সুস্থতার পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ।