হৃদ্‌যন্ত্র ভালো রাখতে চাইলে সাঁঝ পেরোলেই বাতির উজ্জ্বলতা কমান, বলছে গবেষণা
কুশল

গবেষকেরা বলছেন, উজ্জ্বল আলোয় রাত জাগা শুধু ঘুম নয়, হৃদয়েরও শত্রু হতে পারে এটি। দিনের শেষে একটু শান্ত সময় কাটাতে আমরা সবাই ঘরভর্তি আলো জ্বেলে দিই। কেউ টিভি চালাই, কেউ ফোনে স্ক্রল করি। বলা যায় আলোয় ভেসে যায় পুরো ঘর। কিন্তু এই ছোট্ট অভ্যাসই নাকি হৃদয়ের ওপর ফেলছে ভয়াবহ প্রভাব।

সম্প্রতি জামা নেটওয়ার্ক (JAMA Network)-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, রাতের উজ্জ্বল আলো শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি বা সার্কাডিয়ান রিদম-কে বিঘ্নিত করে। এই তাল কেটে গেলে ঘুম, হরমোনের ভারসাম্য, এমনকি হৃদ্‌যন্ত্র পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সন্ধ্যার পর ঘরের আলো হালকা রাখুন
গবেষণায় বলা হয়েছে, যারা রাতে উজ্জ্বল আলোয় থাকেন, তাঁদের মধ্যে,

৩২% বেশি করোনারি ধমনি রোগের ঝুঁকতে থাকেন,

৫৬% বেশি হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কায় রয়েছেন  এবং

৩০% বেশি স্ট্রোকের ঝুঁকিতে রয়েছেন।

অর্থাৎ, ঘুমের সময়ও শরীর লড়ছে এক অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে। যা হচ্ছে আলো।

আলো কেন এমন ক্ষতি করে?

রাতের উজ্জ্বল আলো শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি বা সার্কাডিয়ান রিদম-কে বিঘ্নিত করে
রাতের আলো শরীরকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। আমাদের মস্তিষ্ক ভাবে এখনো দিন চলছে, ফলে মেলাটোনিন হরমোন নিঃসরণ কমে যায়। এর পরিণতি হয় উচ্চ রক্তচাপ, প্রদাহ, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, আর দীর্ঘ মেয়াদে হৃদ্‌রোগ।

রাত জাগা কর্মজীবীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হন, তেমনি ক্ষতি হয় তাদেরও যারা ঘুমানোর আগে ফোন বা ট্যাবের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকেন।

করণীয় কী

আপনার ঘরের নরম আলো শুধু ঘুম নয়, হৃদ্‌যন্ত্রকেও রাখবে সুরক্ষিত ও প্রশান্ত
বিশেষজ্ঞরা বলছেন,

* সন্ধ্যার পর ঘরের আলো হালকা রাখুন।

* বেডরুমে ভারী পর্দা ব্যবহার করুন।

* শোয়ার আগে স্ক্রিন থেকে দূরে থাকুন।

ছোট পরিবর্তনগুলোই বড় পার্থক্য আনতে পারে। আপনার ঘরের নরম আলো শুধু ঘুম নয়, হৃদ্‌যন্ত্রকেও রাখবে সুরক্ষিত ও প্রশান্ত।

ছবি: এআই

সূত্র: জামা নেটওয়ার্ক (JAMA Network)

প্রকাশ: ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৫০
