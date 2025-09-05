কোন চাল খাবেন—পলিশ করা না আঁশযুক্ত?

বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ মানুষ পলিশ করা সাদা চালের ভাতেই অভ্যস্ত। দেখতে সুন্দর, রান্না হয় দ্রুত, খেতেও মজাদার। কিন্তু এর আড়ালে লুকিয়ে আছে পুষ্টি হারানোর এক দীর্ঘ কাহিনি। পলিশ করার সময় চালের বাইরের আঁশ ও ভুসি সরিয়ে ফেলা হয়, যা ভিটামিন, মিনারেল ও আঁশের মূল ভান্ডার। সেগুলো বাদ দিয়ে আমরা শুধু শর্করা সমৃদ্ধ ভেতরের অংশ খাচ্ছি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যেই আঁশ আমরা ফেলে দিই, তাই দিয়ে তৈরি হয় পশুখাদ্য, আর মুরগি-গরু হয়ে ওঠে মোটাতাজা! অথচ সেই গুণগুলো আমাদের শরীরেরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।
অন্যদিকে আঁশযুক্ত বাদামি বা লাল চাল হয়তো দেখতে ততটা আকর্ষণীয় নয়, রান্না করতেও একটু বেশি সময় লাগে। কিন্তু স্বাস্থ্যগত দিক থেকে এই চাল একেবারে ‘হিডেন জেম’—প্রাকৃতিক আঁশ, ভিটামিন বি, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, জিংকসহ অসংখ্য উপকারী উপাদানে ভরপুর।
প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা চালের ভিত্তিতে পলিশ করা সাদা চাল ও আঁশযুক্ত চালের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য।
সাদা চাল: ১৩০–১৫০ কিলোক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট বেশি, ফাইবার মাত্র ০.৪–০.৬ গ্রাম।
আঁশযুক্ত চাল: ক্যালরিতে কাছাকাছি হলেও ফাইবার ২–৩ গুণ বেশি, যা হজম ও পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ।
ভিটামিন বি১ (থায়ামিন): সাদা চালে মাত্র ০.০৭ মি.গ্রা., যেখানে বাদামি বা লাল চালে ০.৪–০.৫ মি.গ্রা.—প্রায় ৫ গুণ বেশি। ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অন্যান্য উপাদনও সাদা চালে বেশি।
ম্যাগনেশিয়াম: সাদা চাল ১২–২৫ মি.গ্রা., আঁশযুক্ত চাল ১১৫–১৪৩ মি.গ্রা.—শরীরের জন্য অপরিহার্য খনিজ।
আয়রন, জিংক, ফসফরাস ও পটাশিয়ামও আঁশযুক্ত চালে দ্বিগুণ বা ততোধিক বেশি।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: লাল চালে রয়েছে অ্যান্থোসায়ানিন, বাদামি চালে ফেরুলিক অ্যাসিড—যা প্রদাহ কমায়, রোগপ্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়।
• পলিশ করা সাদা চালের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা
• সহজে হজম হয়, বিশেষ করে বয়স্ক বা শিশুদের জন্য উপযোগী।
• উচ্চ কার্বোহাইড্রেট দ্রুত এনার্জি জোগায়, ক্রীড়াবিদদের জন্য তাৎক্ষণিক শক্তির উৎস।
• তবে নিয়মিত খেলে ভিটামিন বি ও মিনারেলের ঘাটতি হয়, ফলে অনেককেই সাপ্লিমেন্টের ওপর নির্ভর করতে হয়।
• এর উচ্চ গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI ৭০–৮৯) ডায়াবেটিস ও স্থূলতার ঝুঁকি বাড়ায়।
আঁশযুক্ত চালের উপকারিতা
• উচ্চ ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, হজম শক্তি বাড়ায়।
• নিম্ন GI (৫০–৬৫) রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
• ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম ও ফাইবার কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদ্রোগ প্রতিরোধ করে।
• অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রদাহ কমায়, ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক।
• শিশুদের ক্ষেত্রে নিয়মিত খেলে পেটকষা সমস্যা কমে যায়।
সাদা চাল দীর্ঘ মেয়াদে (১০–১২ বছর) সংরক্ষণ করা যায়, পোকার আক্রমণও তুলনামূলক কম। ব্যস্ত জীবনে দ্রুত রান্নার জন্য অনেকের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে।
আঁশযুক্ত চাল সংরক্ষণে সতর্কতা প্রয়োজন, কারণ আঁশ ও তেলের কারণে সহজেই পোকা ধরতে পারে। তবে স্বাস্থ্যসচেতনদের কাছে এর মূল্য সবচেয়ে বেশি।
সবার প্রয়োজন এক নয়। শিশু, বয়স্ক বা হজমের সমস্যা আছে এমন মানুষের জন্য অল্প পরিমাণে সাদা চাল গ্রহণযোগ্য। তবে দীর্ঘ মেয়াদে সুস্থ থাকতে চাইলে পরিবারের নিয়মিত খাদ্যতালিকায় আঁশযুক্ত চাল অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগী, হৃদ্রোগের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি কিংবা যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চান—তাঁদের জন্য বাদামি বা লাল চাল সর্বোত্তম বিকল্প।
চালের ঝকঝকে সাদা রং যতটা চোখে সুখ দেয়, স্বাস্থ্যের জন্য ততটা উপকারী নয়। বরং বাদামি বা লাল চালের সহজ সরল চেহারার মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত স্বাস্থ্যরক্ষার শক্তি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে হলে এখন থেকেই অভ্যাস বদলানো দরকার। মনে রাখবেন—আমরা যা খাব, আমাদের শিশুরাও তাই খাবে। তাই সিদ্ধান্ত আমাদের—শুধু স্বাদের মোহে পলিশ করা সাদা চাল খাব, নাকি প্রকৃত স্বাস্থ্য আর শক্তির জন্য আঁশযুক্ত চালকে আমাদের খাদ্যতালিকায় জায়গা দেব?
লেখক: খাদ্য ও পথ্য বিশেষজ্ঞ: প্রধান নিবার্হী, প্রাকৃতিক নিরাময়কেন্দ্র
ছবি: পেকেজলসডটকম