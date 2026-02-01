ওজন কমানোর সবচেয়ে বড় শত্রু আল্ট্রা-প্রসেসড খাবার, জানালেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

এই জায়গাতেই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গ্যাস্ট্রোএনটেরোলজিস্ট ডা. সৌরভ শেঠি। যিনি হার্ভার্ড ও স্ট্যানফোর্ডে প্রশিক্ষিত। সম্প্রতি তিনি ওজন কমাতে সহায়ক এমন ১০টি খাবারের তালিকা প্রকাশ করেছেন এবং প্রতিটিকে দিয়েছেন স্কোর। এই তালিকায় কোন খাবার সবচেয়ে কার্যকর, আর কোনগুলো এড়িয়ে চলা ভালো। তা এক নজরে তুলে ধরা হয়েছে।
স্কোর: ১০/১০
ডিম তালিকার শীর্ষে। প্রোটিনে ভরপুর এই খাবার দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষুধা কমাতে সাহায্য করে। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে ডিমকে আদর্শ খাবার হিসেবে দেখছেন ডা. শেঠি।
স্কোর: ৯/১০
প্রোটিনের পাশাপাশি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী প্রোবায়োটিক থাকায় গ্রিক ইয়োগার্ট ও দই ওজন কমানোর ডায়েটে ভালো ভূমিকা রাখে।
স্কোর: ৯/১০
কম চর্বিযুক্ত মাংস ও মাছ শরীরকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন দেয়, আবার অতিরিক্ত ক্যালোরির ঝুঁকিও তৈরি করে না।
স্কোর: ৮/১০
ডাল, ছোলা, বিভিন্ন ধরনের বিন—এই সব লেগিউমে রয়েছে প্রোটিন ও ফাইবারের ভালো সমন্বয়, যা ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
স্কোর: ৮/১০
পালং শাক, ব্রকলি, লাউ, ফুলকপির মতো সবজি খাবারের পরিমাণ বাড়ায়, কিন্তু ক্যালোরি বাড়ায় না। এটাই এদের বড় শক্তি।
স্কোর: ৭/১০
চিনি কম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় স্ট্রবেরি, ব্লুবেরির মতো ফল ওজন নিয়ন্ত্রণে তুলনামূলক ভালো পছন্দ।
স্কোর: ৬/১০
পুষ্টিগুণে ভরপুর হলেও এগুলো ক্যালোরিতে বেশি। তাই ডা. শেঠির পরামর্শ দিনে এক মুঠোর বেশি নয়।
স্কোর: ২/১০
এগুলো দ্রুত শক্তি দিলেও পেট ভরার অনুভূতি কম দেয়। ফলে ওজন কমাতে চাইলে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ জরুরি।
স্কোর: ১/১০
সহজে অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে যায় এবং পুষ্টিগুণও কম। তাই ওজন কমানোর পথে বড় বাধা।
স্কোর: ০/১০
ডা. শেঠির মতে, এগুলো মূলত ‘লিকুইড ক্যালোরি’। পেট ভরায় না, বরং শরীরের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
ডা. শেঠির এই তালিকা মনে করিয়ে দেয়—ওজন কমানোর ক্ষেত্রে কোনো ম্যাজিক খাবার নেই। বরং প্রতিদিনের খাবারে প্রোটিন, ফাইবার ও প্রাকৃতিক উপাদানের ভারসাম্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যাশনেবল শরীরের পাশাপাশি সুস্থ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে সচেতন খাবার বাছাইই হতে পারে সবচেয়ে স্টাইলিশ সিদ্ধান্ত।
