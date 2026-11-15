মুষ্টিবদ্ধ হাতে কি ফিরবে মনোযোগ ও মানসিক প্রশান্তি

আমাদের জীবনে ব্যস্ততা অপরিসীম। ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করেও অনেক সময় কাজ শেষ করা যায় না। ব্যস্ততার কারণে ঘুমের সময় কমে যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে শরীর ও মনে। বাড়ছে অস্থিরতা, কমছে মনোযোগ। অনেক সময় প্রয়োজনীয় তথ্য তাৎক্ষণিক মনে করতে পারছেন না, কাজে মন বসছে না, কমে যাচ্ছে ইচ্ছাশক্তিও। এমন পরিস্থিতিতে কী করলে জীবনে আবার ছন্দ ফিরবে, তা বুঝে উঠতে পারেন না অনেকে।
এমন পরিস্থিতিতে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখার একটি সহজ ব্যায়াম চর্চা করতে পারেন। এটি হাতের পেশি ও কবজির কার্যকারিতা ধরে রাখতে সহায়ক হতে পারে। যোগচর্চায় মুষ্টিবদ্ধ হাতের বিভিন্ন ভঙ্গির প্রচলন রয়েছে। তবে এই ব্যায়াম করলেই মানসিক চাপ, স্মৃতিশক্তি কিংবা মনোযোগের সমস্যা দূর হবে—এমন নিশ্চয়তা নেই।
প্রতিদিন অল্প কিছু সময় এই ব্যায়াম করতে পারেন। এর জন্য বিশেষ কোনো সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই। হাত মুঠো করা ও খোলার এই সাধারণ অনুশীলনের সম্ভাব্য উপকারগুলো জেনে নেওয়া যাক।
হাত মুষ্টিবদ্ধ করার সঙ্গে স্মৃতিশক্তির সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৩ সালে। পিএলওএস ওয়ান সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণায় ৫১ জন ডানহাতি ব্যক্তিকে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, কোনো শব্দের তালিকা মনে রাখার আগে ডান হাত এবং পরে তা স্মরণ করার আগে বাঁ হাত মুষ্টিবদ্ধ করা ব্যক্তিদের স্মরণশক্তির পরীক্ষায় তুলনামূলক ভালো ফল পাওয়া গেছে।
গবেষকদের ধারণা, হাত মুঠো করার সময় মস্তিষ্কের বিপরীত পাশের কিছু অংশের কার্যকলাপে পরিবর্তন ঘটে, যা স্মৃতির তথ্য ধারণ ও স্মরণ করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। তবে গবেষণাটির ফলাফলকে স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর নিশ্চিত উপায় হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল সীমিত। এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কীভাবে করবেন নতুন তথ্য মনে রাখার আগে প্রায় ৯০ সেকেন্ড ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতে পারেন। পরে সেই তথ্য মনে করার চেষ্টা করার আগে একইভাবে বাঁ হাত মুষ্টিবদ্ধ রাখতে পারেন।
এটি গবেষণায় ব্যবহৃত একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিবর্ধক চিকিৎসা নয়। মনোযোগ ও মানসিক চাপ হাত মুষ্টিবদ্ধ করা একটি সাধারণ শারীরিক অনুশীলন। কোনো কাজের আগে কিছুক্ষণ হাতের পেশিতে নিয়ন্ত্রিত চাপ প্রয়োগ ও পরে তা শিথিল করার মাধ্যমে শরীরের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যায়। এটি সাময়িকভাবে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার একটি অভ্যাস হতে পারে। কিছু গবেষণায় হাত মুষ্টিবদ্ধ করার সঙ্গে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশের কার্যকলাপ ও আবেগের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে এই অনুশীলন সরাসরি মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা অস্থিরতা কমায়—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই।
পেশি সংকুচিত করে রাখার অনুশীলনকে ইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ বলা হয়। এতে পেশিতে টান তৈরি হলেও জয়েন্টের উল্লেখযোগ্য নড়াচড়া হয় না। কিছু মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় পেশির সংকোচন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক অনুসন্ধান করা হয়েছে। তবে শুধু হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখলে ইচ্ছাশক্তি বাড়ে কিংবা অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলা সহজ হয়—এমন দাবি এখনো নিশ্চিত নয়। হাত ও কবজির পেশির উপকার নিয়ন্ত্রিতভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করা এবং ছেড়ে দেওয়ার অনুশীলন হাতের পেশি সচল রাখতে সাহায্য করতে পারে। নিয়মিত অনুশীলনে হাত মুঠো করার ক্ষমতা বা গ্রিপ নিয়ন্ত্রণের চর্চাও হয়।
এর সম্ভাব্য উপকারগুলো হলো—
১. পেশির সচলতা: হাতের ছোট পেশি ও কবজির আশপাশের পেশির নড়াচড়া বজায় রাখতে সহায়ক।
২. গ্রিপের অনুশীলন: বোতল খোলা, কোনো জিনিস ধরা কিংবা দৈনন্দিন কাজে হাতের মুঠোর ব্যবহার অনুশীলন করা যায়।
৩. হাতের নড়াচড়া: মুঠো করা ও খোলার মাধ্যমে আঙুলের নড়াচড়ার চর্চা হয়।
৪. পুনর্বাসন: কিছু ক্ষেত্রে হাতের নড়াচড়া ও কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনার পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী হাতের ব্যায়াম ব্যবহার করা হয়। তবে এই সাধারণ ব্যায়াম আর্থ্রাইটিস, কারপাল টানেল সিনড্রোম কিংবা স্ট্রোকের চিকিৎসার বিকল্প নয়। এসব সমস্যায় কোন ব্যায়াম উপযুক্ত, তা চিকিৎসক বা ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শে নির্ধারণ করা উচিত।
ইসোমেট্রিক হ্যান্ডগ্রিপ এক্সারসাইজ নিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কিছু গবেষণা রয়েছে। তবে সেখানে নির্দিষ্ট মাত্রার চাপ, সময় ও নিয়ম মেনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাধারণভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখার সঙ্গে এই প্রশিক্ষণের পার্থক্য রয়েছে। তাই শুধু মুঠো করে রাখলেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আসবে—এমন ধারণা ঠিক নয়। প্রতিদিন কীভাবে করবেন হাতের পেশির সাধারণ অনুশীলন হিসেবে নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।
১. আরাম করে বসুন বা দাঁড়ান।
২. দুই হাত সামনে স্বাভাবিকভাবে রাখুন।
৩. ধীরে ধীরে হাত মুষ্টিবদ্ধ করুন। খুব বেশি চাপ দেবেন না।
৪. ৫–১০ সেকেন্ড মুঠো করে রেখে হাত শিথিল করুন। ৫. এরপর আঙুলগুলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিন।
৬. এভাবে ১০ বার অনুশীলন করতে পারেন।
সহনীয় মনে হলে ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বাড়াতে পারেন। ব্যায়ামের সময় স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেবেন। শ্বাস আটকে রাখবেন না। হাতের পেশিতে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবেন না।
হাতে ব্যথা, আঘাত, জয়েন্টের সমস্যা কিংবা ঝিনঝিন করার অনুভূতি থাকলে জোর করে এই ব্যায়াম করবেন না। ব্যায়াম করতে গিয়ে ব্যথা বাড়লে থামুন। উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদ্রোগ থাকলে নিয়মিত ইসোমেট্রিক ব্যায়াম শুরু করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বিশেষ করে বেশি শক্তি প্রয়োগ করে দীর্ঘ সময় হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, হাত মুষ্টিবদ্ধ করার ব্যায়াম ঘুমের ঘাটতি, অতিরিক্ত কাজের চাপ কিংবা দীর্ঘদিনের মানসিক অস্থিরতার সমাধান নয়। সুস্থ থাকতে পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, সুষম খাবার ও কাজের ফাঁকে বিশ্রামের বিকল্প নেই। হাতের এই সহজ অনুশীলন দৈনন্দিন শরীরচর্চার একটি ছোট অংশ হতে পারে।
লেখক: খাদ্য ও পথ্যবিশেষজ্ঞ; প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র
ছবি: এআই/পেকজেলসডটকম