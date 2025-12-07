সঠিক ডিটক্স চাইলে এই নির্দিষ্ট সময়েই পান করুন গ্রিন টি, গবেষণায় মিলেছে নতুন তথ্য

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রিন টি-র উপকার পুরোপুরি পেতে হলে সঠিক সময়ে পান করা জরুরি। ভুল সময়ে খেলে হজমে সমস্যা, অ্যাসিডিটি এমনকি ঘুমের ব্যাঘাতও হতে পারে।
ডায়েটিশিয়ান শালিনী অরবিন্দ জানান—গ্রিন টি-র অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, বিশেষ করে ক্যাটেচিনস, শরীরের ইনফ্ল্যামেশন কমাতে, লিভারের কাজে সহায়তা করতে এবং দূষণ বা চাপ-জনিত ক্ষতি থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। হালকা ক্যাফেইন মেটাবলিজমও বাড়ায়।
তবে এতে থাকা ক্যাফেইন ও ট্যানিন ভুল সময়ে খেলে অ্যাসিডিটি, অস্বস্তি বা পুষ্টি গ্রহণের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।
ইজিসিজি (EGCG) নামের শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ফ্রি র্যাডিক্যাল দূর করে শরীরের অক্সিডেটিভ ক্ষতি কমায়।
* লিভারের ইনফ্ল্যামেশন, ফ্যাট অ্যাকিউমুলেশন ও ফাইব্রোসিস কমাতে সহায়তা করতে পারে।
* গ্রিন টি পলিফেনল সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে কিছুটা সুরক্ষা দেয় এবং স্কিন কোয়ালিটিও উন্নত করে।
* অ্যাসিডিটি, পেটে অস্বস্তি, ফাঁপা ভাব
* মাথা ব্যথা বা অস্বস্তিকর জাগ্রতভাব
* ঘুমের সমস্যা বা অস্থিরতা
* খালি পেটে ঠিকমতো সহ্য না হওয়ায় ঝিম ঝিম ভাব
এই লক্ষণগুলো জানান দেয়—টাইমিং বা পরিমাণ ঠিক নেই।
গবেষণায় দেখা গেছে, খালি পেটে বা খাবারের মাঝখানে গ্রিন টি খেলে এর ইজিসিজি (EGCG) শরীরে ভালোভাবে শোষিত হয়। খাবারের সঙ্গে বা খাবারের পরপর খেলে শোষণ অনেক কমে যায়।
২০১৯ সালের এক গবেষণায় আরও দেখা গেছে—সন্ধ্যাবেলায় ক্যাটেচিন-সমৃদ্ধ গ্রিন টি খেলে খাবারের পর রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা কম দেখা যায়। অর্থাৎ টাইমিং সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।
* খাবারের ৩০-৬০ মিনিট আগে
* ব্রাঞ্চ ও লাঞ্চের মাঝামাঝি
* বিকেলের হালকা স্ন্যাক্সের আগে
গ্রিন টি খাওয়ার সময় যে বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন
* ভারী বা প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবারের সঙ্গে গ্রিন টি না খাওয়াই ভালো।
* বয়স, বিপাকক্রিয়া, ক্যাফেইন সেনসিটিভিটি—সবকিছু মিলেই ফল বোঝা যায়।
* পরিমিত পরিমাণে পান করুন—দিনে ২-৩ কাপ যথেষ্ট।
যাদের -
* তীব্র অ্যাসিডিটি
* অ্যানিমিয়া
* খুব সংবেদনশীল পেট
তারা বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন।
এছাড়া উচ্চ মাত্রার গ্রিন টি এক্সট্র্যাক্ট কিছু মানুষের লিভার, স্নায়ুতন্ত্র বা কিডনিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে—সাম্প্রতিক এক গবেষণা তাই বলছে।
গ্রিন টি উপকারী, কিন্তু তার পাশাপাশি সচেতনতা আর সঠিক টাইমিংই এর প্রকৃত শক্তি। প্রতিদিনের রুটিনে সামান্য পরিবর্তন এনে আপনি পেতে পারেন আরও ভালো হজম, উজ্জ্বল ত্বক এবং হালকা, সতেজ অনুভূতি।
ছবি: এআই
সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস