ওমেড বা দিনে মাত্র একবার খাওয়ার অভ্যাস আনতে পারে করুন পরিণতি

বর্তমানের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় মানুষ ওজন কমানো, মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রণ বা ডায়াবেটিস-সহ স্বাস্থ্যকর জীবনধারার খোঁজে নতুন ধরনের ডায়েট চেষ্টা করে যাচ্ছেন ক্রমাগত। এর মধ্যে জনপ্রিয় পদ্ধতি হল ওমেড (OMED বা One Meal a Day)। নাম শুনলেই বোঝা যায়, একদিনে শুধুমাত্র একবার খাবার খাওয়া হয়। তবে এটি কেবল ওজন কমানোর ট্রিক নয়, বরং শরীর এবং মনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
ওমেড হলো এমন একটি খাদ্যাভ্যাস যেখানে এক দিনে মাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ খাবার গ্রহণ করা হয় এবং বাকি সময় পুরোপুরি বা আংশিক উপবাস রাখা হয়। ধারণা করা হয়, এটি শরীরের ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বাড়ায়, মেটাবলিজম উন্নত করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে ওজন কমাতে সাহায্য করে। অনেকেই এই ডায়েট শুরু করার পর প্রথম কয়েক দিনে দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, বা মেজাজ খারাপের মতো উপসর্গ অনুভব করেন। কারণ শরীর তখন কম ক্যালরি গ্রহণের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে।
একবারের খাবারে ক্যালরি সীমিত থাকায় ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।দ্রুত ওজন কমায়। এর আছে মেটাবলিক সুবিধা। শরীরের ইনসুলিন এবং ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে আসে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়ন্ত্রিত উপবাসে মস্তিষ্কের ফোকাস ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
তবে ইতিবাচক প্রভাবের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি। এই খাদ্যাভ্যাসে শক্তি কমে যায়। দীর্ঘ সময় খাবার না খাওয়ায় ক্লান্তি বা মাথা ঘোরা হতে পারে। দেহে গ্লুকোজ কম থাকায় বিরক্তি বা চাপ অনুভূত হয়। মেজাজা হয়ে যায় খিটখিটে। সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া ভিটামিন, প্রোটিন বা মিনারেল কম পেলে শরীর দুর্বল হতে পারে। হতে পারে মারাত্মক পুষ্টির ঘাটতি।
দিনে একবারে খাবার খাওয়া হজমে সমস্যা তৈরি করতে পারে। এর ফলে প্রদাহজনিত সমস্যা বা হজমের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।
সঠিক পরিকল্পনা এবং সচেতন অভ্যাসে ওমেড(OMED) করতে পারেন তবে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে। বিশেষ কিছু নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।
১. একবারের খাবারকে পুষ্টিকর করতে রাখুন এই খাবারগুলো
প্রোটিনের মধ্যে খাদ্যতালিকায় রাখুন ডিম, মাছ, মসুর, বাদাম। ফাইবারের মধ্যে শাকসবজি, ফল, দানা-জাতীয় খাবার। স্বাস্থ্যকর ফ্যাট হিসেবে রাখুন অলিভ অয়েল, অ্যাভোকাডো, বাদাম।
২. পর্যাপ্ত পানি পান
দিনে ২-৩ লিটার পানি পান করুন। উপবাসের সময় হালকা চা বা ব্ল্যাক কফি গ্রহণ করুন।
৩. সুস্থ শরীরচর্চা
হালকা ব্যায়াম, যোগা বা হাঁটাহাঁটি রাখতে হবে। ভারী ব্যায়াম করার সময় খাবারের সময় এবং শক্তি হিসাব করা জরুরি। সেকারনে অভিজ্ঞ ফিটনেস কোচের পরামর্শ নিন।
৪. মন ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন
ধ্যান বা মেডিটেশন করুন। উপবাসের সময় মানসিক চাপ কম রাখার চেষ্টা করুন।
৫. ধীরে ধীরে এই পদ্ধতি আতস্ত করুন
একদিনে শুরু করা নয়, প্রথমে ১২-১৬ ঘণ্টা ফাস্টিং দিয়ে অভ্যস্ত হোন। ধীরে ধীরে একবারের খাবারে মানিয়ে নিন।
ওমেড কেবল একটি ডায়েট নয়, এটি সচেতন জীবনধারার অংশ। এটি আপনাকে শেখায়, খাবারের মানে কী, শরীরের সংকেত কীভাবে পড়তে হয় এবং মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। সঠিক পদ্ধতিতে ওমেড গ্রহণ করলে এটি হতে পারে ওজন নিয়ন্ত্রণ, শক্তি বৃদ্ধি এবং মেন্টাল ফোকাসের একটি কার্যকর হাতিয়ার। প্রকৃতপক্ষে, ওমেড-এর সাফল্য নির্ভর করে আপনার পরিকল্পনা, পুষ্টি, ব্যায়াম এবং ঘুমের নিয়মিত অভ্যাসের উপর।
ওমেডকে সঠিকভাবে মেনে চললে এটি হতে পারে স্বাস্থ্যকর জীবনধারার একটি নতুন অধ্যায়। তবে এটি শুরু করার আগে ডায়েটিশিয়ান বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি, বিশেষ করে যদি আপনি ব্লাড সুগার, কার্ডিয়াক বা হরমোন সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগে থাকেন তবে এই ডায়েট পরিহার করুন। মৃত্যু বা স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত না করে, সচেতন ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে জীবনকে আরও সুস্থ ও শক্তিশালী করে তুলুন।
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি