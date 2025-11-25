ভূমিকম্পের পর থেকেই কি আপনি সিসমোফোবিয়ায় ভুগছেন? দেখুন কীভাবে নিজেকে সামলাবেন

সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের ঘটনা শুধু মাটি বা দালান নয়, কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছে আমাদের অন্তরও। ভয় এক অদ্ভুত অসহায়ত্বের অনুভূতি দেয়। তখন মানুষ স্রষ্টার কাছে, আপনজনের কাছে একটু আশ্রয় খোঁজে। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসে জীবন। চলতে থাকে জীবনের নিয়মে। কিন্তু আমাদের মাঝে অনেকের ক্ষেত্রেই এই ভয়ের অনুভূতি রূপ নেয় আরও একটু বেশি কিছুতে। তখন দেখা দেয় সিসমোফোবিয়া, যাতে আমরা অনেকেই ভুগছি এখন। মাথা ঘোরানোর অনুভূতি, দ্রুত হার্টবিট, ঘাম হওয়া, গলা শুকিয়ে আসা, দুর্বল লাগা, মাথা ঝিমঝিম করা আর ভূমিকম্পের মতো দুলুনির অনুভূতি ঘুমাতে পর্যন্ত দিচ্ছে না অনেককেই। স্বাভাবিক কাজকর্মও হচ্ছে ব্যহত।
এই সিসমোফোবিয়া হলো ভূমিকম্পের প্রতি ভয়। এটি কমাতে পেশাদার মানসিক বিশেষজ্ঞের সাহায্য দরকার হতে পারে। তবে এর সঙ্গে নিজে নিজে অনুসরণ করার মতো কিছু কৌশলও ব্যবহার করা যায়। যেমন গভীর শ্বাস নেওয়া, ভয়জনিত চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করা, সংবাদ ও সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকম্প সম্পর্কিত কন্টেন্ট কম দেখা, গ্রাউন্ডিং অনুশীলন করা। ভূমিকম্প-সংক্রান্ত নিরাপত্তা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানাও এক্ষেত্রে সাহায্য করে। জোর করে হলেও নিজের জীবনের স্বাভাবিক রুটিন বজায় রাখা এবং এই ভয় সম্পর্কে অন্যদের সাথে কথা বলাও উপকারী সিসমোফোবিয়ার প্রভাব কমিয়ে আনতে। তবে যদি এই ভয় দৈনন্দিন জীবনে দীর্ঘস্থায়ী ও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে চিকিৎসক ও থেরাপিস্টের সাহায্য নেওয়া জরুরি।
সিসমোফোবিয়া নিজে নিজে সামাল দেওয়ার কিছু কৌশল
১. রিলাক্সেশন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন: নাক দিয়ে গভীর শ্বাস নিন, কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখুন, তারপর মুখ দিয়ে ধীরে ছাড়ুন। এতে স্নায়ু শান্ত হয়। ধ্যান এবং পেশি শিথিল করার অনুশীলনও উপকারী।
২. সংবাদ ও সামাজিক মাধ্যমের কন্টেন্ট কম দেখুন: ভূমিকম্পের খবর ও কন্টেন্ট বারবার দেখলে উদ্বেগ বাড়তে পারে।
৩. বর্তমানের ওপর মনোযোগ দিন: ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি ভাবার বদলে গ্রাউন্ডিং কৌশল ব্যবহার করে ইন্দ্রিয়ের প্রতি মনোযোগ দিন এবং বর্তমান মুহূর্তে ভালোভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন।
৪. নিরাপত্তা সম্পর্কে জানুন: ভূমিকম্পে কীভাবে নিরাপদ থাকা যায় ও কী প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তা শিখলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
৫. নিয়মিত রুটিন বজায় রাখুন: স্বাভাবিক জীবনচক্র বজায় রাখলে উদ্বেগ কমে। তাই যতটা সম্ভব দৈনন্দিন সময়সূচি অনুসরণ করুন।
৬. কথা বলুন:
বিশ্বস্ত বন্ধু, পরিবার বা সাপোর্ট গ্রুপের সাথে আপনার অনুভূতি শেয়ার করুন। এতে একাকিত্ব কমে এবং দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়।
কখন পেশাদার কারও সাহায্য নেবেন
১. যদি ভয় দৈনন্দিন জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে
যদি উদ্বেগের কারণে আপনার সুযোগ, কাজ বা ব্যক্তিগত উন্নতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে পেশাদারের সাহায্য নেওয়া উচিত।
২. উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী হলে
ভূমিকম্পের পরে লম্বা সময় ধরে বেশি ভয় বা উদ্বেগ চলতে থাকলে, বা তা খুব তীব্র মনে হলে এটি পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD)-এর লক্ষণ হতে পারে।
পেশাদার চিকিৎসার ধরন
চিকিৎসক বা থেরাপিস্ট আপনাকে এক্সপোজার থেরাপি (ধীরে ধীরে ভয় মোকাবিলা করা) বা কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপির (CBT—ভয় থেকে সৃষ্ট চিন্তা পরিবর্তন করা) বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। গুরুতর ক্ষেত্রে ডাক্তার উপসর্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য ওষুধ দিতে পারেন।
সূত্র: রেডউড কোস্ট সুনামি ওয়ার্কগ্রুপ, এনপি ইস্তানবুল
ছবি: ইন্সটাগ্রাম ও পেকজেলস