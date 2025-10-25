রাতে দাঁত না মেজে ঘুমালে হার্ট ফেইলিয়ারের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়, বলছে গবেষণা

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মুখের ব্যাকটেরিয়া রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে শরীরের প্রদাহ বাড়াতে পারে, যা দীর্ঘ মেয়াদে হৃদ্যন্ত্রের ক্ষতি ডেকে আনে। চিকিৎসকদের মতে, রাতে দাঁত না মাজার অভ্যাসকে এখনই ‘না’ বলা জরুরি। কারণ যারা রাতে দাঁত মাজেন না, তাঁদের হৃদ্রোগ ও হার্ট ফেইলিয়ারের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি।
১. মুখ শুধু মুখ নয়, শরীরের দরজা
চিকিৎসক ড. কুনাল সূদ জানান, মুখের ব্যাকটেরিয়া শুধু দাঁতেই ক্ষতি করে না। এরা রক্তে মিশে শরীরজুড়ে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে এ প্রদাহ হৃদ্যন্ত্রের জন্য ভয়াবহ হতে পারে।
২. গবেষণায় পাওয়া গেছে হৃদ্রোগের সংযোগ
২০২৩ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা রাতে দাঁত মাজেন না, তাঁদের হৃদ্রোগ ও হার্ট ফেইলিয়ারের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি।
৩. ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ রোধে ব্রাশিংই ঢাল
রাতের খাবারের পর দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা ব্যাকটেরিয়া ঘুমের সময় সক্রিয় হয়। ব্রাশ না করলে এরা দাঁত ও মাড়িতে ক্ষতি করে এবং রক্তে ছড়িয়ে পড়ে।
৪. দিনে অন্তত দুইবার, তাতেই সুরক্ষা
ডেন্টাল বিশেষজ্ঞরা বলেন, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এবং রাতে ঘুমানোর আগে দাঁত মাজা মৌলিক নিয়ম। এটি মুখের স্বাস্থ্য তো বজায় রাখেই, শরীরের রোগপ্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে।
৫. শুধু দাঁত নয়, মাড়ির যত্নও জরুরি
যাদের মাড়ি ফুলে থাকে বা রক্ত পড়ে, তাঁদের কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বেশি। নিয়মিত ব্রাশ ও ফ্লসিং মাড়ির সংক্রমণ রোধ করে।
৬. নিয়মিত ডেন্টাল ক্লিনিং করুন
শুধু ঘরোয়া যত্ন নয়, ছয় মাস পর পর দাঁতের পেশাদার পরিষ্কার বা স্কেলিং করলে মুখের গভীরের জমে থাকা ব্যাকটেরিয়াও দূর হয়।
৭. স্বাস্থ্যকর হাসি মানেই সুস্থ হৃদয়
একটি উজ্জ্বল হাসির পেছনে থাকে সুস্থ দাঁত আর সুস্থ হৃদয়। ড. সূদের ভাষায়, “ওরাল হাইজিন ঠিক রাখাই হৃদয়ের যত্ন নেওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়।”
একটু আলসেমি হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু প্রতিদিন রাতে মাত্র দুই মিনিটের দাঁত মাজাই আপনাকে দিতে পারে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা। মুখের দুর্গন্ধ থেকে শুরু করে হৃদ্রোগ পর্যন্ত। তাই ঘুমাতে যাওয়ার আগে টুথব্রাশটাকে আর অবহেলা নয়। এটাই হতে পারে আপনার সবচেয়ে সহজ ‘হেলথ রিচুয়াল’।
সূত্র: হিন্দুস্থাত টাইমস
ছবি: পেকজেলসডটকম