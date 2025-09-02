ঘরোয়া উপাদানেই কমবে পেটের ক্যানসারের ঝুঁকি, বলছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

সম্প্রতি এআইআইএমএস, হার্ভার্ড ও স্ট্যানফোর্ড প্রশিক্ষিত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট চিকিৎসক সৌরভ শেঠি তার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জানিয়েছেন পেটের ক্যানসারের ঝুঁকি কমানোর ৪টি কার্যকর উপায়।
ব্রকলি, বাঁধাকপি বা ফুলকপির মতো ক্রুসিফেরাস সবজিতে থাকে ‘সালফোরাফেন’ নামের এক বিশেষ উপাদান। গবেষণায় দেখা গেছে, এটি ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় এসব সবজি রাখলে পেটের কোষগুলোতে সুরক্ষা গড়ে ওঠে।
রসুনে আছে ‘অ্যালিসিন’, যা ক্যানসার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। বিভিন্ন গবেষণায় রসুনকে পেটের ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক হিসেবে দেখা গেছে। তাই দৈনন্দিন রান্নায় রসুনের ব্যবহার বাড়াতে পরামর্শ দেন ডাক্তাররা।
সসেজ, বেকন বা অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত মাংসে থাকে নানান কেমিক্যাল, যা পেটের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। নিয়মিত এসব খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকাই নিরাপদ।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো। যদি দীর্ঘদিন ধরে পেটের ব্যথা বা অস্বস্তি থাকে, তবে দ্রুত হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি (H. pylori) সংক্রমণের পরীক্ষা করানো জরুরি মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এই ব্যাকটেরিয়া পেটের ক্যানসারের অন্যতম প্রধান ঝুঁকির কারণ। সময়মতো পরীক্ষা ও চিকিৎসা নিলে ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।
চিকিৎসক শেঠির মতে, পেটের ক্যানসার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলেও প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকেই পেটের অস্বস্তিকে সাধারণ গ্যাস্ট্রিক ভেবে অবহেলা করেন, যা পরে মারাত্মক হতে পারে।
খাদ্যাভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন ও সময়মতো সচেতনতা আপনার সুস্থতা রক্ষার বড় হাতিয়ার হতে পারে। তাই এখন থেকেই খান সবজি, যোগ করুন রসুন, কমান প্রক্রিয়াজাত মাংস আর গুরুত্ব দিন শরীরের সংকেতে। মনে রাখা উচিত, প্রতিরোধই পেটের ক্যানসারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।
