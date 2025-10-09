আপনি কি কোলবালিশ নিয়ে ঘুমান? আপনার জন্য আছে ৪ টি সুসংবাদ
দিন শেষে ক্লান্ত শরীরটা যখন বিছানায় এলিয়ে দেন, তখন সেই প্রিয় কোলবালিশটাই হয় আপনার সবচেয়ে কাছের সঙ্গী। কিন্তু জানেন কি? এই অভ্যাসটাই নাকি আপনাকে দিতে পারে আরও ভালো ঘুম, আর সেই ঘুমই বাড়াতে পারে আপনার আয়ু।

যখন আপনি গভীর ঘুমে থাকেন, তখন শরীরের প্রতিটি কোষ নতুন শক্তি পায়।
ভালো ঘুম মানে-

* স্ট্রেস হরমোন (করটিসল) কমে যায়

* হৃৎস্পন্দন ও রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়

* ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়

* সকালে ঘুম ভাঙে সতেজ, হাসিখুশি মনে

ফলে, দীর্ঘ মেয়াদে সুস্থ শরীর, প্রশান্ত মন আর এটাই দীর্ঘ জীবনের গোপন রহস্য।

হাগিং পিলো জড়িয়ে ঘুমানো, এনে দিতে পারে প্রশান্তি
হাগিং পিলো বা কাডেল পিলো কী?

এটি এমন একধরনের বালিশ, যেটি ঘুমের সময় বুকের কাছে বা শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হয়। বালিশটি দেয় এক ধরনের উষ্ণতা ও নিরাপত্তার অনুভূতি, যা শরীর ও মন - দুইকেই শান্ত করে।

একাকিত্ব বা উদ্বেগে ভোগা মানুষদের জন্য এটি সত্যিই আশ্চর্য কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, কোলবালিশ জড়িয়ে ঘুমালে শরীরে ডোপামিন নামে এক প্রশান্তিদায়ক হরমোন নিঃসৃত হয়।

যা আপনাকে দেয় মিষ্টি ঘুম আর হালকা সুখের অনুভূতি।

কেন ব্যবহার করবেন হাগিং পিলো?

একাকিত্ব বা উদ্বেগে ভোগা মানুষদের জন্য এটি সত্যিই আশ্চর্য কাজ করে
* এটি শরীরের ভঙ্গি (posture) ভালো রাখে

* ঘাড় ও পিঠের ব্যথা কমায়

* শরীরের চাপের জায়গাগুলোতে ভারসাম্য আনে। ফলে রক্ত চলাচল ভালো হয়

* পাশ ফিরে ঘুমানো মানুষদের জন্য এটি একদম আদর্শ অনুষঙ্গ। হাত-পা অবশ হয়ে যায় না

* বুকে বালিশ রাখলে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকে এবং নাক ডাকার প্রবণতাও কমে

আর সবচেয়ে বড় সুবিধা? আপনি একা নন, সেই অনুভূতিটাই দেয় এই ছোট্ট বালিশটি।

বিশেষভাবে উপকারী গর্ভবতী নারীদের জন্য

গর্ভাবস্থায় বিশেষ ধরনের হাগিং পিলো ব্যবহার করা উচিত
গর্ভাবস্থায় বিশেষ ধরনের হাগিং পিলো ব্যবহার করলে পেট, কোমর ও পিঠে অতিরিক্ত সাপোর্ট পাওয়া যায়। ফলে ঘুম হয় আরামদায়ক, ব্যথা কমে, আর সকালে ক্লান্তি থাকে না।

বাজারে জনপ্রিয় কিছু হাগিং পিলো

স্নুগান পিলো:

অ্যান্টি-অ্যালার্জেন মাইক্রোফাইবার ভর্তি এই বালিশ ঘাড়ের সাপোর্টের জন্য দারুণ। উচ্চতা নিজে থেকে ঠিক করা যায়, তাই আরামও নিজের মতো করে পাওয়া যায়।

অ্যান্টি-অ্যালার্জেন মাইক্রোফাইবার ভর্তি এই বালিশ ঘাড়ের সাপোর্টের জন্য দারুণ
ক্লাউড পিলো:

নরম, তুলার মতো হালকা অনুভূতি। যারা নরম ফোলানো বালিশ পছন্দ করেন, তাদের জন্য একদম পারফেক্ট।

শ্রেডেড মেমরি ফোম দিয়ে তৈরি এই বালিশ মাথা ও ঘাড়ের আকৃতি অনুযায়ী মানিয়ে নেয়, ফলে ঘুমের সময় শরীরের প্রাকৃতিক বাঁক ঠিক থাকে। যারা নানা ধরনের ব্যথায় আক্রান্ত তারা এই ধরনের বালিশ ব্যবহার করতে পারেন।

ঘুম শুধু শরীরের বিশ্রামের সময় নয়। এটি মন ও আত্মার রিসেট বোতাম। তাই ঘুমের অনুষঙ্গগুলোও বেশ জরুরি, যেমন হাগিং পিলো জড়িয়ে ঘুমানো, এনে দিতে পারে প্রশান্তি। তাই আজ থেকেই নিজের ঘুমকে দিন একটু ভালোবাসা। কারণ, আরামদায়ক ঘুম মানেই দীর্ঘ জীবনের শুরু।

সূত্র: হেলথ লাইন

ছবি: এআই

প্রকাশ: ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০১: ০০
