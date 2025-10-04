মাত্র এই কয় দিন বন-জঙ্গলে থাকলেই বাড়বে ৮০ শতাংশ কিলার সেলস, কমবে ক্যানসারের ঝুঁকি
কুশল

মাত্র এই কয় দিন বন-জঙ্গলে থাকলেই বাড়বে ৮০ শতাংশ কিলার সেলস, কমবে ক্যানসারের ঝুঁকি

নাদিয়া ইসলাম

আজকের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় মানসিক চাপ, দূষণ আর নগরজীবনের ব্যস্ততায় আমরা হারিয়ে ফেলেছি প্রকৃতির সংস্পর্শ। অথচ সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, নিয়মিত বনভ্রমণ বা ‘ফরেস্ট বেদিং’ আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দারুণভাবে বাড়াতে পারে।

শরীরের প্রতিরোধব্যবস্থার অন্যতম সৈনিক হলো ন্যাচারাল কিলার সেল, যা ভাইরাস আক্রান্ত কোষ ও টিউমার ধ্বংস করতে সক্ষম। গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু বনভ্রমণ বা ‘ফরেস্ট বেদিং’ ন্যাচারাল কিলার সেলের কার্যকারিতা ও সংখ্যা প্রায় ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে।

বনভ্রমণ বা ‘ফরেস্ট বাথিং’ অত্যন্ত উপকারি
বনের এই বিশেষ উপকারিতার রহস্য হলো গাছপালা থেকে নিঃসৃত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল যৌগ ‘ফাইটোনসাইডস’। এতে থাকা আলফা-পিনিন ও লিমোনিন গাছকে কীটপতঙ্গ ও জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। আর এই যৌগ শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করা হলে ন্যাচারাল কিলার সেল আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ফাইটোনসাইডস ন্যাচারাল কিলার সেলকে পারফোরিন, গ্রানজাইম এ ও বি এবং গ্রানুলাইসিন উৎপাদনে সহায়তা করে, যা শরীরের ক্ষতিকর কোষ ধ্বংসে ভূমিকা রাখে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, শুধু বনেই নয়, হোটেল রুমে বসে ভ্যাপোরাইজড ফাইটোনসাইডস শ্বাস নিলেও ন্যাচারাল কিলার সেলের কার্যকারিতা বাড়ে।
অতিরিক্ত মানসিক চাপ আমাদের কর্টিসোল (স্ট্রেস হরমোন) বাড়িয়ে ইমিউন সিস্টেম দুর্বল করে। বনভূমির পরিবেশ কর্টিসোল কমিয়ে মনকে শান্ত করে, ফলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী হয়।

বনভূমির পরিবেশ কর্টিসোল কমিয়ে মনকে শান্ত করে
গবেষণায় দেখা গেছে, এক বা দুই দিনের বনভ্রমণের প্রভাব শুধু সেই দিনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ন্যাচারাল কিলার সেলের কার্যকারিতা এক সপ্তাহ থেকে এক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

শুধু আরাম বা প্রশান্তির জন্য নয়, বনে হাঁটাহাঁটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিতভাবে আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সুপারচার্জ করে। তাই প্রকৃতির সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটানো আজকের দ্রুতগতির জীবনে সুস্থ থাকার এক প্রমাণভিত্তিক ও সহজ উপায়।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটানো জরুরি
প্রকৃতি থেকেই মানুষের সৃষ্টিকর্ম। কিন্তু আজ শিল্পায়ন, যুদ্ধবিগ্রহ আর আধুনিক জীবনের চাপে মানবজাতি প্রকৃতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কিছু সময় প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটানো আমাদের আত্মশুদ্ধি ও অন্তর্মনের অনুধাবনের এক যাত্রা হতে পারে।

ছবি: লেখক

প্রকাশ: ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ০১: ০০
