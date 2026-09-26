আক্কেল দাঁত তোলার পর বেড়ে যায় খাবারের স্বাদ বলছে গবেষনা

খাবারের স্বাদ শুধু জিহ্বায় অনুভূত হয় না, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আমাদের স্মৃতি, অভ্যাস আর শরীরের নানা সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া। পছন্দের খাবার মুখে তুলে কখনো মনে হয়, আজ স্বাদটা যেন একটু বেশি স্পষ্ট। আবার কখনো পরিচিত কোনো খাবারেই আগের মতো স্বাদ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন পরিবর্তনের পেছনে বয়স, মুখের স্বাস্থ্য কিংবা স্বাদের প্রতি সংবেদনশীলতার মতো নানা কারণ থাকতে পারে।
এর মধ্যে আক্কেল দাঁত বা থার্ড মোলার নিয়েও রয়েছে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক তথ্য। দাঁতটি তোলার পর স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদে কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে কি না, তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা প্রায় দুই দশকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, আক্কেল দাঁত তোলা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে স্বাদ শনাক্ত করার ক্ষমতায় সামান্য উন্নতি দেখা যেতে পারে।
তাহলে মুখের একেবারে পেছনে থাকা এই দাঁতের সঙ্গে জিহ্বার স্বাদের সম্পর্ক কোথায়? আর দাঁত তোলার পর সত্যিই কি খাবারের স্বাদ আরও ভালোভাবে অনুভব করা সম্ভব?
যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা প্রায় দুই দশক ধরে ১ হাজার ২৫৫ জনের স্বাদ শনাক্ত করার ক্ষমতার তথ্য বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মধ্যে ৮৯১ জনের আক্কেল দাঁত তোলা হয়েছিল, আর ৩৬৪ জনের দাঁত তোলা হয়নি। গবেষণার সময় অংশগ্রহণকারীদের মিষ্টি, নোনতা, টক ও তেতো—এই চার ধরনের স্বাদ বিভিন্ন মাত্রার দ্রবণের মাধ্যমে শনাক্ত করতে দেওয়া হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, যাঁদের আক্কেল দাঁত তোলা হয়েছিল, তাঁদের স্বাদ শনাক্ত করার গড় স্কোর অন্যদের তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল। এই উন্নতি ছিল গড়ে ৩ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে।
শুনতে এমন মনে হলেও গবেষকেরা এমন দাবি করেননি। তাঁদের মতে, আক্কেল দাঁত সরাসরি স্বাদ রিসেপ্টরকে আটকে রাখে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং জিহ্বায় স্বাদের সংকেত বহনকারী কিছু স্নায়ুর কার্যক্রমে দীর্ঘমেয়াদে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটতে পারে, যা স্বাদ শনাক্ত করার ক্ষমতায় সামান্য পার্থক্য তৈরি করতে পারে। তবে এটি এখনো একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়।
এটিও চিকিৎসাবিজ্ঞানে পরিচিত একটি বিষয়। বিশেষ করে নিচের চোয়ালের আক্কেল দাঁত তোলার সময় জিহ্বার পাশ দিয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু সাময়িকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। এর ফলে কিছু মানুষের জিহ্বায় ঝিনঝিন অনুভূতি, অসাড়তা বা স্বাদে সাময়িক পরিবর্তন দেখা দেয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে এই সমস্যা স্বাভাবিক হয়ে যায়।
অনেক দিন ধরেই ধারণা ছিল, আক্কেল দাঁত তোলার সঙ্গে স্বাদের পরিবর্তন হলে সেটি মূলত সাময়িক স্নায়বিক প্রভাবের ফল। কিন্তু এই গবেষণাটি দেখিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে স্বাদ শনাক্ত করার ক্ষমতায় সামান্য ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা যেতে পারে। তবে এটি পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা হওয়ায়, আক্কেল দাঁত তোলাই যে এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ, এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না।
চিকিৎসকদের মতে, এর উত্তর হলো না। আক্কেল দাঁত তোলার সিদ্ধান্ত সাধারণত নেওয়া হয় যখন—দাঁত বেকায়দায় মাড়িতে আঁটকে থাকে, বারবার সংক্রমণ হলে,পাশের দাঁতের ক্ষতি করে,ব্যথা বা সিস্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকলে, দাঁতের সারিবিন্যাস বা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দেয়, বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে শুধু স্বাদ আরও ভালোভাবে পাওয়ার আশায় আক্কেল দাঁত তোলার পরামর্শ দেওয়া হয় না।
আক্কেল দাঁত তোলার পর কি কোনো খাবারের স্বাদ আগের চেয়ে বেশি স্পষ্ট মনে হয়েছে? নাকি কয়েক দিনের জন্য জিহ্বায় ঝিনঝিন ভাব বা অসাড়তা অনুভব করেছেন? মিষ্টি, টক, নোনতা কিংবা ঝালের মধ্যে কোন স্বাদে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন টের পেয়েছেন? মানুষের অভিজ্ঞতা একেক রকম, আর বিজ্ঞানও এখনো এই প্রশ্নের সব উত্তর খুঁজে পায়নি। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট মুখের একেবারে পেছনের ছোট্ট এই দাঁতটি আমাদের স্বাদ অনুভবের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে।
ছবি: পেকজেলসডটকম