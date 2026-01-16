প্রিয় মানুষের সঙ্গে মাত্র ১২ মিনিট হাঁটা বাড়ায় মস্তিষ্কের আয়ু

প্রিয় মানুষের সঙ্গে কিংবা যার সঙ্গে কথা বললে আপনার মন হালকা হয়, যে আপনাকে বোঝে এমন কারও সঙ্গে ধীর গতিতে, চাপমুক্ত হাঁটাও মন ভালো রাখতে সাহায্য করে। নতুন গবেষণা বলছে, এই ধরনের হাঁটায় আবেগ নিয়ন্ত্রণে আসে, মানসিক অস্থিরতা কমে এবং চিন্তাশক্তি আরও পরিষ্কার হয়।
হালকা মুডে কথা বলতে বলতে হাঁটার সময় মস্তিষ্ক থেকে এন্ডোরফিন নিঃসৃত হয়। এন্ডোরফিনকে বলা হয় শরীরের প্রাকৃতিক মুড স্ট্যাবিলাইজার। এটি মন ভালো রাখতে সাহায্য করে এবং অস্থিরতা কমায়। একই সঙ্গে বাড়ে ব্রেইন ডেরাইভড নিউরোট্রফিক ফ্যাক্টর বা বিডিএনএফ।
এই উপাদানটি মস্তিষ্কের কোষগুলোর বৃদ্ধি, সংযোগ এবং পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যাদের বিডিএনএফের মাত্রা ভালো থাকে তাদের স্মৃতিশক্তি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হয়, আবেগ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদে মস্তিষ্ক থাকে বেশি সুরক্ষিত।এতে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় যা বাড়ায় মস্তিষ্কের আয়ু।
হাঁটার আরেকটি বড় উপকার হলো এটি স্ট্রেস বা মানসিক চাপ কমায়। নিয়মিত অল্প সময় হাঁটলে কর্টিসল নামের স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমে যায়। এর ফলে মস্তিষ্কের সেই অংশগুলো শান্ত হয় যেগুলো উদ্বেগ ও চাপের সঙ্গে জড়িত। মন তখন বেশি স্থির থাকে, মনোযোগ বাড়ে এবং নিজের ওপর বিশ্বাস তৈরি হয়। এমনকি খুব অল্প সময় হাঁটার পরও এই পরিবর্তনগুলো অনুভব করা যায়।
এই প্রভাব আরও গভীর হয় যখন হাঁটা প্রিয় কারও সঙ্গে। গবেষণায় দেখা গেছে একসঙ্গে হাঁটার সময় মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকলাপে এক ধরনের সামঞ্জস্য তৈরি হয়। বিশেষ করে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সে এই সমন্বয় বেশি দেখা যায়। এর ফলে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, কাছাকাছি থাকার অনুভূতি এবং মানসিক নিরাপত্তা বাড়ে। একই সঙ্গে স্ট্রেসের প্রতিক্রিয়াও আরও কমে যায়।
এটি কেবল ফিটনেসের বিষয় নয়। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে স্নায়বিক সক্রিয়তা। হাঁটার মাধ্যমে শরীর মস্তিষ্ককে এক ধরনের বার্তা দেয় যে পরিবেশ নিরাপদ, প্রয়োজনীয় শক্তি আছে এবং শরীর সক্ষম। এই সংকেতগুলো ধীরে ধীরে জমতে থাকে এবং মানসিক দৃঢ়তা তৈরি করে। ছোট ছোট অভ্যাস নিয়মিত চর্চা করলে আবেগের ধরনও বদলে যেতে পারে। একা হোক বা প্রিয় কারও সঙ্গে, প্রতিদিনের একটি ছোট হাঁটা মস্তিষ্ক ও শরীর দুটোর জন্যই হতে পারে সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকর পদক্ষেপ।
ছবি: এআই