রক্তচাপ স্বাভাবিক, তবু কি শরীরের ভেতরে ঝুঁকি বাড়ছে?

দীর্ঘদিন ধরে রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা বোঝাতে ১২০/৮০ মিলিমিটার পারদ (mmHg)-কে একটি পরিচিত মান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে রক্তচাপের মূল্যায়ন শুধু একটি বা কয়েকটি মাপের গড় দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, দিনের বিভিন্ন সময়ে রক্তচাপ কতটা ওঠানামা করছে, সেটিও স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া স্কুল অব মেডিসিনের গবেষকেরা মস্তিষ্কের কাণ্ডে (ব্রেইনস্টেম) একধরনের বিশেষ স্নায়ুকোষের সন্ধান পেয়েছেন, যা রক্তচাপ স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা রাখে। মস্তিষ্কের কাণ্ড শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদ্স্পন্দন ও রক্তচাপের মতো শরীরের বিভিন্ন অনৈচ্ছিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম, জেগে ওঠা কিংবা শারীরিক পরিশ্রমের মতো অবস্থার পরিবর্তনের সময় এসব স্নায়ুকোষ রক্তচাপের অতিরিক্ত ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
গবেষণাটির প্রধান গবেষক ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার স্টিফেন বি. অ্যাবট বলেন, মাত্র কয়েক শ স্নায়ুকোষ নষ্ট হয়ে গেলেও গড় রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকতে পারে, কিন্তু রক্তচাপের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রতি মুহূর্তে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রক্রিয়াটি ঠিকভাবে কাজ করে না।
গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে সার্কুলেশন রিসার্চ সাময়িকীতে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তবে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি, গবেষণাটি করা হয়েছে সচল ইঁদুরের ওপর। তাই এর ফলাফল মানুষের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই।
এই আবিষ্কার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার দিকে আলোকপাত করেছে। গবেষকেরা মস্তিষ্কের কাণ্ডের রোস্ট্রাল ভেন্ট্রোল্যাটারাল মেডুলা অঞ্চলে অবস্থিত সি১ (C1) অ্যাড্রেনার্জিক স্নায়ুকোষের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করেছেন। এসব কোষ স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
গবেষণায় দেখা গেছে, এসব স্নায়ুকোষের কার্যকারিতা নষ্ট হলে গড় রক্তচাপের তেমন পরিবর্তন না হলেও শরীরের অবস্থার পরিবর্তনের সময় রক্তচাপ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।
গবেষকদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মাল্টিপল সিস্টেম অ্যাট্রফি (এমএসএ) নামের একটি বিরল ও জটিল স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মস্তিষ্কেও এ ধরনের স্নায়ুকোষের ক্ষতি দেখা যায়। রোগটি পারকিনসনিজমের লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। এ রোগে শরীরের অনৈচ্ছিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যাহত হয় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।
নতুন গবেষণাটি ইঙ্গিত দেয়, মস্তিষ্কের এসব স্নায়ুকোষের কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটলে রক্তচাপের স্বাভাবিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে এমএসএর মতো রোগে এ প্রক্রিয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও গবেষণা হলে রক্তচাপের অস্বাভাবিক ওঠানামা নিয়ন্ত্রণের নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি উদ্ভাবনের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।
এত দিন রক্তচাপ মূল্যায়নে মূলত নির্দিষ্ট সময়ে নেওয়া কয়েকটি পরিমাপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নতুন গবেষণা রক্তচাপের স্বল্পমেয়াদি ওঠানামা বা পরিবর্তনশীলতার গুরুত্ব সামনে এনেছে।
গড় রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলেও দিনের বিভিন্ন সময়ে রক্তচাপের বড় ধরনের পরিবর্তন হলে তা স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। গবেষণায় রক্তচাপের এই পরিবর্তনশীলতা নিয়ন্ত্রণে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ভূমিকা চিহ্নিত হয়েছে।
গবেষকেরা মস্তিষ্কের কাণ্ডে রক্তচাপ স্থিতিশীল রাখার সঙ্গে সম্পর্কিত যে স্নায়ুকোষগুলো শনাক্ত করেছেন, সেগুলোর কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণার মাধ্যমে এমন চিকিৎসাপদ্ধতি উদ্ভাবনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা শুধু রক্তচাপের গড় মাত্রা নিয়ন্ত্রণ নয়, এর ক্ষতিকর ওঠানামা কমাতেও সহায়তা করবে।
এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে যাঁদের রক্তচাপের স্বল্পমেয়াদি পরিবর্তনশীলতা বেশি এবং যাঁদের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়েছে।
মাল্টিপল সিস্টেম অ্যাট্রফির মতো বিরল স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে জটিলতা দেখা দিতে পারে। নতুন গবেষণাটি এ সমস্যার পেছনের স্নায়বিক প্রক্রিয়া বুঝতে সহায়তা করছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও গবেষণা হলে এসব রোগীর চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।
সচেতনতায় যা মনে রাখা জরুরি: গবেষণাটি সাধারণ মানুষের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিচ্ছে। রক্তচাপের স্বাস্থ্য মূল্যায়নে শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের মাপের ওপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে বিভিন্ন সময়ে রক্তচাপ পরিমাপ এবং দীর্ঘ সময়ের পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন—
• শুধু রক্তচাপের একটি স্বাভাবিক রিডিং দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়।
• চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা উচিত।
• রক্তচাপের অস্বাভাবিক ওঠানামা দেখা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।
• সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা, পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সামগ্রিক হৃদ্স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
তবে রক্তচাপের ওঠানামা মানেই হৃদ্রোগ বা স্ট্রোকের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, এমন নয়। আবার একটি স্বাভাবিক রিডিং দিয়ে সব ধরনের ঝুঁকিও নির্ণয় করা যায় না। রক্তচাপের মাত্রা ও পরিবর্তনশীলতা—দুটিই চিকিৎসকের মূল্যায়নের বিষয়।
ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার নবপ্রতিষ্ঠিত পল অ্যান্ড ডায়ান ম্যানিং ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির গবেষণার লক্ষ্যও জটিল রোগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নতুন ধারণা তৈরি করা এবং গবেষণাগারের আবিষ্কারকে ভবিষ্যতে রোগীদের চিকিৎসায় কাজে লাগানোর পথ তৈরি করা।
লেখক: খাদ্য ও পথ্য বিশেষজ্ঞ; প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র।
ছবি: পেকজেলসডটকম