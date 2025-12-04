সপ্তাহে মাত্র ৯০ মিনিট সময়ে ব্যয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে বার্ধক্য ঠেকানোর গোপন রহস্য

নতুন গবেষণা বলছে, সপ্তাহে মাত্র ৯০ মিনিট ওজন তোলার ব্যায়াম বা স্ট্রেংথ ট্রেনিং আপনার জৈবিক বয়সকে ৪ বছর পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। এর মাধ্যমে আসলে আপনার চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ খুব একটা না কমলেও, আপনার কোষের বয়স কমবে অনেক।
এই গোপন রহস্যের চাবিকাঠির নাম মানবদেহে বিদ্যমান ‘টেলোমিয়ার’, যা আমাদের বয়সের প্রকৃত হিসাব রাখে। আমাদের ডিএনএর শেষ প্রান্তে থাকে ছোট ছোট প্রটেকটিভ ক্যাপ, যাকে বলা হয় টেলোমিয়ার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো ছোট হতে থাকে আর এটাই বার্ধক্যের মূল কারণ। নতুন গবেষণা বলছে- রেজিস্ট্যান্স ও স্ট্রেংথ ট্রেনিং টেলোমিয়ারকে সুরক্ষা দেয় এবং বয়সের ক্ষয় কমিয়ে দেয়।
স্ট্রেংথ ট্রেনিং আরও দারুণ কিছু পরিবর্তন আমাদের দেহে ঘটায়-
শরীরের ইনফ্লামেশন কমায়
গ্রোথ হরমোন বাড়ায়
মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা উন্নত করে
কোষের ক্ষয় রোধ করে
মাংসপেশি শুধু সুন্দর গড়নের প্রতীক নয়; এটা এক ধরনের অ্যান্টি-এজিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করে। পরিকল্পিত উপায়ে স্ট্রেংথ ট্রেনিং করলে আপনি পাবেন এই দারুণ উপকারিতা। এর জন্য জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানোর দরকার নেই। গবেষকেরা বলছেন, সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন, মাত্র ৩০-৪০ মিনিটের সেশনই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে ফোকাস রাখুন এই ফুলবডি মুভমেন্টগুলোতে।
যার মধ্যে আছে-
স্কোয়াট
বেঞ্চ প্রেস বা পুশ-আপ
ডেডলিফট
রো বা পুলিং এক্সারসাইজ
ওভারহেড প্রেস
এসব ব্যায়াম পুরো শরীরকে সক্রিয় করে, পেশির ঘনত্ব বাড়ায়, আর বার্ধক্যকে ধীর করে।
জিমে বেশির ভাগ মানুষ কার্ডিওতে আগ্রহী যার ফল ভালো কিন্তু আপনি যদি দারুণ ফল পেতে চান তবে কিন্তু স্ট্রেংথ ট্রেনিং সবচেয়ে কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী। গবেষণা বলছে, সেলুলার লংজেভিটির ক্ষেত্রে স্ট্রেংথ ট্রেনিং অনেক সময় কার্ডিওকেও পিছনে ফেলে দেয়। হৃদ্যন্ত্র, হাড়, স্নায়ু সবকিছুই পেশি দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। বয়স বাড়লেও চলাফেরা, ব্যালান্স, স্মৃতিশক্তি সবকিছুতে এর প্রভাব পড়ে।
বিশেষজ্ঞদের দাবি প্রতিদিন মাত্র ১৩ মিনিট স্ট্রেংথ ট্রেনিং আপনার বয়সের গতি বদলে দিতে পারে। এই ছোট সময়টুকুতেই শরীর পায় অ্যান্টিএজিং সিগন্যাল, হরমোনাল রেসপন্স এবং সেল রিপেয়ার করার সুযোগ।
এই স্ট্রেংথ ট্রেনিং আপনাকে দেবে সুদূর প্রসারী ফল, যেমন ৭০ বছর বয়সে সচলভাবে হাঁটার ক্ষমতা। ৮০ বছর বয়সেও অক্ষুণ্ন স্মৃতিশক্তি আর আজীবন স্বাধীনভাবে বাঁচার সুযোগ। মাংসপেশি গড়া আর মাসেল গেইন নিয়ে আছে বহু ভ্রান্ত ধারণা যা এই গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাই স্ট্রেংথ ট্রেনিং মানে শুধু শক্তি বাড়ানো নয়; সময়ের বিরুদ্ধে আপনার শরীরকে রক্ষার লড়াই। আপনি যদি দীর্ঘদিন সক্রিয়, চলনশীল এবং শক্ত থাকতে চান স্ট্রেংথ ট্রেনিংকে জীবনযাপনের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং ভালো ফিটনেস কোচের পরামর্শ নিন।
ছবি: পেকজেলসডটকম