শহরের এই অদৃশ্য দূষণ নীরবে নষ্ট করছে আপনার জীবন

রাস্তার পাশে জমে থাকা ময়লা, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের পচা গন্ধ কিংবা কোনো কারখানার তীব্র দুর্গন্ধ—এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরই অংশ। আমরা হয়তো মুহূর্তের জন্য নাক চেপে পাশ কাটিয়ে যাই, কিন্তু এই গন্ধ যদি প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে ওঠে, তখন তার প্রভাব অনেক গভীর হয়ে যায়।
মানুষের ঘ্রাণশক্তি শুধু ভালো গন্ধ উপভোগ করার জন্য নয়, এটি আমাদের একটি প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। কোনো অপ্রীতিকর গন্ধ খুব দ্রুতই আমাদের মস্তিষ্ককে সতর্ক করে দেয়—এখানে বিপদ থাকতে পারে। তাই দুর্গন্ধের প্রতি আমাদের অস্বস্তি আসলে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।
দীর্ঘ সময় ধরে দুর্গন্ধের মধ্যে থাকলে তা শারীরিক সমস্যার কারণ হতে পারে। মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট এমনকি ঘুমের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। গন্ধের প্রভাব আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর পড়ে, যা শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে। ফলে অস্বস্তি শুধু নাকে সীমাবদ্ধ থাকে না, পুরো শরীরেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।
দুর্গন্ধ কেবল শরীর নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব ফেলে। কোনো গন্ধ যদি আপনাকে বিরক্ত করে বা অস্বস্তি তৈরি করে, তাহলে তা ধীরে ধীরে মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। মনোযোগ কমে যায়, মেজাজ খারাপ থাকে, এমনকি দৈনন্দিন কাজেও অনীহা তৈরি হয়।
দীর্ঘদিন দুর্গন্ধে বসবাস করলে মানুষের আচরণেও পরিবর্তন আসে। অনেকেই গরমেও জানালা বন্ধ রাখেন, বাইরে হাঁটা বা ব্যায়াম এড়িয়ে চলেন, এমনকি সামাজিক মেলামেশাও কমিয়ে দেন। এসব ছোট ছোট পরিবর্তন ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার মান কমিয়ে দেয়।
আমরা প্রায়ই ভাবি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু গবেষণা বলছে, তীব্র ও অপ্রীতিকর গন্ধের ক্ষেত্রে এটি সবসময় ঘটে না। বরং এমন গন্ধ বারবার নতুন করে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
দুর্গন্ধের প্রভাব ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। বয়স, শারীরিক অবস্থা, অ্যালার্জি বা জীবনযাত্রার ধরন—সবকিছুই এখানে ভূমিকা রাখে। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শহরের নিম্ন আয়ের মানুষেরা প্রায়ই শিল্প এলাকা বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাছাকাছি বসবাস করেন, ফলে তারা বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকেন।
বিশ্বে অনেক মানুষ আছেন, যারা কোনো গন্ধই অনুভব করতে পারেন না। এই অবস্থাকে বলা হয় “এনোস্মিয়া”। এতে খাবারের স্বাদ কমে যায়, পুষ্টির ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এমনকি গবেষণায় দেখা গেছে, দুর্বল ঘ্রাণশক্তির সঙ্গে কিছু জটিল রোগের সম্পর্কও থাকতে পারে।
দুর্গন্ধকে আমরা অনেক সময় তুচ্ছ সমস্যা মনে করি। কিন্তু এটি আসলে এক ধরনের অদৃশ্য দূষণ, যা আমাদের শরীর, মন এবং জীবনযাত্রাকে নীরবে প্রভাবিত করে।
তাই শুধু সুগন্ধি দিয়ে গন্ধ ঢেকে রাখা নয়—প্রয়োজন সচেতনতা, পরিকল্পিত নগরায়ন এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ। কারণ সুস্থভাবে বাঁচতে চাইলে শুধু পরিষ্কার বাতাসই নয়, গন্ধমুক্ত পরিবেশও সমান জরুরি।
তথ্যসূত্র: বিবিসি
