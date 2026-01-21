ঠাণ্ডা কাশির সমাধান লুকিয়ে আছে ডার্ক চকলেটে

কাশি হলেই আমরা সাধারণত সিরাপ বা ট্যাবলেটের দিকেই হাত বাড়াই। অথচ আমাদের কাশির রিফ্লেক্সের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু হলো ভেগাস নার্ভ (Vagus nerve)। এই নার্ভ অতিরিক্ত উত্তেজিত হলে কাশি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে এবং সহজে থামতে চায় না। বেশিরভাগ কাশির ওষুধ মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব ফেলে স্নায়ুতন্ত্রকে কিছুটা দমিয়ে দিয়ে কাশি কমায়। এর ফলে ঘুম ঘুম ভাব, মাথা ঘোরা বা বমি বমির মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
থিওব্রোমিনের কাজটা ঠিক এখানেই আলাদা। এটি সরাসরি ভেগাস নার্ভের সংবেদনশীলতা কমিয়ে দেয়, ফলে কাশির উদ্দীপনা ধীরে ধীরে শান্ত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো থিওব্রোমিন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই কাশির ‘ট্রিগার’ বা উৎসে গিয়েই কাজ করে, শরীরকে নিস্তেজ না করেই স্বস্তি এনে দেয়।
এবার আসা যাক কাশির ওষুধে ব্যবহৃত কোডিন আর ডার্ক চকলেটের তুলনায় বিজ্ঞানীরা কী পেলেন। কোডিনজাত কাশি দমনকারী ওষুধ বেশ কার্যকর হলেও এতে আসক্তির ঝুঁকি রয়েছে। দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে শরীর ধীরে ধীরে এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। পাশাপাশি ঘুমঘুম ভাব বা অস্বস্তির মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারে। এর বিপরীতে, ডার্ক চকলেটে থাকা থিওব্রোমিন সেই ঝুঁকি ছাড়াই তুলনামূলকভাবে মৃদু ও স্বাভাবিক উপায়ে কাশি কমাতে সাহায্য করে।
থিওব্রোমিন শুধু স্নায়ুতন্ত্রেই কাজ করে না, এটি শরীরের মসৃণ পেশি (smooth muscle) শিথিল করতেও সহায়তা করে। ফলে শ্বাসনালীর ভেতরের জ্বালা ও অস্বস্তি কিছুটা কমে আসে। পাশাপাশি রক্তপ্রবাহ উন্নত করতেও এটি ভূমিকা রাখে, যা সামগ্রিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসকে আরও আরামদায়ক করে তোলে।
কোন চকলেট কাজ করে? সব চকলেট কিন্তু এক রকম নয়। থিওব্রোমিনের এই উপকারিতা পাওয়া যায় শুধু উচ্চ কোকো যুক্ত ডার্ক চকলেট থেকে। মিল্ক চকলেট বা অতিরিক্ত চিনি দেওয়া চকলেটে থিওব্রোমিনের পরিমাণ খুবই কম থাকে। সাধারণত ৭০ শতাংশ বা তার বেশি কোকো থাকা ডার্ক চকলেটই সবচেয়ে উপযোগী। অল্প পরিমাণই যথেষ্ট এক্ষেত্রে অতিরিক্ত খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।
ছবি: এআই