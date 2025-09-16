এক চিমটি জাফরানেই বাড়াবে আয়ু, বলছে ১১ বছরের দীর্ঘ গবেষণা

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ৪৪ হাজার মানুষকে টানা ১১ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তাদের খাদ্যাভ্যাস, বিশেষ করে মসলা গ্রহণের ধরন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়-যারা নিয়মিত জাফরান খেয়েছেন (গড়ে সপ্তাহে প্রায় ২১ মিলিগ্রাম), তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
গড় আয়ু: যারা নিয়মিত জাফরান খেয়েছেন, তাদের আয়ু অন্যদের তুলনায় কিছুটা বেশি।
গবেষকেরা বলছেন, জাফরানের অনন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদানই এই সুরক্ষার প্রধান কারণ।
রঙিন সুতোর ভেতর লুকানো পুষ্টি
জাফরানের উজ্জ্বল সোনালি-লাল রং শুধু চোখের আনন্দই নয়, শরীরের জন্যও শক্তিশালী প্রতিরক্ষাকবচ। এতে রয়েছে–
ক্রোসিন (Crocin): প্রদাহ কমায়, কোষকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়।
পিক্রোক্রোসিন (Picrocrocin): জাফরানের স্বাদ ও ঔষধি গুণের উৎস।
সাফরানাল (Safranal): মানসিক প্রশান্তি আনে, স্নায়ুকে শক্তিশালী করে।
এই উপাদানগুলো একসঙ্গে কাজ করে হৃৎপিণ্ডে সুরক্ষিত রাখে, বার্ধক্য ধীর করে, আর শরীরকে করে তোলে আরও প্রতিরোধী।
নানা স্বাস্থ্য উপকারিতা
জাফরান নিয়ে ইতিমধ্যেই হয়েছে একাধিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। সেখানেও মিলেছে বিস্ময়কর ফলাফল:
অবসাদ কমাতে সহায়তা করে
স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বাড়ায়
ক্যানসার রোগীদের জন্যও সহায়ক ভূমিকা রাখে
রান্নাঘর থেকে ওষুধের কৌটা
একসময় শুধু বিরিয়ানি বা দুধের পায়েসে রং ও গন্ধ যোগ করতেই জাফরানের ব্যবহার হতো। আজ বিজ্ঞান বলছে, এই ছোট্ট মসলা আসলে বড় এক শক্তির আঁধার।
কীভাবে খাবেন
জাফরান গরম দুধ, চা বা মিষ্টান্নে ব্যবহার করতে পারেন। সপ্তাহে কয়েক মিলিগ্রামই যথেষ্ট। তবে অতিরিক্ত সেবনে ক্ষতি হতে পারে, তাই পরিমাণে সতর্ক থাকা জরুরি।
জাফরান আর শুধু বিলাসিতা নয়–এটি শরীরের রক্ষাকবচ, দীর্ঘায়ুর সাথি। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সামান্য জাফরানও এনে দিতে পারে দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের সম্ভাবনা।
সূত্র: ওয়েব এমডি
ছবি: পেকজেলসডটকম ও উইকিপিডিয়া