ভারী খাবারের পরও হালকা থাকুন, জেনে নিন ৬ ভেষজ চায়ের জাদু

বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত কিছু হার্বাল চা খেলে হজম প্রক্রিয়া মসৃণ হয়, গ্যাস কমে এবং পেট হালকা লাগে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমনই ৬টি ভেষজ চা, যা আপনার দৈনন্দিন রুটিনে সহজেই যোগ করা যায়।
আদায় থাকা জিঞ্জেরল উপাদান খাবার দ্রুত হজমে সাহায্য করে। ফলে গ্যাস জমে থাকার প্রবণতা কমে। সকালে খালি পেটে বা খাবারের পর এক কাপ আদা চা পেটের অস্বস্তি কমাতে বেশ কার্যকর।
পুদিনা পাতার প্রাকৃতিক উপাদান হজমতন্ত্রের পেশি শিথিল করে, যা গ্যাস ও ফাঁপা ভাব কমাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে ভারী খাবারের পর এটি দ্রুত আরাম দেয়।
মৌরি বা মৌরির বীজ দীর্ঘদিন ধরেই হজমের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি অন্ত্রের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এবং খাবারের পর পেট হালকা রাখতে কার্যকর।
ক্যামোমাইল শুধু হজমেই সাহায্য করে না, এটি স্নায়ুকে শান্ত করে। যারা স্ট্রেসের কারণে পেটের সমস্যা অনুভব করেন, তাদের জন্য এটি বিশেষ উপকারী। রাতে ঘুমের আগে এক কাপ ক্যামোমাইল চা শরীর ও মন দুটোই শান্ত রাখে।
জোয়ানে থাকা থাইমল হজমশক্তি বাড়ায় এবং গ্যাস কমায়। তেল-মশলাযুক্ত খাবারের পর এক কাপ জোয়ান চা দ্রুত আরাম দিতে পারে।
লেমনগ্রাস হজমে সহায়ক এবং পেটের অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে। বিকেলের দিকে এটি পান করলে শরীর সতেজ থাকে এবং ফোলাভাব কমে।
খেয়াল রাখতে হবে, যদিও এই ভেষজ চাগুলো প্রাকৃতিক, তবুও সবার জন্য সব কিছু সমানভাবে উপযোগী নয়। যদি দীর্ঘদিন ধরে পেট ফেঁপে থাকা, অ্যাসিডিটি বা হজমের সমস্যা থাকে, তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
ছোট ছোট অভ্যাস—যেমন খাবারের পর এক কাপ ভেষজ চা—আপনার পুরো দিনটাকে করে তুলতে পারে অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক। ঈদের ব্যস্ততার মাঝেও তাই নিজের যত্নে এই সহজ অভ্যাসগুলো যোগ করতে পারেন।
