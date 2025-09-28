প্রতিদিনের এই ৫টি অভ্যাস, যা নীরবে নষ্ট করছে আপনার স্বাস্থ্য

গ্লোবাল পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন (ইউকে)-এর কর্মকর্তা সার্টিফায়েড পুষ্টিবিদ ও কনটেন্টে ক্রিয়েটর দীপশিখা জৈন ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনে প্রকাশিত বেশ কিছু জার্নাল থেকে পাওয়া গবেষণা ও তথ্যের ভিত্তিতে তার ইনস্টাগ্রাম চ্যানেলে সম্প্রতি একটি ভিডিও পাবলিশ করেন। যেখানে তিনি জানিয়েছেন, আমাদের জীবনের কয়েকটি ছোট ছোট কাজ নীরবে বাড়াচ্ছে ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, হজমের গোলমাল থেকে শুরু করে মানসিক অশান্তির ঝুঁকি।
এবার জেনে নিন সেই ৫টি অভ্যাস যেগুলো বদলাতে না পারলে সুস্থ থাকার লড়াই অনেক কঠিন হয়ে উঠতে পারে।
খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে বসে পড়া বা শুয়ে থাকা আপনার হজম প্রক্রিয়া নষ্ট করতে পারে। এতে পেট ফাঁপা, অম্বল, অ্যাসিডিটি এবং পাচনতন্ত্রের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। খাবার শেষে অন্তত ২০ মিনিট হাঁটাহাঁটি বা হালকা নড়াচড়া হজমের জন্য সবচেয়ে উপকারী।
দীপশিখা জৈন জানাচ্ছেন, রাতে ভারী ও দেরিতে খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়, যা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি তৈরি করে। দেরিতে খাওয়ার অভ্যাস শরীরের সার্কাডিয়ান রিদম নষ্ট করে, ফলে ঘুমের সমস্যা থেকে শুরু করে ওজন বাড়ার প্রবণতা বাড়ে। চেষ্টা করুন রাত ৮টার মধ্যে রাতের খাবার শেষ করতে।
প্রতিদিনের খাবারে অতিরিক্ত লবণ রক্তচাপ বাড়িয়ে হৃদ্রোগের ঝুঁকি তৈরি করে। লবণের সোডিয়াম শরীরে পানি ধরে রাখে, ফলে হাই ব্লাড প্রেশার, কিডনির চাপ এবং হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে। রান্নার সময় লবণ কমানো এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।
অবিরাম সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করা শুধু চোখের ক্ষতিই করে না, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও ভয়ংকর। অতিরিক্ত ফোন ব্যবহার উদ্বেগ, হতাশা ও একাকিত্ব বাড়ায়। প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় ডিজিটাল ডিটক্স করুন। অর্থাৎ বই পড়া, বাইরে হাঁটা বা প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটান।
শরীরের জন্য ফলের রস যতটা উপকারী মনে হয়, বাস্তবে অতিরিক্ত ফলের রস লিভারের ক্ষতি করতে পারে। ফলের রসে উচ্চমাত্রার ফ্রুকটোজ থাকে, যা যকৃতের মধ্যে গিয়ে চর্বিতে রূপান্তরিত হয় এবং ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই সরাসরি ফল খাওয়াই অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।
দেখতে সাধারণ মনে হলেও এই অভ্যাসগুলো শরীরের ভেতরে নীরবে ক্ষতি করে যাচ্ছে। আজ থেকেই যদি খাওয়ার পর হাঁটাহাঁটি, সময়মতো ডিনার, কম লবণ, সীমিত স্ক্রিন টাইম আর সরাসরি ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলেন, তাহলে অনেক বড় অসুস্থতার ঝুঁকি কমানো সম্ভব। সুস্থ থাকার প্রথম শর্ত ছোট ছোট এই সচেতনতাগুলো নিজের আয়ত্তে আনা। যা আপনার শরীরকে দীর্ঘ মেয়াদে রাখবে ফিট ও উজ্জ্বল।
সূত্র: হেলথলাইন
ছবি: পেকজেলসডটকম