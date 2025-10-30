সবকিছু নিয়ে অকারণ দুশ্চিন্তার সমাধান আছে এই ছয় জাপানি দর্শনে
কুশল

সবকিছু নিয়ে অকারণ দুশ্চিন্তার সমাধান আছে এই ছয় জাপানি দর্শনে

নাদিয়া ইসলাম

মানসিক শান্তি ও ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য জাপানিদের কিছু শক্তিশালী দর্শন বিশ্বজুড়ে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। তেমন ৬টি কৌশল অনুস্মরণ করলে তা ধীরে ধীরে আপনাকে অতিরিক্ত ভাবনার বাইরে এনে স্বচ্ছ, শান্ত মানসিকতায় পৌঁছে দিতে পারে।

অতিরিক্ত ভাবনা আমাদের মাথাকে এমন এক লুপে ফেলে দেয়, যেখান থেকে বের হওয়া কঠিন। ছোট ছোট চিন্তা বড় আকার নেয়, দুশ্চিন্তা বাড়ে, মন অস্থির হয়ে পড়ে। জাপানি দর্শনের সৌন্দর্য হলো অতিরিক্ত কিছু নয়, বরং সরলতা, ধীরতা এবং সচেতনতা। তাদের মতে, চিন্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হবে না, কিন্তু আমরা চাইলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে পারি। চলুন জেনে নেই সেই ছয়টি দর্শন-

ইকিগাই: জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া

‘ইকিগাই’ মানে হলো “কারণে বেঁচে থাকা”। যা আপনি ভালোবাসেন, যা আপনি ভালো পারেন, যা পৃথিবীর প্রয়োজন, যা আপনাকে টিকিয়ে রাখে-এই চারটি বিষয় এক জায়গায় মিললেই তৈরি হয় ইকিগাই। যখন জীবনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকে, মনের অযথা দুশ্চিন্তা কমে যায়। চিন্তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে না একদিকে ফোকাস হয়। উদ্দেশ্য থাকা মানে মানসিক স্থিরতা, আর স্থিরতা মানে কম উদ্বেগ, বেশি অনুপ্রেরণা।

কাইজেন: ছোট ছোট পদক্ষেপে পরিবর্তন

কাইজেন শেখায় বড় পরিবর্তন একদিনে নয়, বরং ছোট ছোট, ধারাবাহিক পদক্ষেপে আসে। আমরা অনেক সময়ই বেশি চিন্তা করি কারণ বড় লক্ষ্য দেখে ভয় পাই। মনে হয় "আমি পারব তো?"। কাইজেন বলে, আজ শুধু ছোট একটি পদক্ষেপ নিন। কাল আরেকটু। এই ধীর, নিশ্চিত অগ্রগতি মনকে শান্ত রাখে এবং ভয় বা ব্যর্থতার চাপ কমায়।

ওয়াবি-সাবি: অসম্পূর্ণতাকে গ্রহণ করা

ওয়াবি-সাবি মনে করিয়ে দেয় অপূর্ণতাই জীবনের সৌন্দর্য। আমরা ভুল করতে ভয় পাই, তাই অতিরিক্ত ভাবি। কিন্তু যদি বুঝতে পারি, অসম্পূর্ণতাও মূল্যবান তাহলে চাপ কমে যায়। জীবনের সবকিছু নিখুঁত হবে না। আর হলে সেটা আর জীবন থাকে না। গভীরভাবে অনুভব করি ভুল, অসম্পূর্ণতা, অসমাপ্ত সবকিছুই আমাদের গল্পের অংশ।

শিনরিন-ইয়োকু: প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটানো

প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটানো “ফরেস্ট বাথিং” মানে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া। বনের পথ দিয়ে হাঁটা, বাতাসের শব্দ শোনা, গাছকে জড়িয়ে ধরে তাঁর গন্ধ নেওয়া এই সহজ অভ্যাস স্নায়ুকে শান্ত করে, শরীরের স্ট্রেস হরমোন কমায় এবং মনকে বর্তমান মুহূর্তে নিয়ে আসে। যখন মন প্রকৃতির কাছে ফিরে যায়, চিন্তার গতি স্বাভাবিকভাবেই ধীর হয়ে আসে।

কিন্তসুগি: ভাঙনেও সৌন্দর্য

কিন্তসুগি হলো ভাঙা মাটির পাত্র সোনার সাহায্যে জোড়া লাগানোর শিল্প। এর বার্তা একটাই, ভাঙা মানে নষ্ট না, বরং নতুন সৌন্দর্যের জন্ম। আমাদের জীবনে যে ভুল, ক্ষতি, আঘাত আসে তা আমাদের শক্ত করে, গভীর করে।

নিজেকে অসম্পূর্ণ ভেবে কষ্ট না করে, বরং ভাবি এটাই আমাকে আলাদা করে তোলে। আমরা যখন নিজেকে ক্ষমা করতে শিখি, নিজের অনুভূতিকে মূল্য দেই সম্মান করি তখনই অতিরিক্ত ভাবনা কমে, মন কোমল হয়।

শোগানাই: যা নিয়ন্ত্রণে নেই, তা ছেড়ে দেওয়া

শোগানাই মানে “এটা বদলানো যাবে না, তাই মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।” অতিরিক্ত ভাবনার মূল কারণ হলো যে বিষয়গুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, সেগুলো নিয়েই মাথা ঘামানো। শোগানাই ছাড়তে শেখায়, কোনো হার নয়, বরং শান্তির পথ। যা বদলানো যায় তা নিয়ে কাজ করুন। যা পরিবর্তন করা সম্ভব নয় সেটা নিয়ে ভাবা বন্ধ করুন। এভাবেই মন ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়।

জাপানি দর্শন কখনোই বলে না যে চিন্তা সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে। তারা বলে চিন্তাকে দেখুন, উপলব্ধি করুন, তারপর তার নিয়ন্ত্রণ আপনার কাছে রাখুন। এভাবে জীবন হয় হালকা, মন হয় স্থির, আর আপনি ধীরে ধীরে বর্তমান মুহূর্তে ফিরে আসেন। শান্তি মানে চিন্তা না থাকা নয়। শান্তি মানে চিন্তা থাকলেও তার মধ্যে ডুবে না যাওয়া।

প্রকাশ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩: ০২
