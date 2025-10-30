দিনের কোন সময় কীভাবে মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটলে আপনার হৃৎপিণ্ড থাকবে চিরতরুণ, বলছে গবেষণা

আমরা অনেকেই ভাবি, প্রতিদিন ১০,০০০ স্টেপ হাঁটলেই নাকি ফিটনেসের সব শর্ত পূরণ হয়। কিন্তু নতুন গবেষণা জানাচ্ছে, বিষয়টা এত সরল নয়। শুধু কত স্টেপ হাঁটছেন তা নয়, বরং কীভাবে হাঁটছেন সেটিই আসল পরিবর্তন আনতে পারে আপনার হৃদ্যন্ত্রের।
সম্প্রতি আনালস কব ইন্টারনাল মেডিসিন-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, অল্প অল্প হাঁটার চেয়ে। টানা ১৫ মিনিট হাঁটা হৃদ্যন্ত্রের জন্য অনেক বেশি উপকারী। গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব সিডনি এবং স্পেনের ইউনিভার্সিদাদ ইউরোপিয়া-র গবেষকেরা।
৩৩,০০০-এরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ককে নিয়ে করা এই গবেষণায় দেখা গেছে—
যাঁরা ৫ মিনিটের কম সময় একটানা হাঁটেন, তাদের মধ্যে হৃদ্রোগ ও অকালমৃত্যুর ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।
আর যাঁরা ১৫ মিনিট বা তার বেশি সময় টানা হাঁটেন, তাদের হৃদ্যন্ত্র অনেক বেশি শক্তিশালী থাকে, এমনকি তারা মোটামুটি কম হাঁটলেও।
অর্থাৎ, আপনার প্রতিদিনের হাঁটা যদি হয় ছন্দময়, ধারাবাহিক এবং অন্তত ১৫ মিনিট দীর্ঘ, তবেই আপনার হৃদ্যন্ত্র সত্যিকারের উপকার পাবে।
বেশির ভাগ মানুষ এখনো “১০,০০০ স্টেপ”-কে একধরনের লক্ষ্য মনে করেন। অথচ এই সংখ্যার পেছনে বৈজ্ঞানিক নয় আছে বাণিজ্যিক ইতিহাস। ১৯৬০-এর দশকে জাপানের এক পেডোমিটার কোম্পানি বিজ্ঞাপনে এই সংখ্যা ব্যবহার করেছিল, পরে সেটিই ছড়িয়ে পড়ে ‘স্বাস্থ্য নিয়ম’ হিসেবে।
গবেষক প্রফেসর এম্যানুয়েল স্তামাতাকিস বলছেন, “আমরা শুধু সংখ্যার দিকে মনোযোগ দিই—কত স্টেপ হাঁটলাম, কত দূরত্ব পার করলাম। কিন্তু এই গবেষণা দেখাচ্ছে, হাঁটার ধরন-ও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি যারা খুব কম হাঁটেন, তারাও যদি দিনে অন্তত ১৫ মিনিট টানা হাঁটেন, তাহলে তারা তাদের হার্টকে অনেক ভালো রাখতে পারেন।”
ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের সিনিয়র নার্স এমিলি ম্যাকগ্রাথ বলছেন, “শুরুতে হয়তো কঠিন লাগবে, কিন্তু ধীরে ধীরে শরীর অভ্যস্ত হয়ে গেলে পার্থক্যটা বুঝবেন। সামান্য পরিবর্তনও সময়ের সঙ্গে জমে গিয়ে বড় সুফল এনে দেয়।”
এনএইচএস-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি মাত্রার শরীরচর্চা করা উচিত। এবং তা সপ্তাহজুড়ে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া ভালো।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিনের হাঁটা যেন হয় কমপক্ষে ১৫ মিনিটের টানা ও নিরবচ্ছিন্ন সেশন।
সকাল বা বিকেলে হালকা গরমের সময় বেছে নিন।
হাঁটার সময় ফোনে কথা বলা বা বারবার থেমে থাকা থেকে বিরত থাকুন।
গতি রাখুন মাঝারি থেকে দ্রুত। যেভাবে হাঁটলে কথা বলা যায়, কিন্তু গান গাওয়া কঠিন।
হাঁটা শুধু শরীরচর্চা নয়, এটি একধরনের মাইন্ডফুল রিচুয়াল। যেখানে আপনি নিজের সঙ্গে সময় কাটান, চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নেন, আর শরীরকে দেন এক প্রাকৃতিক পুনর্জাগরণের সুযোগ।
তাই সংখ্যার পেছনে নয়, ছন্দের তালে হাঁটুন। একটানা ১৫ মিনিটের হাঁটাই হতে পারে আপনার হৃদ্যন্ত্রের নতুন প্রেরণা।
সূত্র: বিবিসি
ছবি: এআই