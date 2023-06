যোগাসনে সুস্থ জীবন

আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। প্রতিবছর ২১ জুন বিশ্বজুড়ে এই দিনটি পালন করা হয়। প্রতিবারের মতো এবারও বাংলাদেশজুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব যোগ দিবস ২০২৩। মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য যোগাভ্যাসের কতটা প্রয়োজন, সেই সম্পর্কে সবার মাঝে সচেতনতা বাড়াতে দিনটি পালন করা হয়। প্রতিবছরই যোগ দিবসের একটা থিম থাকে। এ বছরের থিম হলো ‘Vasudhaiva Kutumbakam—Yoga for One Earth, One Family’, ‘সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার’—এই নীতি প্রতিফলিত করে যে বিশ্বের মানুষ পরস্পরে যুক্ত এবং তাদের একে অপরের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মধ্যে বসবাস করা উচিত। সেই বিষয়ে আলোচনা করাই এবারের থিমের লক্ষ্য।