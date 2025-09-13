নতুন প্রি-ওয়ার্কআউট ড্রিংক: খেজুর আর মাখন

খেজুরে আছে প্রাকৃতিক চিনি– গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও সুক্রোজ। এগুলো দ্রুত রক্তে শোষিত হয়ে মুহূর্তেই শক্তি দেয়। সাথে রয়েছে খাদ্যআঁশ, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন ও ভিটামিন-বি, যা শরীরকে রাখে কর্মক্ষম। তবে শুধু খেজুর খেলে শক্তি দ্রুত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা বেশি স্থায়ী হয় না।
মাখনে আছে ভালো ফ্যাট ও ভিটামিন–এ, ডি, ই ও কে। এতে থাকা স্যাচুরেটেড ফ্যাট ধীরে ধীরে শক্তি মুক্ত করে, ফলে শরীর দীর্ঘ সময় এনার্জি ধরে রাখতে পারে।
খেজুরের তাৎক্ষণিক শক্তি আর মাখনের দীর্ঘস্থায়ী এনার্জি–এই মিশ্রণ শরীরকে দেয় ডাবল সুবিধা। ফলে ব্যায়াম বা খেলাধুলার সময় সহজে ক্লান্তি আসে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে, খেজুরে চিনি বেশি আর মাখনে ফ্যাট বেশি। তাই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
* খেজুর: ২–৩টি (২০–৩০ গ্রাম)
* মাখন: ১ চামচ (১০–১৫ গ্রাম)
ব্যায়ামের ৩০ মিনিট আগে এই সংমিশ্রণ খেলে শরীর পায় পর্যাপ্ত পরিমান শক্তি।
* খেজুরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস শরীরকে ব্যায়ামের সময় অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করে।
* মাখনের ফ্যাট হরমোন ব্যালান্সে সাহায্য করে, যা পেশি গঠনে উপকারী।
* যারা ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করছেন, তাদের জন্যও এটি হতে পারে কার্যকর একটি স্ন্যাকস।
* চাইলে মাখনের পরিবর্তে পিনাট বাটার বা আমন্ড বাটার ব্যবহার করলেও একই রকম ফল পাওয়া যায়।
সহজ কথায়, শক্তি পেতে সবসময় দামী সাপ্লিমেন্ট লাগবে না। প্রকৃতির কাছেই আছে সেরা সমাধান। খেজুর আর মাখনের এই সহজ কম্বো হতে পারে আপনার নতুন প্রি-ওয়ার্কআউট এনার্জি ড্রিংক।
সূত্র: অক্সফোর্ড একাডেমিক ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
ছবি: ইনস্টাগ্রাম