পাঁচটি সহজ কৌশলে সকালের কফিকে বানান সুপারফুড

কফি যে ঘুম ভাঙাতে ও ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে, তা আমরা জানি। কিন্তু এখন এআইআইএমএসের চিকিৎসক ডা. সৌরভ শেঠী বলছেন, সঠিকভাবে তৈরি করলে এই সাধারণ কফিই হতে পারে অন্ত্রের সুস্থতা, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ও শরীরের প্রদাহ কমানোর কার্যকর পানীয়।
চলুন, জেনে নেওয়া যাক সেই পাঁচটি ধাপ—
টাটকা ব্ল্যাক কফিতে থাকে প্রচুর অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট, যা শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি র্যাডিক্যাল কমিয়ে দেয়। ফলে এনার্জি বাড়ে, মুড ভালো থাকে, মনোযোগ বাড়ে।
গবেষণা বলছে, নিয়মিত ব্ল্যাক কফি—
টাইপ–২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়
মস্তিষ্কের ক্ষয়জনিত রোগ প্রতিরোধে সহায়ক
লিভারকে সুস্থ রাখে
ওজন নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে
যাঁরা ক্রিমি কফি পছন্দ করেন, তাঁরা সাধারণ দুধের বদলে ব্যবহার করতে পারেন—
অ্যালমন্ড মিল্ক
লো-ক্যালোরি, ভিটামিন–ই, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ, যা হাড়, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের জন্য উপকারী।
সয়া মিল্ক
প্রোটিন, ভিটামিন–বি, ওমেগা–৩ ও অ্যান্টি–অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ। স্নায়ু, পেশি ও হৃদ্যন্ত্রের জন্য ভালো।
বিশেষ করে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট ব্যক্তিদের জন্য দারুণ বিকল্প।
দারুচিনি শুধু স্বাদের জন্য নয়, স্বাস্থ্যসুবিধার জন্যও অসাধারণ।
রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
প্রদাহ কমায়।
কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ কমাতে ভূমিকা রাখে।
প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল ও অ্যান্টিভাইরাল গুণ আছে।
যাঁরা বেশি মিষ্টি খান, দারুচিনি তাঁদের ‘সুগার ক্রেভিং’ও কমাতে পারে।
কফির সঙ্গে অল্প কোকো শুধু চকোলেটি ফ্লেভারই আনে না, বরং দারুণ উপকারও করে।
পলিফেনলসমৃদ্ধ।
মুড ও স্মৃতি উন্নত করতে সাহায্য করে।
ব্রেনে রক্তপ্রবাহ বাড়ায়।
গাট-ফ্রেন্ডলি। কারণ, এটি ভালো ব্যাকটেরিয়ার খাবার।
হৃদ্যন্ত্র সুস্থ রাখে।
রক্তচাপ কমাতে ভূমিকা রাখে।
এমসিটি (মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড) নারকেল বা পাম অয়েল থেকে তৈরি একধরনের স্বাস্থ্যকর ফ্যাট।
কফিতে ১ চা–চামচ এমসিটি যোগ করলে—
দ্রুত ও টেকসই এনার্জি পাওয়া যায়।
মস্তিষ্কে দ্রুত কার্যকারিতা বাড়ায়।
সহজে হজম হয়।
গাট হেলথে সহায়ক।
দীর্ঘ সময় ফোকাস বাড়ায়।
ওয়ার্কআউট বা ব্যস্ত কর্মদিবসের জন্য আদর্শ।
কেন এই কফি ‘সুপারড্রিংক’
কারণ, এতে একসঙ্গে পাওয়া যায়—
ক্যাফেইনের সতেজতা।
অ্যান্টি–অক্সিডেন্টে ইমিউন সাপোর্ট।
দারুচিনি ও কোকোয় প্রদাহ কমানোর ক্ষমতা।
গাট-ফ্রেন্ডলি গুড ফ্যাট।
কোনো অ্যাডেড সুগার ছাড়াই প্রাকৃতিক মিষ্টতা।
মানসিক ফোকাস ও মুড বুস্ট।
সকালের কফিতে যোগ করুন এই সুপার এলিমেন্টগুলো আর আপনার সাধারণ কফিই হয়ে উঠুক সুপারফুড। এক কাপেই—উত্তেজনা, মনোযোগ, হজমস্বস্তি ও দীর্ঘস্থায়ী এনার্জি!
