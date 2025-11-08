দীর্ঘায়ু লাভে প্রতিদিন এই তিন পানীয়ই যথেষ্ট, বলছে গবেষণা

সম্প্রতি ব্রিটিশ জার্নাল অব নিউট্রিশন-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে ৭ থেকে ৮ কাপ তরল গ্রহণ করলে মৃত্যুঝুঁকি সবচেয়ে কম থাকে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এর মধ্যে যদি কিছু অংশ চা ও কফি দিয়ে পূরণ করা যায়, তাহলে ক্যানসার, হৃদ্রোগ, শ্বাসতন্ত্র ও হজমজনিত মৃত্যুঝুঁকিও কমে যায়।
গবেষকেরা বলছেন, “স্মার্ট হাইড্রেশন” মানে শুধু পানি পান করা নয়। বরং পানি, চা ও কফির মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা। পানি শরীরের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু চা ও কফি যোগ করে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি যৌগ, যা শরীরকে ভেতর থেকে সুরক্ষা দেয়।
চায়ে আছে ক্যাটেচিন ও ফ্ল্যাভানলস, যা কোষের বয়স কমায় ও হৃদ্রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। কফিতে আছে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড, যা মেটাবলিজম ঠিক রাখে এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে।
গবেষণার পরামর্শ: দিনে ৭-৮ কাপ তরল গ্রহণ করুন। এর মধ্যে ২ অংশ কফি, ৩ অংশ চা এবং বাকি অংশ পানি হতে পারে।
অর্থাৎ সকালে এক কাপ কফি, দুপুরে ও বিকেলে চা, আর সারাদিনে পানি। এই মিশ্র রুটিনই হতে পারে এক নিঃশব্দ লংজেভিটি সিক্রেট। একঘেয়ে “৮ গ্লাস পানি” নিয়মের পরিবর্তে এই ঘূর্ণন বা রোটেশন শরীরের হাইড্রেশনকে আরও কার্যকর করে তোলে।
*কফি ও চা শরীরের প্রদাহ কমায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।
* পানির সঙ্গে মিশে তারা কোষে অক্সিজেন প্রবাহ বাড়ায়।
* এই তিন পানীয় একত্রে মস্তিষ্ক, হজমতন্ত্র ও ত্বকের স্বাস্থ্যের ভারসাম্য রক্ষা করে।
সংক্ষেপে, এটি এক ধরনের ‘লিকুইড লাইফস্টাইল’। যেখানে প্রতিটি চুমুকই শরীরের জন্য বিনিয়োগ।
* প্রতিদিনের কফি/চা পান করতে হবে চিনি ছাড়া।
* দুধ ব্যবহার করলে হালকা রাখুন, যেন পানীয় ভারী না হয়।
* রাতে ঘুমানোর অন্তত ৩ ঘণ্টা আগে ক্যাফেইন এড়িয়ে চলুন।
জীবন দীর্ঘ করার সূত্র হয়তো খুব জটিল নয়। এটি লুকিয়ে আছে সকালবেলার কাপে, বিকেলের চায়ের চুমুকে, আর সারাদিনের স্বচ্ছ জলের স্রোতে।
প্রতিদিনের পানীয়ের এই সরল বিন্যাসই হতে পারে আপনার সুস্থ, দীর্ঘ ও দীপ্ত জীবনের চাবিকাঠি।
সূত্র: গার্ডিয়ান
ছবি: এআই