সকালের নাশতা না করলেই বিপদ: হজমে পড়বে মারাত্মক প্রভাব

বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালের নাশতা না করাটা হজমের জন্য একেবারেই ভালো নয়। এতে বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) ধীর হয়ে যায়, পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অ্যাসিড তৈরি হয়, অন্ত্রের স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং দিনের পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। দীর্ঘ মেয়াদে এগুলো হজমের বড় ক্ষতি করতে পারে।
১. বিপাকক্রিয়া ধীর হয়ে যায়
রাতভর না খেয়ে থাকার পর সকালে শরীরের প্রয়োজন হয় জ্বালানির। কিন্তু নাশতা না করলে শরীর সেই জ্বালানি পায় না, ফলে বিপাকক্রিয়া মন্থর হয়ে যায়। শরীর তখন নিজেকে ‘স্টারভেশন মোডে’ নিয়ে যায়, অর্থাৎ শক্তি সংরক্ষণ করতে শুরু করে। এতে হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়, রক্তে চিনির মাত্রা ওঠানামা করে এবং দিন জুড়ে ক্লান্তির অনুভূতি হয়।
২. পাকস্থলীতে অ্যাসিড বেড়ে যায়
নাশতা না করলেও পাকস্থলী ভেবে নেয় আপনি খাবেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অ্যাসিড নিঃসরণ হয়। কিন্তু খাবার না থাকায় এই অ্যাসিড পাকস্থলীর দেয়াল এবং খাদ্যনালিকে জ্বালিয়ে দিতে পারে, যার ফলে হতে পারে অ্যাসিড রিফ্লাক্স, গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাস্ট্রাইটিস।
৩. অন্ত্রের স্বাস্থ্য খারাপ হয়
আমাদের হজম প্রক্রিয়াও একটি রুটিনে চলে। দিনের শুরুতেই খাবার না খেলে সেই নিয়ম ভেঙে যায়, ফলে অন্ত্রের স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য, অস্বস্তিকর ফোলাভাব এবং বদহজম। দীর্ঘদিন ধরে এমন অভ্যাসে অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নষ্ট হয়, যা আরও গুরুতর হজম সমস্যা তৈরি করতে পারে।
৪. অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়
সকালে না খেলে দুপুরে আপনি অতিরিক্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন এবং একসঙ্গে অনেক বেশি খাবার খেয়ে ফেলেন। এতে হঠাৎ করে অন্ত্রে চাপ পড়ে, যা হজমে ব্যাঘাত ঘটায়। হতে পারে ফোলাভাব, ভার লাগা, এমনকি হজমের গন্ডগোল। দিনের শুরু থেকেই ছোট ছোট ভাগে খাবার গ্রহণ করতে পারলে হজম অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকে।
সকালের একটি পরিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর নাশতা ( যেমন: ফল, দুধ, ডিম, ওটস বা রুটি) আপনার সারা দিনের হজম শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। এটি শুধু হজমের উন্নতি ঘটায় না, বরং মুড, মনোযোগ, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতাও বাড়ায়।
সকালের নাশতা দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এটা ছাড়লে শরীর শুধু ক্লান্ত হয় না, দীর্ঘ মেয়াদে হজমেও বড় সমস্যা তৈরি হয়। তাই সময়ের অভাব থাকলেও একটি হালকা ও পুষ্টিকর নাশতা করা উচিত।
সূত্র: হেলথ লাইন
ছবি: পেকজেলসডটকম