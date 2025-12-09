দীর্ঘায়ুর গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে রোদে, বলছেন নতুন গবেষণা

সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক ড. গ্লেন জেফারি হিউবারম্যান ল্যাব-এর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সূর্যের আলো মানুষের চোখ, ত্বক, হরমোন এবং সার্বিক সুস্থতায় গভীর প্রভাব ফেলে। বিশেষত যখন সূর্য আকাশের নিচু অবস্থানে থাকে। অর্থাৎ সকালে ও বিকেলে। এই আলো শরীরকে এক ধরনের “বায়োলজিক্যাল বুস্ট” দেয়।
ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ক্লিপে নিউরোসায়েন্টিস্ট অ্যান্ড্রু হিউবারম্যান বলেন, সূর্যের আলো হরমোন ও সার্কাডিয়ান রিদম ঠিক রাখতে সাহায্য করে, যা শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ও দীর্ঘায়ুর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।
ড. জেফারি উল্লেখ করেন, সম্প্রতি কিছু চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিনের গবেষণা নতুন করে কিছু তথ্য যাচাই করছেন। এর মধ্যে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রিচার্ড ওয়েলার বলেন, “যারা নিয়মিত রোদ পায়, তাদের অল-কজ মর্টালিটি (সমস্ত কারণজনিত মৃত্যুর হার) তুলনামূলকভাবে কম।”
এমনকি এক গবেষণায় দেখা গেছে—ধূমপানকারীদের মধ্যেও যারা নিয়মিত রোদে থাকতেন, তারা কম রোদে থাকা ধূমপানকারীদের তুলনায় বেশি দিন বেঁচে ছিলেন।
অবশ্যই এর মানে এই নয় যে ধূমপান কোনোভাবে স্বাস্থ্যকর; বরং সূর্যের আলো শরীরের জৈবিক সিস্টেমে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটিই বোঝাতে এই উদাহরণ দেওয়া হয়।
ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনের তথ্যমতে, সূর্যের আলো আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি-এর প্রধান উৎস।
এই ভিটামিন খাবার থেকে পাওয়া যায় না; শরীর নিজে এটি তৈরি করে রোদে থাকার মাধ্যমে।
* হাড় মজবুত রাখা
* রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো
* মুড ভালো রাখা
* হরমোন ব্যালান্স
তাই অনেকেই সকাল-বেলার রোদ এড়িয়ে চলে গেলেও, স্বাস্থ্যের জন্য এটি বড় একটি ভুল হতে পারে।
গবেষণায় দেখা গেছে—সানলাইটের লং-ওয়েভলেংথ লাইট শরীরের সেলুলার মেরামত প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। অসুস্থতা বা শারীরিক স্ট্রেস থেকে শরীর দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে।
ড. জেফারির কথায়, “রোদে থাকার সবচেয়ে বড় বিপদ হলো সানবার্ন। এটা এড়াতে পারলেই সূর্যের আলো আপনার বন্ধু।”
সানবার্ন রোধে তিনি পরামর্শ দেন—
* প্রয়োজন হলে মিনারেল বেসড সানস্ক্রিন (জিংক অক্সাইড) ব্যবহার করুন।
* অতিরিক্ত সময় সোজা দুপুরের রোদে না দাঁড়ানোই ভালো।
* হালকা রোদে থাকলে সানস্ক্রিন ছাড়াই কিছু সময় কাটানো যায়।
* প্রয়োজনে কাপড় বা শার্ট দিয়ে ত্বক ঢেকে রাখা।
* সকাল ৭-১০টা
* বিকেল ৩টার পর
এ সময় সূর্যের আলোর তীব্রতা কম থাকে, কিন্তু স্বাস্থ্যগত উপকারিতা থাকে সর্বোচ্চ।
সূর্যের আলো আমাদের কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। চোখ, ত্বক, হরমোন—সবকিছুর স্বাস্থ্যই এটি ভূমিকা রাখে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এটি আয়ু পর্যন্ত বাড়াতে পারে।
তবে সবকিছুর মতো, এখানেও সমতা রক্ষা জরুরি। রোদে সময় কাটান, কিন্তু সানবার্ন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে।
শহুরে ব্যস্ত জীবনে হয়তো প্রতিদিন সূর্যের আলো পাওয়া সহজ নয়; তবুও প্রতিদিন অন্তত ১৫-৩০ মিনিট “স্মার্ট সান এক্সপোজার” আপনার সার্বিক ওয়েলবিইং-এ ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।
ছবি: এআই