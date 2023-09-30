২ হাজার টাকা জরিমানা না দিতে চাইলে ৬টি ঘরোয়া উপায়ে ছেড়ে দিন এই বদভ্যাস

আমরা সবাই ধূমপানের স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে জানি, তবে এই জ্ঞান ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করার পথ সহজ করতে পারে না। তামাক সেবন একই সঙ্গে শারীরিক আসক্তি আর একটি মানসিক অভ্যাস। আমরা সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করলে নিকোটিনের নিয়মিত সেবনের ফলে আমাদের শরীরে শারীরিক প্রত্যাহারের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মস্তিষ্ক ধূমপানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে।
মস্তিষ্কে নিকোটিনের 'ভালো বোধ করা' প্রভাবের কারণে আমরা মানসিক চাপ উপশম ও মনকে শান্ত হওয়ার একটি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য উপায় হিসেবে সিগারেটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাই। অস্বাস্থ্যকর জানা সত্ত্বেও অনেকেই মনে করেন, ধূমপান হতাশা, উদ্বেগ—এমনকি একঘেয়েমি মোকাবিলার একটি কার্যকর উপায়। কিন্তু যদি কেউ ধূমপান ছাড়তে চান, তবে এ অভ্যাস থেকে মুক্তির সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো এর স্বাস্থ্যকর বিকল্প অভ্যাস খুঁজে বের করা। আর সম্প্রতি জনসমক্ষে সিগারেট খেলে ২ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রেখে শক্ত আইন করা হয়েছে। সেটিও একটি মোটিভেশন হতে পারে এই অপূরণীয় রকমের ক্ষতিকর বদভ্যাস ছাড়তে৷
রান্নাঘরের সাধারণ উপাদান যেমন আদা, লেবু ও জোয়ান বীজ আপনাকে ধূমপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করতে পারে। ধূমপান ত্যাগ করতে সাহায্য করার জন্য এই ঘরোয়া উপায়গুলো দেখে নিন।
১। আদা চা পান করুন
অনেক সময় ধূমপান ছাড়ার চেষ্টা করলে অনেকের মাথা ঘোরা ও বমি বমি ভাব শুরু হয়। এ সময় আমাদের শরীর নিকোটিন প্রত্যাহার করে, যার ফলে এ উপসর্গগুলো দেখা দেয়। এসব লক্ষণ প্রশমিত করতে না পেরে অনেকে আবার ধূমপানে ফিরে যান। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ উপসর্গগুলো সাময়িক। দৈনিক আদা চা পান করলে তা এ উপসর্গগুলোর তীব্রতা হ্রাস করে।
২। মৌরি ও জোয়ান বীজ খান
মৌরি ও জোয়ান বীজের গুঁড়া খেয়েও আপনি ধূমপান ত্যাগ করতে পারেন। এটি তৈরি করতে মৌরি ও জোয়ান বীজ পিষে গুঁড়া তৈরি করুন। এবার এই পাউডারে সামান্য ব্ল্যাক সল্ট ও লেবুর রস মিশিয়ে সারা রাত রেখে দিন। সকালে এ মিশ্রণ একটি প্যানে ঠেলে নিয়ে এটি একটি বায়ুরোধী পাত্রে রাখুন। আপনার যখন ধূমপান করতে ইচ্ছা হবে, তখন এ মিশ্রণ গ্রহণ করুন।
৩। আদা ও আমলকীর ট্যাবলেট
ধূমপানের নেশা থেকে মুক্তি পেতে আদা, আমলকীর গুঁড়া, লেবু, ব্ল্যাক সল্ট ও মধু মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে ঘন করে একটি ট্রেতে ট্যাবলেটের আকারে সাজান। ট্যাবলেটগুলো রোদে শুকিয়ে একটি বায়ুরোধী পাত্রে রাখুন। কিছুক্ষণ পরপর এটি খেলে ধূমপানের তাড়না নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
৪। মর্নিং ওয়াক ও ইয়োগা
মর্নিং ওয়াক ও যোগব্যায়াম ধূমপান ত্যাগ করতে সহায়ক হতে পারে। দৈনন্দিন রুটিনে সকালের হাঁটা ও যোগব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করার পর আপনি খুব স্বাস্থ্যকর, উজ্জীবিত ও সতেজ বোধ করতে শুরু করবেন। তখন আর ধূমপান করতে ইচ্ছা করবে না।
৫। মধু ও দারুচিনি
ধূমপান থেকে মুক্তি পেতে আপনি মধু ও দারুচিনির মিশ্রণও তৈরি করতে পারেন। এর জন্য দারুচিনি পিষে তাতে মধু মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। ধূমপান করার ইচ্ছা হলে এটি পানিতে মিশিয়ে সেবন করুন। এটি আপনাকে ধূমপান থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে।
৬। গ্রিন টি পান করুন
গ্রিন টি এমন একটি ভেষজ পানীয়, যা সাধারণত ক্রেভিং নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রিন টিতে উপস্থিত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আর অ্যামিনো অ্যাসিড ধূমপানের তাগিদ কমাতে সাহায্য করে। তা ছাড়া দিনে অন্তত দুবার গ্রিন টি পান করলে ফুসফুসে রোগ হওয়ার ঝুঁকি কমে।
যেকোনো কাজে একবার আসক্ত হয়ে গেলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো অভ্যাসই এক দিনে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। অভ্যাস তৈরি হতে যেমন সময় লাগে, তেমনি অভ্যাস ত্যাগ করতেও প্রয়োজন সময় ও ধৈর্য ধারণের প্রবণতা। সেই সঙ্গে সহায়ক হিসেবে ধূমপান ছাড়ার ক্ষেত্রে এ ঘরোয়া প্রতিকারগুলো আপনার জন্য এই প্রচেষ্টাকে সহজ করে দিতে পারে।
তথ্যসূত্র: ভেরি ওয়েল ফিট
ছবি: পেকজেলস ডট কম ও এআই