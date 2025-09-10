পার্ক কিংবা রাস্তায় যেতে পারছেন না? দেখুন কীভাবে ঘরের ভেতরেই দশ হাজার স্টেপ হাঁটবেন
কুশল

ফিটনেস দুনিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রেন্ড দশ হাজার স্টেপ হাঁটা নিয়ে আমাদের উৎসাহের শেষ নেই। আমরা ভাবি, এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অবশ্যই পার্কে বা রাস্তায় যেতে হবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেটা ঘরেই করা সম্ভব। আপনার পক্ষে যদি বিভিন্ন কারণে নিয়মিত বাইরে যাওয়ার সময় বের করা সম্ভব না হয়, তবেএই ইনডোরে কার্যকরভাবে হাঁটার কৌশলগুলো  দারুণ কার্যকর হতে পারে।

বাসায় সিঁড়ি থাকলে লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠুন
লিফট নয়, সিঁড়ি ব্যবহার করুন

বাসায় সিঁড়ি থাকলে লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠুন। একসঙ্গে সব জিনিস না এনে একাধিকবার ওঠানামা করুন। ফোনে কথা বলার সময়ও কয়েকবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে পারেন। প্রতিবারে গড়ে ২০ থেকে ৩০টি স্টেপ যুক্ত হয়, যা সারাদিনে কয়েকশো স্টেপ হয়ে যেতে পারে।

ঘরে হাঁটার ওয়ার্কআউট করুন

ইউটিউবে সহজ, বিনামূল্যের অনেক ইনডোর ওয়ার্কআউট পাওয়া যায়—যেমন 'গ্রো উইদ জো'  চ্যানেল। এই ওয়ার্কআউটগুলো ২০ মিনিটে ৫,০০০ স্টেপ পর্যন্ত দিতে পারে। শুধু সামনে পেছনে হাঁটা নয়, বরং সাইড স্টেপ, হাই নি ধরনের ব্যাতিক্রমী বিভিন্ন ওয়ার্ক আউটের মাধ্যমে স্টেপ যেমন বাড়ে ও ওয়ার্কআউটের একঘেয়েমি দূর  হয়।

ব্যবহার করুন ওয়াকিং প্যাড

ওয়াকিং প্যাড একটি ফোল্ডেবল ছোট ট্রেডমিল, যা ডেস্ক বা সোফার নিচে রেখে ব্যবহার করা যায়। এটি তুলনামূলকভাবে শব্দহীন, সহজে বহনযোগ্য এবং ছোট বাসার জন্য উপযোগী। আপনি কাজ, সিনেমা দেখা বা ফোনে কথা বলার সময়ও এর ওপর হাঁটতে পারেন।

ফোন কলের সময় হেঁটে নিন

অডিও কল বা ভিডিও মিটিংয়ের সময় এক জায়গায় না বসে উঠে ঘরে পায়চারি করুন। এমনকি পরিকল্পনা বা চিন্তার সময় ডেস্কে না বসে হাঁটার সুযোগ নিন এতে শরীর সচল থাকবে আর মনও সতেজ হবে।

টিভি দেখার সময় পায়চারি করুন

শো চলাকালে বা বিজ্ঞাপনের বিরতিতে একটু হাঁটুন।  এই ছোট ছোট অভ্যাসই অজান্তেই হাজার স্টেপ যুক্ত করে দিতে পারে আপনার প্রতিদিনের লক্ষ্যে।পরিকল্পিতভাবে দৈনন্দিন রুটিনে হালকা পরিবর্তন এনে ও সচেতনভাবে চলাফেরা করলেই ইনডোরে থেকেই আপনি সহজে ১০ হাজার স্টেপের লক্ষ্য পূরণ করতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, শুধু হাঁটাই যথেষ্ট নয়। পরিমিত খাদ্যাভ্যাস, মানসিক প্রশান্তি, পর্যাপ্ত ঘুম ও নিজের যত্ন এই সবই মিলে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করে।

সূত্র: হেলথলাইন

ছবি: পেকজেলস

প্রকাশ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১: ৩৩
