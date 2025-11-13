বেশি ঘুম মানেই অলসতা নয়, নারীদের প্রয়োজন একটু বেশি, মতামত বিশেষজ্ঞদের

রাত যত গভীর হয়, চোখের পাতা ভারী হতে থাকে। তবু অনেক নারীর ঘুম আসে দেরিতে, আবার ভোরবেলা অজান্তেই জেগে ওঠেন। কিন্তু জানেন কি, বিজ্ঞান বলছে নারীদের শরীরের প্রকৃতিই এমন—তাদের ঘুমের প্রয়োজন পুরুষদের চেয়ে একটু বেশি।
মুম্বাইয়ের অর্থোপেডিক সার্জন ও স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মানন ভোরা সম্প্রতি এক ভিডিওতে জানিয়েছেন, নারীদের শরীরকে প্রতিদিন গড়ে পুরুষদের তুলনায় প্রায় ২০ মিনিট বেশি ঘুম দরকার হয়। বিষয়টি আলস্য নয়, বরং শরীরের স্বাভাবিক চাহিদা।
নারীদের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া হরমোন পরিবর্তন—যেমন মাসিক, গর্ভাবস্থা বা মেনোপজ—ঘুমের ছন্দকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কখনো ঘুমাতে দেরি হয়, কখনো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। এমন অবস্থায় আট ঘণ্টা ঘুমও অনেক সময় যথেষ্ট মনে হয় না।
ডা. ভোরা বলেন, “এটা কোনো আলস্য নয়। শরীরের বিশ্রামের জন্য বাড়তি সময়টা প্রয়োজন।”
প্রতিদিনের কাজের ফাঁকে ক্লান্তি বা মনোযোগ কমে আসা—এসবই শরীরের সংকেত। ঘুম যথেষ্ট হচ্ছে কি না তা বোঝার সঠিক সময় ঘুম থেকে উঠেই নয়, বরং সকালের শেষভাগে, যখন দিনের কাজ শুরু হয়েছে। তখন যদি শক্তি ও মনোযোগ ঠিক থাকে, বুঝবেন শরীর বিশ্রাম পেয়েছে।
ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ঘুম বিশেষজ্ঞ মিশেল ড্রেরাপ বলেন, “সকালের দিকে নিজের শক্তি ও মনোযোগ যাচাই করুন—তাতেই বোঝা যাবে ঘুম ঠিকমতো হয়েছে কি না।”
ব্যস্ত জীবনের চাপে অনেক নারী নিজের বিশ্রামকে অগ্রাধিকার দেন না। কিন্তু ঘুম শুধু সৌন্দর্যের নয়, মানসিক ভারসাম্য, হরমোন নিয়ন্ত্রণ ও সামগ্রিক সুস্থতার অন্যতম চাবিকাঠি।
তাই পরের বার কেউ যদি বলে আপনি একটু বেশি ঘুমান, হাসিমুখে উত্তর দিন— এই অতিরিক্ত ২০ মিনিটটাই আমার শরীরের প্রাপ্য।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
ছবি: এআই