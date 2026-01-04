জুতার ভুল মাপে এত বড় স্বাস্থ্যঝুঁকি কে জানত

আমরা প্রায়ই পায়ের যত্নকে অবহেলা করি। অথচ পা আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভুল মাপের বা ভুল ধরনের জুতা দীর্ঘমেয়াদে শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। ফুট হেলথ বিশেষজ্ঞ ডা. কোর্টনি কনলি বলেন, সবসময় কুশন দেওয়া, আঁটসাঁট ও শক্ত জুতা পরে থাকলে পায়ের পেশিগুলোর ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে।
শরীরের কোনো অংশ যদি দীর্ঘদিন এভাবে ‘আটকে’ থাকে, তাহলে সেই অংশের পেশি দুর্বল হয়ে যায়, কাজ করার ক্ষমতা কমে আসে। ধীরে ধীরে পা তার স্বাভাবিক শক্তি হারাতে শুরু করে।
দুর্বল পা মানেই শরীরে সমস্যা
চিকিৎসকদের মতে, পা হলো পুরো শরীরের ভিত্তি। পায়ের পেশি দুর্বল হলে সমস্যা শুধু পা-তেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দুর্বল পায়ের কারণে গোড়ালি ও হাঁটুর ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। সেখান থেকে শুরু হতে পারে হাঁটুর ব্যথা, কোমরের সমস্যা, এমনকি স্পাইনাল কর্ড–সংক্রান্ত জটিলতাও। একটি দুর্বল জায়গা থেকেই ধীরে ধীরে সমস্যা ছড়িয়ে পড়ে পুরো শরীরে।পা শুধু ভর রাখার অঙ্গ নয়ডা. কনলি আরও বলেন, পা কোনো সাধারণ অঙ্গ নয়—এটি একটি সেন্সরি অর্গান। পায়ের কাজ শুধু শরীরের ভার বহন করা নয়, বরং মাটির সঙ্গে সংযোগ রেখে মস্তিষ্কে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত পাঠানো। এই সংকেতের মাধ্যমেই শরীর বুঝে নেয়—কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, অতিরিক্ত আঁটসাঁট ও শক্ত স্পোর্টস জুতা পা ও ভূমির এই সংযোগ ব্যাহত করে। পা আর মাটি একে অপরকে ঠিকভাবে অনুভবই করতে পারে না।
সমাধান কী
এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো—ধীরে ধীরে পা-কে আবার মাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সুযোগ পেলেই খালি পায়ে হাঁটা বা মিনিমালিস্ট জুতা ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে পায়ের ভেতরের ছোট ছোট পেশিগুলো (ইন্ট্রিনসিক মাসল) আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফল হিসেবে পাওয়া যায় শক্তিশালী আর্চ, পায়ে ভালো ভারসাম্য, ভারী লিফট ও দীর্ঘ দৌড়ের জন্য মজবুত ভিত্তি আর সামগ্রিকভাবে শক্ত ও কার্যকর পা।
কীভাবে শুরু করবেন
হঠাৎ করেই ভারী বা সাপোর্টেড জুতা পরা বন্ধ করবেন না। ধীরে ধীরে অভ্যাস গড়ে তুলুন।পরের ওয়ার্কআউটে মাত্র ৫ মিনিটের জন্য জুতা খুলুন। ওয়ার্ম-আপ লাঞ্জ, স্কোয়াট বা হালকা মুভমেন্ট করুন।
খালি পায়ে পায়ের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিন এবং মাটি “ধরে রাখার” চেষ্টা করুন। শুরুতে অদ্ভুত লাগতে পারে। পায়ের আর্চে হালকা ব্যথা বা জ্বালাভাব অনুভূত হতে পারে। ভয় পাবেন না—ওটা ব্যথা নয়, বরং দীর্ঘদিনের দুর্বলতা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক অনুভূতি।মনে রাখবেন, নরম জুতা সব সমস্যার সমাধান নয়।শক্ত পা মানেই শক্ত শরীর। পা-কে কাজ করতে দিন, মাটি অনুভব করতে দিন। কারণ শক্ত ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে সুস্থ শরীর।
ছবি: পেকজেলস