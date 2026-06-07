বাড়িতে ফার্স্ট এইড বক্স আছে, কিন্তু ‘মেন্টাল হেলথ কিট’ আছে কি?

আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, কাজের চাপ, সম্পর্কের টানাপোড়েন কিংবা অনিশ্চয়তা সবকিছু মিলিয়ে মানসিক ক্লান্তি আজ অনেকের নিত্যসঙ্গী। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শারীরিক জরুরি পরিস্থিতির মতো আবেগগত জরুরি মুহূর্ত সামলানোর জন্যও প্রয়োজন একটি ‘মেন্টাল হেলথ কিট’ বা মানসিক সুস্থতার টুলকিট।
এটি কোনো বাস্তব বক্স নয়। বরং কিছু সহজ অভ্যাস, কৌশল ও আত্ম-যত্নের চর্চা, যা কঠিন মুহূর্তে মনকে স্থির রাখতে সাহায্য করতে পারে।
অনেক সময় আমরা মন খারাপ, রাগ, হতাশা কিংবা উদ্বেগ অনুভব করলেও সেটিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারি না। অথচ আবেগ নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ হলো নিজের অনুভূতিকে চিনতে শেখা।
নিজের অনুভূতির নামকরণ করা এবং সেগুলো লিখে রাখা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে। একটি ডায়েরি বা জার্নাল এ ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে।
আমরা প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের খোঁজ রাখি, কিন্তু নিজের খবর কতটা রাখি?
দিনের বিভিন্ন সময়ে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে নিজের মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। ঘুম কেমন হয়েছে, কী কারণে ভালো লেগেছে বা খারাপ লেগেছে, কোন মানুষ বা পরিস্থিতি আপনাকে প্রভাবিত করেছে এসব বিষয়ে সচেতন হওয়া মানসিক সুস্থতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
কখনো কখনো মন বারবার কোনো কষ্টের স্মৃতি বা নেতিবাচক চিন্তার দিকে ফিরে যায়। এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে জোর করে থামানোর চেষ্টা না করে ধীরে ধীরে মনকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া কার্যকর হতে পারে।
পছন্দের গান শুনুন, প্রিয় কোনো স্মৃতি ভাবুন কিংবা নিজেকে একটি শান্ত বাগান, সমুদ্রতীর বা পাহাড়ি দৃশ্যে কল্পনা করুন। এই ধরনের মানসিক চিত্রায়ণ মনকে কিছুটা শান্ত করতে সাহায্য করতে পারে।
স্ট্রেস বা উদ্বেগের সময় আমাদের শ্বাস দ্রুত ও অগভীর হয়ে যায়। তাই সচেতনভাবে ধীর ও গভীর শ্বাস নেওয়া স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করতে সাহায্য করে।
বক্স ব্রিদিং, বেলি ব্রিদিং বা বিকল্প নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস নেওয়ার মতো সহজ অনুশীলন কয়েক মিনিটের মধ্যেই শরীর ও মনকে কিছুটা স্থির অনুভব করাতে পারে।
উদ্বেগ বা আতঙ্কের মুহূর্তে অনেকেই নিজেকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন। তখন কাজে আসতে পারে ৫-৪-৩-২-১ গ্রাউন্ডিং কৌশল।
এই পদ্ধতিতে আপনি—
৫টি দেখা জিনিস,
৪টি স্পর্শ করা যায় এমন বস্তু,
৩টি শোনা শব্দ,
২টি গন্ধ,
এবং ১টি স্বাদ শনাক্ত করার চেষ্টা করবেন।
এই ছোট্ট অনুশীলন মনকে বর্তমান মুহূর্তে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে।
শুধু সংকটের সময় নয়, প্রতিদিনের জীবনযাপনও মানসিক সুস্থতায় বড় ভূমিকা রাখে।
পর্যাপ্ত ঘুম, সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম কমানো এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম। এসব বিষয় আবেগগত ভারসাম্য ধরে রাখতে সাহায্য করে।
মজার বিষয় হলো, মানসিক সুস্থতার অনেক ভিত্তিই তৈরি হয় শারীরিক যত্নের মাধ্যমে।
কঠিন সময়ের সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারে একজন বিশ্বস্ত মানুষ।
পরিবার, বন্ধু বা কাছের কারও সঙ্গে কথা বলা অনেক সময় মানসিক চাপের ভার কমিয়ে দেয়। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ থাকলে একাকিত্বও কম অনুভূত হয়।
সব সমস্যার সমাধান হয়তো অন্যের কাছে নেই, কিন্তু কেউ মন দিয়ে শুনছে এই অনুভূতিটাই অনেক সময় বড় স্বস্তি এনে দেয়।
সব সময় অন্যদের জন্য ছুটতে ছুটতে আমরা অনেকেই নিজের প্রয়োজন ভুলে যাই।
কিন্তু মানসিক সুস্থতার জন্য ‘মি-টাইম’ অপরিহার্য। বই পড়া, গান শোনা, ছবি আঁকা, বাগান করা, ডায়েরি লেখা কিংবা নিঃশব্দে কিছু সময় কাটানো। যে কাজ আপনাকে শান্তি দেয়, সেটির জন্য নিয়মিত সময় রাখুন।
নিজের সঙ্গে সময় কাটানো কোনো বিলাসিতা নয়; এটি মানসিক স্বাস্থ্যের একটি প্রয়োজনীয় অংশ।
মানসিক সুস্থতার টুলকিট অনেক পরিস্থিতিতে সহায়ক হতে পারে। তবে যদি দুঃখ, উদ্বেগ, আতঙ্ক বা মানসিক অস্বস্তি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় এবং দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করতে শুরু করে, তাহলে পেশাদার সহায়তা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেও যত দ্রুত সাহায্য নেওয়া যায়, ততই ভালো।
আমরা যেমন শারীরিক জরুরি পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিই, তেমনি আবেগগত ঝড় সামলানোর জন্যও কিছু সহজ কৌশল জানা থাকতে পারে।
একটি মেন্টাল হেলথ কিট আসলে এমন কিছু অভ্যাসের সমষ্টি, যা কঠিন সময়ে আপনাকে নিজের কাছে ফিরতে সাহায্য করবে। কারণ সুস্থ থাকার গল্পে শরীর ও মন দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।
ছবি: এআই