বয়স ধরে রাখার নতুন জাদুকরী পানীয় তেঁতুল

তেঁতুল পানিতে থাকে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আর ভিটামিন সি, যা কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায়। এতে সূক্ষ্ম বলিরেখা কমে যায়, ত্বক হয় টানটান ও উজ্জ্বল।
লিভার সুরক্ষা ও রক্ত পরিষ্কার
তেঁতুলের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান লিভারকে সুরক্ষা দেয় এবং রক্তকে পরিশুদ্ধ করে। এর ফলেই ত্বক হয় আরও পরিষ্কার ও দাগমুক্ত।
ব্রণ ও প্রদাহ কমায়
অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণের কারণে তেঁতুল পানি ব্রণ ও ত্বকের প্রদাহ কমায়। ত্বক হয় মসৃণ, দাগও কমে।
হজম ও ওজন নিয়ন্ত্রণ
তেঁতুল পানি হজমশক্তি বাড়ায়, পাকস্থলীর এসিডের ভারসাম্য ঠিক রাখে এবং খাবার থেকে পুষ্টি শোষণে সাহায্য করে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে সহজে।
হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়
নিয়মিত তেঁতুল পানি কোলেস্টেরল কমায় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, যা হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
* এক মুঠো তেঁতুল গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।
* হাত দিয়ে কচলে রস বের করে ছেঁকে নিন।
* সামান্য বিট লবণ মেশাতে পারেন।
* চিনি না দিয়ে চাইলে অল্প গুড় বা মধু দিন।
সকালে এক গ্লাস বা বিকেলে আরেক গ্লাস পান করাই যথেষ্ট। এর বেশি খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে।
সতর্কতা: যাদের রক্তচাপ, কোলেস্টেরল বা ডায়াবেটিসের ওষুধ খেতে হয়, তারা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তেঁতুল পানি পান করবেন।
তেঁতুল পানি শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ানোর উপাদান নয়। এটি এক সত্যিকারের প্রাকৃতিক অ্যান্টি-এজিং পানীয়, যা ভেতর থেকে আপনাকে রাখবে তরুণ, আর বাইরে ছড়াবে ত্বকের উজ্জ্বলতা।
সূত্র: বিবিসি গুড ফুড
ছবি: ইনস্টাগ্রাম