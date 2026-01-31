আপনি কি নিজের সঙ্গে কথা বলেন? দেখুন এই সেলফ টক কীভাবে বদলে দিতে পারে আপনার জীবন

সাইকো নিউরোইমিউনোলজির সাম্প্রতিক গবেষণা জানাচ্ছে, নিজের সঙ্গে সচেতন ও ইতিবাচক সংলাপ শরীর ও মনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে এটি যেকোনো ওষুধের চেয়েও বেশি কার্যকর হতে পারে।
এটি শুধু মোটিভেশনাল থিওরি নয়। স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ইমিউন সিস্টেমের সংযোগ নিয়ে করা গবেষণায় দেখা যাচ্ছে—আমরা নিজের শরীরকে যেভাবে কথা বলি, তা সরাসরি আমাদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।
নিজের প্রতি সদয় ভাষা ব্যবহার করা কিংবা শরীরের নির্দিষ্ট কোনো অংশের দিকে মনোযোগ দিয়ে কথা বলা মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। গবেষকদের মতে, এতে—
স্ট্রেস হরমোন কমে
রক্ত চলাচল উন্নত হয়
কোষের মধ্যে তথ্য আদান–প্রদান বাড়ে
অর্থাৎ মন–শরীরের সম্পর্ক কোনো দার্শনিক কল্পনা নয়, বরং একটি বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা।
যখন আমরা নিজের সঙ্গে বলি—
“আমার শরীর ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে।”
“এই ব্যথাটা এখন কমে আসছে।”
“আমি আরাম অনুভব করছি।”
মস্তিষ্ক এই বার্তাগুলোকে বাস্তব সংকেত হিসেবে গ্রহণ করে। এর ফলে কর্টিসল বা স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমে, ইনফ্লেমেশন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং শরীরের স্বাভাবিক হিলিং মেকানিজম সক্রিয় হয়ে ওঠে।
গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত কিছু সহজ অভ্যাস গড়ে তুললে সেলফ টকের প্রভাব আরও গভীর হয়।
সেলফ–অ্যাফার্মেশন
প্রতিদিন নিজের উদ্দেশে কয়েকটি ইতিবাচক বাক্য বলা—
“আমি ভালো আছি।”
“আমি সুস্থ হচ্ছি।”
“আমার শরীর আমার পাশে আছে।”
বডি–ডায়লগ
যে অংশে ব্যথা বা অস্বস্তি আছে, সেখানে মনোযোগ দিয়ে শান্তভাবে কথা বলা—
“আমি তোমার যত্ন নিচ্ছি, তুমি ভালো হয়ে উঠছো।”
গাইডেড ভিজ্যুয়ালাইজেশন
চোখ বন্ধ করে শরীরের প্রয়োজনীয় অংশে আলো, উষ্ণতা বা আরামের অনুভূতি কল্পনা করা।
এই প্রক্রিয়াগুলো টিস্যু রিপেয়ার ও ইমিউন রেসপন্স উন্নত করতে সহায়ক।
এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার—সেলফ টক কখনোই চিকিৎসার বিকল্প নয়। তবে চিকিৎসার পাশাপাশি এটি—
মানসিক প্রশান্তি আনে
দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করে
ব্যথা ও স্ট্রেসের অনুভূতি কমায়
ঘুম ও মুড উন্নত করে
আজকের সময়ে আমরা ভিটামিন, সাপ্লিমেন্ট বা দ্রুত সমাধানের দিকে বেশি ঝুঁকি। অথচ গবেষণা বলছে, শরীরের সঙ্গে সচেতন ও সহানুভূতিশীল কথোপকথনও হতে পারে গভীরভাবে রূপান্তরমূলক।
এই অভ্যাস গড়ে তুলতে বড় কিছু করার দরকার নেই।
সকালে দুই মিনিট নিজের শরীরকে ধন্যবাদ বলুন।
ব্যথা বা ক্লান্তি এলে সেই অংশে মনোযোগ দিয়ে কোমল ভাষায় কথা বলুন।
রাতে ঘুমানোর আগে নিজের প্রতি তিনটি ইতিবাচক বাক্য বলুন এবং সারাদিনের ভালো কাজগুলো মনে করুন।
মনের শক্তি যে বাস্তব শারীরিক পরিবর্তন আনতে পারে—এটি আর বিশ্বাসের বিষয় নয়, এটি বৈজ্ঞানিক সত্য। আমরা নিজেদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলি, সেটিই গড়ে তোলে আমাদের ভেতরের পরিবেশ, প্রভাব ফেলে সুস্থতা, শক্তি আর আবেগে। হয়তো প্রতিদিনের সুস্থতার নতুন দরজাটি খুলে যায় খুব সাধারণ একটি অভ্যাস থেকেই—নিজের শরীরের সঙ্গে একটু কথা বলার মধ্য দিয়ে।
