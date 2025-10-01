আন্তর্জাতিক কফি দিবস: মুড বুস্টার থেকে হার্ট হেলথ—কফির ৯ ম্যাজিক

কফি কেবল একটি জনপ্রিয় পানীয়ই নয়, এটি আজকের আধুনিক জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। গবেষণা প্রমাণ করে, নিয়মিত কফি পান স্বাস্থ্য, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ও মানসিক সতর্কতা বাড়াতে সাহায্য করে। টাইপ ২ ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, লিভার রোগের ঝুঁকি কমানো থেকে শুরু করে মানসিক চাপ হ্রাস ও দীর্ঘায়ু—কফি প্রতিদিনের জীবনকে আরও সক্রিয় ও স্বাস্থ্যসম্মত করার এক চমৎকার মাধ্যম।
কফি শুধু এনার্জি বাড়ায় না, এটি আরও অনেক কিছু করতে পারে! প্রতিদিন কয়েক কাপ কফি টাইপ ২ ডায়াবেটিস ও বিষণ্নতার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে, ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক এবং আয়ু বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। তবে মনে রাখুন, গর্ভবতী বা স্তন্যদানকালে কফি পানের পরিমাণ সীমিত রাখা উচিত।
কফি হলো সেই প্রিয় পানীয়, যা মনোযোগ–উদ্দীপনা বাড়ায়। অনেকেই সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক কাপ কফি পান করে থাকেন। এতে দিনটা শুরু হয় একদম সঠিকভাবে। উদ্যম বাড়ানোর পাশাপাশি কফি অনেক স্বাস্থ্যগত সুবিধা প্রদান করে।
এবার তাহলে জেনে নেওয়া যাক, সকাল–সকাল এক কফি খেলে পাওয়া যেতে পারে যে ৯ উপকার
কফির জাদু লুকিয়ে আছে এর ক্যাফেইনে। আর এটা একটা ন্যাচারাল সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম স্টিমুল্যান্ট, যা ক্লান্তি দূর করে মুহূর্তেই এনার্জি বাড়িয়ে তোলে। কফির ক্যাফেইন আসলে আপনার ব্রেনের অ্যাডেনোসিন রিসেপ্টরগুলো ব্লক করে দেয়। ফলে ডোপামিনসহ অন্যান্য নিউরোট্রান্সমিটার সক্রিয় হয়, যা আপনাকে দেয় হাই এনার্জি। ফলে শরীর ও মন থাকে চনমনে আর কাজে পাওয়া যায় অতিরিক্ত উদ্যম। একটি ছোট্ট গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাফেইন গ্রহণের পর সাইক্লিং এক্সারসাইজে অংশগ্রহণকারীরা ১২ শতাংশের বেশি সময় পর্যন্ত ক্লান্তিহীনভাবে পারফর্ম করেছেন এবং তাঁদের ফ্যাটিগ লেভেলও ছিল অনেক কম। মানে এক কাপ কফিই হতে পারে আপনার এই সকালের সিক্রেট এনার্জি ড্রিংক, যা শুধু জাগিয়ে রাখে না, বরং আপনাকে করে আরও সক্রিয়, সতেজ আর আত্মবিশ্বাসী।
কফি শুধু এনার্জি বাড়ায় না, টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতেও সহায়ক হতে পারে! গবেষণা দেখিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত কফি পান করেন, তাঁদের দীর্ঘ মেয়াদে টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। একটি রিভিউ অনুযায়ী, প্রতিদিন এক কাপ কফি পান করলে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রায় ৬ শতাংশ কমতে পারে। কারণ, কফি সাহায্য করে প্যানক্রিয়াসের বেটা সেলসকে সুস্থ রাখতে। এই সেলগুলোই ইনসুলিন তৈরি করে এবং ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এককথায়, কফি হতে পারে আপনার সুস্থতার চমৎকার স্মার্ট হেলদি কম্বো!
কফি শুধু এনার্জি বাড়ায় না, এটি মস্তিষ্ককেও সুস্থ রাখে। কিছু গবেষণা দেখিয়েছে, নিয়মিত কফি পান আলঝেইমার আর পারকিনসনের মতো মস্তিষ্কের রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। একটি গবেষণা অনুযায়ী, যাঁরা নিয়মিত ক্যাফেইন পান করেন, তাঁদের পারকিনসন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আর পারকিনসনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রোগের গতিও ধীরে থাকে। এ ছাড়া মাঝারি মাত্রায় কফি পান ডিমেনশিয়া ও মস্তিষ্কের অন্যান্য সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।
কফি শুধু চাঙা রাখে না, বরং বডি ফ্যাট ও গাট হেলথ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করতে পারে! কিছু গবেষণা দেখিয়েছে, নিয়মিত কফি পান করলে বডি ফ্যাট কমে যেতে পারে, বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে। আর মহিলাদের জন্যও কফি বডি ফ্যাট কমাতে সহায়ক হতে পারে। এ ছাড়া এক গবেষণা অনুযায়ী, যাঁরা প্রতিদিন ১-২ কাপ কফি পান করেন, তাঁরা কম পান করা ব্যক্তিদের তুলনায় ১৭ শতাংশ সক্রিয় থাকে।
কফি শুধু এনার্জি বাড়ায় না, এটি মনকেও রাখে সতেজ। কিছু গবেষণা দেখিয়েছে, নিয়মিত কফি পান ডিপ্রেশন কমাতে সাহায্য করতে পারে। ১৪ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে করা গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা প্রতিদিন কমপক্ষে চার কাপ কফি পান, তাঁদের ডিপ্রেশনের ঝুঁকি অনেক কম থাকে। অর্থাৎ কফি হতে পারে আপনার স্টাইলিশ মাইন্ড বুস্টার, যা এনার্জি ও মুড—দুইই একসঙ্গে ঠিক রাখে!
কফি লিভারকেও সতেজ রাখে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কফি পান করলে লিভারের স্টিফনেস কমে, যা লিভারের ফাইব্রোসিস বা স্কার টিস্যু ফর্মেশনের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
কফি শুধু এনার্জি দেয় না, এটি আপনার হার্ট হেলথকেও ঠিক রাখে। গবেষণা দেখিয়েছে, প্রতিদিন ৩-৫ কাপ কফি পান করলে হার্টে অসুখের ঝুঁকি প্রায় ১৫ শতাংশ কমে যায়। আরেকটি রিভিউতে দেখা গেছে, দিনে ৩-৪ কাপ কফি স্ট্রোকের ঝুঁকিও ২১ শতাংশ কমাতে সাহায্য করতে পারে। ২১ হাজারের বেশি মানুষের মধ্যে গবেষণায় দেখা গেছে, বেশি কফি পানকারীদের হার্ট ফেইলিওর হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তবে মনে রাখবেন, ক্যাফেইন ব্লাড প্রেশারে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই যাঁরা ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তাঁদের কফি পরিমাণ সীমিত রাখা উচিত।
কফি আপনার আয়ু বাড়াতেও সাহায্য করতে পারে! বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সুবিধার কারণে গবেষকেরা মনে করেন, নিয়মিত কফি পান দীর্ঘায়ুতে ভূমিকা রাখতে পারে। একটি গবেষণা অনুযায়ী, দিনে ২-৪ কাপ কফি পান করলে মৃত্যুঝুঁকি কমে যায়, বয়স, ওজন বা অ্যালকোহল গ্রহণের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও। আরেকটি গবেষণায় ১ হাজার ৫৬৭ মানুষের মধ্যে দেখা গেছে, যাঁরা নিয়মিত কফি পান করেন, তাঁদের মৃত্যুর ঝুঁকি কমে। এমনকি দিনে এক কাপ কফি ক্যানসারজনিত মৃত্যুর ঝুঁকিও কমাতে পারে। একটি স্টাডিতেও দেখা গেছে, কফি ফ্রি র্যাডিক্যাল এবং ডিএনএ ড্যামেজ থেকে সুরক্ষা দিয়ে ইয়েস্টের লাইফস্প্যান বাড়িয়েছে। যদিও মানুষের ক্ষেত্রে আরও গবেষণা দরকার, তবে এটি স্পষ্ট—কফি হতে পারে আপনার স্টাইলিশ, হেলদি ও স্মার্ট লাইফস্টাইলের কম্বো!
কফি শুধু এনার্জি দেয় না, এটা আপনার পারফরম্যান্স বাড়াতেও সাহায্য করে! এটিকে বলা হয় একধরনের পারফরম্যান্স বুস্টার বা এর্গোজেনিক এইড। একটি স্টাডিতে ১২৬ জন মানুষের মধ্যে দেখা গেছে, কফি পান করলে শারীরিক পারফরম্যান্স বাড়ে এবং হাঁটার গতি দ্রুত হয়, এমনকি বয়স, পেটের চর্বি বা শারীরিক সক্রিয়তার মতো ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করেও। একটি রিভিউ অনুযায়ী, ৪৬টি স্টাডি দেখিয়েছে, মাঝারি মাত্রার ক্যাফেইন খাওয়া পাওয়ার আউটপুট ও টাইম-ট্রায়াল কমপ্লিশন কিছুটা বাড়াতে পারে। অর্থাৎ কফি হতে পারে আপনার স্টাইলিশ ফিটনেস হ্যাক, যা উদ্যম, মনোযোগ আর নৈপুণ্য একসঙ্গে বাড়ায়!
সূত্র: হেলথলাইন
ছবি: পেকজেলসডটকম