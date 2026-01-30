আয়ূর্বেদ বলছে শরীর ও মনের ১০টি বড় উপকার করে এই সহজ ঘরোয়া রেওয়াজ

একসময় অসুস্থ মানুষের পায়ের তলায় মালিশ করা ছিল একটি ঘরোয়া রেওয়াজ। হালের আধুনিক গবেষণাও স্বীকার করে, এটা স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য থেরাপিউটিক অনুশীলন বিশেষ। এটা আয়ুর্বেদের একটি প্রাচীন দৈনন্দিন রুটিনের অংশ, যাকে ‘পাদ অভ্যঙ্গ’ বলা হয়। সংস্কৃতে ‘পাদ’ মানে পা আর ‘অভ্যঙ্গ’ মানে তেল দিয়ে মালিশ।
ঘুমানোর আগে পায়ের তলা, গোড়ালি, আঙুল ও গোড়ালির চারপাশে কুসুম গরম তেল মালিশ করলে শরীর ও মনের অনেক উপকার হয়। অনেক গল্পে (দাদার দীর্ঘায়ু, মায়ের দৃষ্টি ফিরে আসা, ঘুম না আসার সমস্যা সমাধান) এই প্রথার উদাহরণ টানা হয়। এগুলো অ্যানেকডোটাল (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা) হলেও, আয়ুর্বেদ ও আধুনিক গবেষণায় এর অনেক উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে।
বিশেষ করে যাঁদের বয়স বেড়েছে, হাঁটতে কষ্ট হয়, হাঁটার গতি কমে গেছে, পায়ে অসাড়তা এসেছে, পায়ের পাতায় ব্যথা হয়, গোঁড়ালিতে ব্যথা হয়, উঠতে–বসতে কষ্ট হয়, তাঁরা পায়ে তেল মালিশে উপকার পাবেন।
১. আয়ুর্বেদে পা হলো শরীরের ‘মূল’ অর্থাৎ রুট অব আ ট্রি। সব নাড়ি, সব মেরিডিয়ান পায়ের তলায় এসে শেষ হয়। প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে পাদ অভ্যঙ্গ করলে বাতদোষ হ্রাস পায়। কারণ বাতদোষ অস্থিরতা, শুষ্কতা, ব্যথা ও অনিদ্রা ঘটায়।
২. পায়ের তলায় ১০৭টি ভাইটাল পয়েন্টের মধ্যে ৫টি থাকে প্রধান। এগুলো মালিশ করলে নেগেটিভ এনার্জি (ভয়, ক্রোধ) বেরিয়ে যায়।
৩. তেল শরীরকে ‘আর্দ্র’ করে, যা বাত-পিত্ত-কফে ভারসাম্য রাখে। তেল ত্বক দিয়ে শোষিত হয়ে ফেসিয়া ও নার্ভ এন্ডিংয়ে (স্নায়ুর প্রান্ত) পৌঁছে নিউরোপেপটাইডস নিঃসরণ করে; এতে শরীর আরাম বোধ করে।
৪. প্রতিদিন করলে ‘রোগ দূরে থাকে’, যেমন সাপ ঈগলের কাছে আসে না (পুরোনো উক্তি)।
৫. আধুনিক গবেষণা দেখিয়েছে যে ফুট ম্যাসাজ (তেলসহ) চাপ কমায় এবং ঘুম ও রক্তসঞ্চালন উন্নত করে:
৬. ইনসমনিয়া থেকে মুক্তি: পায়ের তলায় অনেক নার্ভ এন্ডিং, আকুপ্রেশার ও রিফ্লেক্সোলজির পয়েন্ট থাকে। মালিশ করলে প্যারাসিমপ্যাথিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাকটিভ হয়, কর্টিসল (স্ট্রেস হরমোন) কমে, মেলাটোনিন (ঘুমের হরমোন) বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, তেল দিয়ে পা মালিশ বয়স্কদের ঘুমের গুণগত মান বাড়িয়েছে। স্ট্রেস কমিয়ে ঘুমের গুণগত মান ১৩-১৪% বাড়িয়েছে (প্রফেশনাল থেরাপির কাছাকাছি)।
৭. স্ট্রেস ও অ্যাংজাইটি কমে: সাবজেক্টিভ স্ট্রেস কমায়, হার্টরেট ও উচ্চরক্তচাপ কমায়। মালিশ করলে লিম্বেক সিস্টেম শান্ত হয়।
৮. রক্ত চলাচল ও ডিটক্সিফিকেশন: তেল রক্তসঞ্চালন বাড়ায়, লিম্ফথিক নিষ্কাশনে সাহায্য করে বিষাক্ত পদার্থ বের করে। পা সারা দিনের ওজন বহন করে। তাই মালিশ পেশির টেনশন ও প্রদাহ কমায়।
৯. ব্যথা ও ক্লান্তি কমে: পিঠ, গাঁট, পেশিব্যথা (যেমন প্লান্টার ফ্যাসাইটিস, আর্থ্রাইটিস) কমে। বয়স্কদের সারকোপেনিয়া বা অস্থিসন্ধির ব্যথায় সাহায্য করে।
১০. দীর্ঘায়ু ও সামগ্রিক স্বাস্থ্য: বাত শান্ত করে, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়, হজম ভালো করে। দাঁত পড়া রোধ করে বা কোনো ব্যথা না হওয়ায় সহায়তা করে।
• তিলের তেল: সবচেয়ে ভালো, বাত-ব্যথা কমায়।
• নারকেল তেল: শীতল, পিত্ত-কফের জন্য ভালো।
• শর্ষের তেল: প্রদাহ কমায়।
• অন্যান্য: বাদাম, জোজোবা, ল্যাভেন্ডার-ইনফিউজড ভালো
• কুসুম গরম করে নিন।
• পা ধুয়ে শুকিয়ে নিন।
• ১-২ চামচ তেল হাতে নিয়ে গরম করুন।
• পায়ের তলা থেকে শুরু করে বৃত্তাকার গতিতে মালিশ করুন: গোড়ালি, আঙুল, পায়ের ওপরের অংশ অ্যাকিলিস টেন্ডন।
• চাপ দিয়ে মালিশ করুন।
• ৫-১৫ মিনিট (প্রতি পায়ে)।
• মোজা পরে শুতে পারেন।
• সকালে গরম পানিতে পা ধুয়ে নিন।
• ত্বক অ্যালার্জি থাকলে সতর্কতা অবলম্বন করুন।
• গর্ভাবস্থায় না করাই উত্তম।
• অতিরিক্ত গরম তেল ব্যবহার করবেন না।
প্রতিদিন করুন। ৩-৭ দিনের মধ্যেই ঘুম ভালো হতে শুরু করে। অনেকে ১-২ সপ্তাহ তেল মালিশ করলে সারা দিনের ক্লান্তি কমে যাবে।
পায়ের তলায় তেল মালিশ করে ঘুমানোর অভ্যাস খুব সহজ, সস্তা এবং প্রাচীন একটা উপায় যা অনেকের জীবনে অসাধারণ কাজ করে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে পায়ের তলায় তেল মালিশ করলে শরীর-মন শান্ত হয়, ভালো ঘুম হয় এবং অনেক ছোট-বড় সমস্যা কমে যায়। সেই সঙ্গে পায়ের অসড়তা, জমে যাওয়া, হাঁটার গতি কমে যাওয়ার মতো সমস্যায় এই তেল মালিশ বেশ উপকারী। তাই তেল মালিশ করে গভীর ঘুমে যান।
লেখক: খাদ্য ও পথ্য বিশেষজ্ঞ; প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র
ছবি: পেকেজলস ডটকম ও এআই