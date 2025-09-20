অরগানিক খাবার আসলে কতটা অপরিহার্য? স্বাস্থ্যঝুঁকি আর উপকারিতার প্রকৃত হিসাব

অরগানিক খাবার খেলে নাকি শরীর বেশি পুষ্টি পায়। এমন ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে। সুপারমার্কেটের তাকজুড়ে থাকা “অরগানিক” ট্যাগের ফল-সবজি যেন স্বাভাবিকভাবেই স্বাস্থ্যকর মনে হয়। কিন্তু হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বিজ্ঞানী ও ওয়াশিংটন পোস্টের কলামিস্ট ড. ত্রিশা পাশরিচা বলছেন ভিন্ন কথা।
হার্ভার্ড-প্রশিক্ষিত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ও বিজ্ঞানী ড. ত্রিশা পাশরিচা সম্প্রতি ওয়াশিংটন পোস্টের ইনস্টাগ্রামে দেয়া এক ভিডিও কনটেন্টে জানিয়েছেন, ‘পুষ্টিগুণের দিক থেকে অরগানিক ও সাধারণ উৎপাদিত খাবারের মধ্যে বড় কোনো ব্যবধান নেই’। তিনি অরগানিক বনাম নন-অরগানিক খাবার নিয়ে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।
ড. পাশরিচা বলেন, “গবেষণায় দেখা গেছে অরগানিক এবং সাধারণ উৎপাদিত শাকসবজি ও ফলে পুষ্টির পরিমাণ প্রায় একই।” অর্থাৎ শুধুমাত্র বেশি ভিটামিন বা মিনারেল পেতে অরগানিক খাবার খাওয়ার প্রয়োজন নেই। পুষ্টিগুণের দিক থেকে দুটো প্রায় সমান।
তবে পার্থক্য আছে কীটনাশকের ব্যবহারে। অরগানিক চাষে রাসায়নিক কীটনাশক অনেক কম, ফলে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কম থাকে। ড. পাশরিচা জানান, “অবশ্যই বেশি মাত্রার কীটনাশক ক্ষতিকর। ভোক্তা ও কৃষিকাজে যুক্ত শ্রমিক উভয়ের জন্যই এটি ক্ষতিকর।” তবে বাজারের সাধারণ ফল-সবজিতে যে অতি অল্প মাত্রার কীটনাশক থেকে যায়, তা সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়নি।
তবুও কেউ কেউ অরগানিক খাবার থেকে বাড়তি উপকার পেতে পারেন। যেমন গর্ভবতী নারী ও ছোট শিশুদের জন্য অরগানিক খাবার তুলনামূলক নিরাপদ হতে পারে বলে কিছু গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে। তবে ড. পাশরিচা মনে করিয়ে দেন, যারা অরগানিক খাবার খান, তারা সাধারণত অন্যভাবেও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করেন। ফলে ইতিবাচক প্রভাবের বড় অংশটিই আসছে সেই জীবনধারার কারণে।
ড. পাশরিচার মতে, খাবার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রক্রিয়াজাত খাবারের পরিমাণ কমানো। তিনি বলেন “আপনার ডায়েটে যতটা সম্ভব রঙিন ফল ও সবজি রাখুন, অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলুন। এটাই স্বাস্থ্য রক্ষার মূলমন্ত্র।”
অরগানিক হোক বা সাধারণ চাষের ফল-সবজি। মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তাজা ও নানারকম শাকসবজি ও ফল খাওয়া। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের বিকল্প নেই। অরগানিকের লেবেল নয়, আপনার প্লেটের বৈচিত্র্যই ঠিক করবে আপনার সুস্থতা।
সূত্র: ওয়াশিংটন পোস্ট
ছবি: পেকজেলসডটকম