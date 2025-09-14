ওজন কমানো এখন সহজ, যদি সকাল শুরু হয় সঠিকভাবে

চলুন জেনে নিই এমন পাঁচটি সকালবেলার অভ্যাস, যা সহজেই আপনার ওজন কমানোর যাত্রা শুরু করতে পারে–
সকালের খাবারে ডিম, দই, বাদাম বা চিয়া সিডস রাখুন। এগুলো ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে, অযথা খিদে লাগা কমায় এবং চর্বি জমা প্রতিরোধ করে।
সকালে এক-দুই গ্লাস পানি পান করলে শরীর সতেজ থাকে, মেটাবলিজম সক্রিয় হয় আর ওজন কমাতে সহায়তা করে।
সকালে খাওয়ার আগে ওজন মাপলে নিজের অগ্রগতি বোঝা যায়। এতে মোটিভেশন বাড়ে এবং নিয়ম মেনে চলা সহজ হয়।
সকালের রোদ শরীরকে সক্রিয় করে আর ভিটামিন ডি জোগায়। এটি ফ্যাট কমাতে সাহায্য করে এবং মনও প্রফুল্ল রাখে।
কম ঘুম ক্ষুধা বাড়ায় এবং অতিরিক্ত ক্যালরি খাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করে। তাই প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমান।
এই পাঁচটি সহজ অভ্যাস-সঠিক নাশতা, পানি পান, ওজন মাপা, সূর্যের আলো আর ভালো ঘুম। আপনার দিনকে করবে সতেজ এবং ওজন কমানোর পথে এগিয়ে দেবে। ছোট পরিবর্তনেই আসবে বড় ফলাফল।