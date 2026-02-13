ধনেপাতা খেলে যেসব উপকার পাবেন

ধনেপাতা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভেষজগুলোর একটা—মেক্সিকান সালসা থেকে ভারতীয় চাটনি, চাইনিজ স্যুপ থেকে আরবি কারি সবখানেই আছে! ধনেপাতা (যাকে অনেক দেশে সিলান্ট্রো বলে) আমাদের রান্নায় অপরিহার্য, কিন্তু এর পেছনে অনেক অদ্ভুত ও মজার গল্প লুকিয়ে আছে। কিছু মানুষের কাছে ধনেপাতার স্বাদ ঠিক সাবানের মতো লাগে! এটা জেনেটিক কারণে হয়, ‘OR6A2’ নামের একটা জিনের বদলের জন্য। যাঁরা এটা অনুভব করেন, তাঁদের কাছে পাতায় থাকা অ্যালডিহাইড যৌগ সাবানের গন্ধ দেয়।
বিশ্বের ১০-২০ শতাংশ মানুষ এই ‘সাবান-হেটার’ গ্রুপে! একই গাছের পাতাকে যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় সিলান্ট্রো, আর এর বীজকে বলে করিয়েন্ডার। আবার যুক্তরাজ্য ও ভারতে পাতা ও বীজ দুটোকেই করিয়েন্ডার বলা হয়! রেসিপি ফলো করতে গিয়ে অনেকে ভুল করে ফেলেন। মিসরের রাজা তুতানখামেনের সমাধিতে (৫০০০ বছরের বেশি পুরোনো) ধনেবীজ পাওয়া গেছে। প্রাচীন মিসরীয়রা এটাকে এতটাই ভালোবাসত যে মৃত্যুর পরও তাদের সঙ্গে যেত এটি।
ধনেপাতা (কোরিয়ানড্রাম স্যাটিভামের পাতা, ইংরেজিতে সিলান্টো) একটি পুষ্টিকর ভেষজ, যা শীতকালে বিশেষভাবে উপকারী। কারণ, এতে প্রচুর ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি যৌগ থাকে। শীতে সর্দি-কাশি, ইমিউনিটি কমে যাওয়া এবং শুষ্ক ত্বকের সমস্যা বেশি হয়—ধনেপাতা এগুলো প্রতিরোধে সাহায্য করে। নিম্নে প্রধান উপকারিতা ব্যাখ্যা দেওয়া হলো—
• শীতে ভাইরাল ইনফেকশন বেশি হয়। ধনেপাতায় উচ্চমাত্রার ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট (যেমন কোয়ার্সেটিন) থাকে, যা ইমিউন কোষগুলোকে সক্রিয় করে এবং ফ্রি র্যাডিক্যালের ক্ষতি কমায়। এর অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট প্রপার্টি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমিয়ে ইমিউনিটি বাড়ায়। এ ছাড়া অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণ শ্বাসনালির প্রদাহ কমিয়ে কাশি-সর্দি থেকে রক্ষা করে।
• ধনেপাতার অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল যৌগ (যেমন লিনালুল) শ্বাসনালির প্রদাহ কমায় এবং ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ঐতিহ্যগতভাবে এটি শ্বাসকষ্টের চিকিত্সায় ব্যবহৃত হয়, অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট প্রপার্টি রেসপিরেটরি ইস্যু কমাতে সাহায্য করে বলে প্রমাণিত।
• ধনেপাতায় থাকা এসেনশিয়াল অয়েল (যেমন লিনালুল) পাচক এনজাইম নিঃসরণ বাড়ায় এবং অন্ত্রের স্প্যাজম কমায়। শীতে ভারী খাবার খাওয়ার ফলে গ্যাস হয়, ব্লোটিং বাড়ে। এটি কারমিনেটিভ (গ্যাস নির্গমনকারী) হিসেবে কাজ করে। এটি ডাইজেস্টিভ এনজাইমকে স্টিমুলেট করে হজম উন্নত করে।
• শীতে ত্বক শুষ্ক ও চুলকানি হয়। ধনেপাতার অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিফাঙ্গাল গুণ ত্বকের প্রদাহ কমায় এবং ইনফেকশন প্রতিরোধ করে। ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদন বাড়িয়ে ত্বকের জেল্লা বজায় রাখে।
লেবু-ধনেপাতার স্যুপ: শীতের সর্দি-কাশিতে হালকা ও স্বাস্থ্যকর
উপকরণ
• ধনেপাতা: ১ গোছা (কুচি)
• লেবুর রস: ২টি লেবু
• সবজির (গাজর, বাঁধাকপি) কুচি: ১ কাপ
• আদাকুচি: পরিমাণমতো
• কর্নফ্লাওয়ার: ১ টেবিল চামচ (ঘন করার জন্য)
• লবণ ও গোলমরিচ: স্বাদমতো
প্রণালি
প্রথমে পানিতে সবজি ও আদা সেদ্ধ করুন। তারপর ধনেপাতা ও লেবুর রস যোগ করুন, কিছু সময় নেড়ে তারপর কর্নফ্লাওয়ার গুলে ঢেলে ঘন করুন। গরম–গরম পরিবেশন করুন। বয়স্ক ও শিশুদের জন্য একটি চমৎকার খাবার।
ধনেপাতার ভর্তা: শীতের ভাতের সঙ্গে ক্ল্যাসিক বাঙালি সাইড ডিশ
উপকরণ
• ধনেপাতা: ২ গোছা
• রসুন: ৫-৬ কোয়া
• কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি
• পেঁয়াজকুচি: ১টি
• শর্ষের তেল: ২ টেবিল চামচ
• লবণ: স্বাদমতো
• শুকনা মরিচ: ২টি (ঐচ্ছিক)
প্রণালি
প্যানে শর্ষের তেল গরম করে রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ ভেজে নিন, সঙ্গে ধনেপাতা দিয়ে ১-২ মিনিট নেড়ে নামান। ঠান্ডা হলে শিলপাটা বা ব্লেন্ডারে বেটে নিন। পেষার পর অল্প তেল ও লবণ মেশান। গরম ভাতের সঙ্গে খান—অসাধারণ লাগবে!
সতর্কতা: ধনেপাতা সাধারণত নিরাপদ, কিন্তু অতিরিক্ত খেলে অ্যালার্জি বা পেটের অস্বস্তি হতে পারে। প্রতিদিন সালাদ, চাটনি বা তরকারিতে ১০-২০ গ্রাম যোগ করে খান—সেরা ফল পাবেন।
ধনেপাতা বাংলা রান্নায় অপরিহার্য—এটি স্বাদ, গন্ধ ও সতেজতা যোগ করে। শীতে প্রচুর পাওয়া যায় বলে এখনই সেরা সময় বিভিন্ন রেসিপি ট্রাই করার।
লেখক: খাদ্য ও পথ্যবিশেষজ্ঞ, প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র
