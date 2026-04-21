সাপ্লিমেন্ট নাকি প্রাকৃতিক খাবার: ইমিউনিটি বাড়াতে আসলে কোনটা বেশি কার্যকর

করোনার পর থেকে আমাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে সচেতনতা বেড়েছে অনেকটাই। অনেকেই এখন প্রাকৃতিক খাবারের দিকে ঝুঁকছেন, আবার কেউ কেউ ভরসা রাখছেন সাপ্লিমেন্টে। কিন্তু ইমিউনিটি বাড়াতে কোনটি সত্যিই বেশি কার্যকর—এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে দুটির পার্থক্য বুঝতে হবে।
প্রাকৃতিক খাবার যেমন ফল, সবজি বা শস্য শুধু একটি ভিটামিনই দেয় না—এগুলোতে থাকে একাধিক পুষ্টি উপাদান। ভিটামিন সি, আয়রন, জিঙ্কের পাশাপাশি থাকে ফাইটো নিউট্রিয়েন্ট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।
উদাহরণ হিসেবে আমলকীকে ধরা যায়। এতে প্রাকৃতিকভাবে উচ্চমাত্রার ভিটামিন সি থাকে, যা রান্না করার পরও অনেকটা অক্ষুণ্ন থাকে। শুধু তাই নয়, এটি হজমে সাহায্য করে, লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করে এবং রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখতে পারে।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—প্রাকৃতিক খাবারের ফাইবার। এটি হজম ভালো রাখে, কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় এবং হৃদরোগ ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
সাপ্লিমেন্ট মূলত তাদের জন্য তৈরি, যারা প্রতিদিনের খাদ্য থেকে পর্যাপ্ত পুষ্টি পান না। এগুলো ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা তরল আকারে সহজে গ্রহণ করা যায়।
তবে এখানে একটি সীমাবদ্ধতা আছে—সাপ্লিমেন্ট সাধারণত নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি পুষ্টি উপাদান দেয়। কিন্তু প্রাকৃতিক খাবারের মতো বহুমাত্রিক উপকার দেয় না।
অনেকে মনে করেন, সাপ্লিমেন্ট যত বেশি, তত ভালো। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পুষ্টি গ্রহণ করলে শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।
যেমন, প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট অতিরিক্ত গ্রহণ করলে কিডনির ওপর চাপ পড়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই সাপ্লিমেন্ট শুরু করে, যা দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
কিছু ক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্ট দরকার হতে পারে:
* বয়স্ক মানুষ, যাদের খাবার গ্রহণ কম
* যারা হজম সমস্যায় ভোগেন
* নির্দিষ্ট পুষ্টির ঘাটতি থাকলে
তবে সেক্ষেত্রেও সাপ্লিমেন্ট কখনোই পুরো খাদ্যাভ্যাসের বিকল্প নয়—বরং সহায়ক মাত্র।
বিশেষজ্ঞদের মতে, সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ব্যালান্সড ডায়েট। অর্থাৎ, দৈনন্দিন খাবারে প্রাকৃতিক পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সাপ্লিমেন্ট নেওয়া।
ইমিউনিটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো শর্টকাট নেই। প্রাকৃতিক খাবার শরীরকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে, আর সাপ্লিমেন্ট সেই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের শরীরের প্রয়োজন বুঝে নেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
