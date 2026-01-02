ফিটনেস ট্রেন্ড নয়, রান্নাঘরের উপকরণেই ভরসা মালাইকা অরোরার

জিমে নিয়মিত শরীরচর্চা আর পরিষ্কার খাবারের পাশাপাশি মালাইকা বিশ্বাস করেন, শরীর ভালো রাখতে হলে সবার আগে যত্ন নিতে হবে অন্ত্রের। তাঁর মতে, গাট হেলথ ঠিক থাকলে শরীরের প্রায় সব সিস্টেমই ঠিকভাবে কাজ করে।
একটি পডকাস্টে মালাইকা জানান, অন্ত্রই আমাদের শরীরের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র। হজম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, এমনকি মানসিক সুস্থতার সঙ্গেও গাট হেলথ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তিনি মনে করেন, সুস্থ থাকতে খুব দামি কিছু নয়—রান্নাঘরের সহজ উপকরণই যথেষ্ট।
প্রতিদিন সকালে খালি পেটে যে পানীয়টি তিনি খান, তার প্রস্তুতি শুরু হয় আগের রাতেই।
রেসিপিটি একেবারেই সহজ—
হালকা করে ভেজে নিতে হয়
* জিরা
* আজওয়াইন (জোয়ান)
* মৌরি
এরপর প্রতিটি উপকরণ এক চা-চামচ করে নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয় সারা রাত।
সকালে সেই পানিটুকু অল্প সময় ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নেওয়া হয়। খাওয়ার ঠিক আগে এতে যোগ করা হয় কয়েক ফোঁটা লেবুর রস। এই পানীয়টিই মালাইকার দিনের শুরু।
মালাইকার ভাষায়, এই সহজ ড্রিংক অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়াকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে এবং ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে হজম শক্তিশালী হয়, পেট পরিষ্কার থাকে এবং শরীরের ভেতরের ভারসাম্য বজায় থাকে।
তিনি মনে করেন, সত্যিকারের ফিটনেস শুরু হয় ভেতর থেকে। বাহ্যিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে হলে আগে ভেতরের সুস্থতা নিশ্চিত করা জরুরি।
মালাইকা অরোরার এই রুটিন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—সুস্থ জীবন মানেই জটিল নিয়ম নয়। বরং ছোট ছোট অভ্যাস, নিয়মিত অনুসরণ আর নিজের শরীরকে বোঝার মানসিকতাই দীর্ঘদিন ভালো থাকার মূল চাবিকাঠি।
ছবি: মালাইকা অরোরার ইনস্টাগ্রাম