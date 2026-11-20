শহরে বসবাসকারীদের প্রতিদিনই নানা ধরনের ধুলাবালু ও বায়ুদূষণের মধ্যে থাকতে হয়। ঢাকার বায়ুর মান প্রায়ই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছায়। শুধু রাজধানী নয়, দেশের বিভিন্ন জেলা শহরেও বায়ুদূষণের মাত্রা বাড়ছে। এর প্রভাব পড়ে আমাদের শ্বাসতন্ত্র ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর।
এ অবস্থায় বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে মুখ ও গলা পরিষ্কার করা ভালো অভ্যাস। বিশেষ করে পরিষ্কার পানি দিয়ে গড়গড়া করলে গলার অস্বস্তি কমতে পারে এবং কিছু জীবাণু ও জমে থাকা মিউকাস দূর করতে সাহায্য করতে পারে। তবে গড়গড়া কোনো জাদুকরি প্রতিরোধব্যবস্থা নয়। এর উপকারিতা সম্পর্কে কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা রয়েছে, যদিও সব দাবির পক্ষে সমান শক্তিশালী প্রমাণ নেই।
গড়গড়া করলে গলা ও মুখের পৃষ্ঠে থাকা কিছু জীবাণু, ধুলার কণা ও মিউকাস যান্ত্রিকভাবে সরে যেতে পারে। এ বিষয়ে জাপানের একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা রয়েছে।
২০০৫ সালে আমেরিকান জার্নাল অব প্রিভেনটিভ মেডিসিনে প্রকাশিত গবেষণাটিতে ৩৮৭ সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অংশ নেন। তাঁদের তিনটি দলে ভাগ করে সাধারণ পানি দিয়ে গড়গড়া, পোভিডোন–আয়োডিন মিশ্রিত পানি দিয়ে গড়গড়া এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়।
৬০ দিন ধরে চলা গবেষণায় দেখা যায়, সাধারণ পানি দিয়ে দিনে অন্তত তিনবার গড়গড়া করা দলের ওপরের শ্বাসনালির সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণ দলের তুলনায় প্রায় ৩৬ শতাংশ কম ছিল। তবে পোভিডোন–আয়োডিন ব্যবহারকারী দলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুরক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি, গবেষণাটিতে লবণপানি নয়, সাধারণ পানি ব্যবহার করা হয়েছিল। তা ছাড়া এটি একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত গবেষণা। তাই একই ফল সবার ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে—এমন নিশ্চয়তা নেই।
গরম বা কুসুম গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে গড়গড়া করলে গলাব্যথা, খুসখুসে ভাব ও অস্বস্তি কমতে পারে। বিশেষ করে সর্দি–কাশি বা গলার প্রদাহের সময় এটি আরাম দিতে সাহায্য করে।
এর সম্ভাব্য উপকারিতা হলো—
• গলার শুষ্কতা ও অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে।
• গলায় জমে থাকা মিউকাস পরিষ্কার করতে সহায়তা করে।
• গলাব্যথা ও প্রদাহজনিত অস্বস্তি সাময়িকভাবে প্রশমিত করতে পারে।
• মুখ ও গলার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে।
তবে লবণপানি সরাসরি ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে কিংবা সংক্রমণ প্রতিরোধ করে—এমন দাবি করার মতো পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।
লবণপানি দিয়ে গড়গড়া এবং নাক পরিষ্কার করার বিষয়ে কোভিড–১৯ নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে নাক ও গলা পরিষ্কার রাখলে ভাইরাসের পরিমাণ কমতে পারে এবং কিছু উপসর্গের স্থায়িত্ব কমতে পারে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।
তবে গবেষণাগুলোর পদ্ধতি, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও ফলাফলে পার্থক্য রয়েছে। তাই লবণপানি দিয়ে গড়গড়াকে কোভিড–১৯ প্রতিরোধ বা চিকিৎসার স্বীকৃত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।
গড়গড়া একটি সহজ ও স্বল্প ব্যয়ের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। তবে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ধারণা থাকা প্রয়োজন।
• গড়গড়া করলে শ্বাসনালির সংক্রমণ পুরোপুরি প্রতিরোধ করা যায় না।
• এটি ফুসফুসে প্রবেশ করা ধুলাবালু বা দূষিত কণা পরিষ্কার করতে পারে না।
• ইতিমধ্যে সংক্রমণ হয়ে গেলে শুধু গড়গড়া করে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দূর করা সম্ভব নয়।
• নিয়মিত গড়গড়া করলেই সর্দি–কাশি হবে না—এমন নিশ্চয়তা নেই।
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, সংক্রমণ প্রতিরোধে নিয়মিত হাত ধোয়া, প্রয়োজন অনুযায়ী মাস্ক ব্যবহার, ঘরে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা এবং প্রাসঙ্গিক টিকা নেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গড়গড়া এসব ব্যবস্থার বিকল্প নয়; বরং সহায়ক অভ্যাস হতে পারে।
গড়গড়া করার জন্য খুব জটিল কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। সঠিকভাবে করলেই যথেষ্ট।
• এক গ্লাস (২০০ থেকে ২৫০ মিলিলিটার) কুসুম গরম পরিষ্কার পানিতে আধা চা–চামচ লবণ মিশিয়ে নিন।
• লবণ পুরোপুরি গুলে গেলে অল্প পানি মুখে নিয়ে ১৫–৩০ সেকেন্ড গড়গড়া করুন।
• পানি কখনোই গিলে ফেলবেন না। গড়গড়া শেষে ফেলে দিন।
• প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে কয়েকবার করা যেতে পারে। বাইরে থেকে ফিরে বা রাতে ঘুমানোর আগে করতে পারেন।
• অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করবেন না। এতে গলার অস্বস্তি বাড়তে পারে।
ছোট শিশুদের গড়গড়া করানো উচিত নয়। কারণ, তারা অসাবধানতাবশত পানি গিলে ফেলতে পারে।
প্রতিদিনের স্বাস্থ্যচর্চায় ছোট ছোট অভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ। বাইরে থেকে ফিরে হাত–মুখ ধোয়া, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গড়গড়া করা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অংশ হতে পারে। গড়গড়া সংক্রমণের নিশ্চিত প্রতিরোধক না হলেও গলার অস্বস্তি কমাতে এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহায়ক। তবে সুস্থ থাকার জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো সামগ্রিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।
লেখক: খাদ্য ও পথ্যবিশেষজ্ঞ; প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র
ছবি: এআই