শীতের ক্লান্তি, সর্দি-কাশি দূরে রাখবে এই ৭ সুপারফুড

শীত আসার আগে আমরা পোশাক, ভ্রমণ কিংবা লাইফস্টাইল নিয়ে নানা পরিকল্পনা করি, কিন্তু খাদ্যতালিকা নিয়ে সচেতনতা প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। অথচ সঠিক খাবারই পারে এই সময় শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তুলতে।
শীতের দিনে সহজেই হাতের কাছে পাওয়া এমন সাতটি সুপারফুড রয়েছে, যেগুলো নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে শরীর নিজেই তৈরি করবে প্রতিরোধের ঢাল।
লেবু, কমলা, মাল্টা কিংবা মৌসুমি টক ফল ভিটামিন সি-এর অন্যতম প্রধান উৎস। এই ভিটামিন শরীরের শ্বেত রক্তকণিকার কার্যকারিতা বাড়িয়ে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করে। নিয়মিত টক ফল খেলে ঠান্ডাজনিত অসুখ কমে, পাশাপাশি ত্বক থাকে উজ্জ্বল ও সতেজ।
শীতের পরিচিত আর পুষ্টিকর খাবার মিষ্টি আলুতে রয়েছে প্রচুর বিটা-ক্যারোটিন, যা শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়। ভিটামিন এ ত্বক ও শ্বাসনালির সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি শরীরকে শক্তি জোগায় এবং শীতের ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে।
আদা শুধু রান্নার স্বাদ বাড়ায় না, শীতকালে এটি এক ধরনের প্রাকৃতিক প্রতিষেধক হিসেবেও কাজ করে। আদা শরীরকে উষ্ণ রাখে, হজমে সহায়তা করে এবং সর্দি-কাশির উপসর্গ কমাতে কার্যকর। এতে থাকা প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে সক্রিয় করে তোলে।
বাদামে রয়েছে ভিটামিন ই ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, যা শরীরের কোষকে সুরক্ষিত রাখে। শীতে নিয়মিত বাদাম খেলে শরীর উষ্ণ থাকে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। পাশাপাশি এটি ত্বকের শুষ্কতা কমায় এবং মস্তিষ্ক ও হৃদ্যন্ত্রের সুস্থতায় সহায়তা করে।
আমলকী ভিটামিন সি-এর শক্তিশালী প্রাকৃতিক উৎস। এটি শরীরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। শীতকালে আমলকী খেলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ত্বক থাকে উজ্জ্বল ও চুল থাকে স্বাস্থ্যবান।
প্রাকৃতিক গুড়ে রয়েছে আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস, যা রক্ত পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। শীতে গুড় শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং সর্দি-কাশির সমস্যা কমায়। এটি হজমশক্তি বাড়ায় এবং ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়ক।
ব্রোকলি ভিটামিন সি, ভিটামিন কে ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। এটি শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এবং ঠান্ডার সঙ্গে শরীরকে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে। নিয়মিত ব্রোকলি খেলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা আরও শক্তিশালী হয়।
শীতের স্বাস্থ্যরক্ষার সবচেয়ে সহজ উপায় লুকিয়ে আছে প্রতিদিনের খাবারের তালিকায়। এই সাতটি সুপারফুড নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসে যুক্ত করলে শরীর থাকবে ভেতর থেকে শক্তিশালী, ত্বক ও চুল থাকবে সুস্থ, আর শীতের অসুখগুলো থাকবে অনেকটাই দূরে।
সূত্র: হেলথলাইন
ছবি: পেকজেলসডটকম ও এআই