কোল্ড ড্রিংকস না ডাবের পানি—ভেবে দেখেন কোনটা খাবেন

গ্রামবাংলায় চিরায়ত কিছু সংস্কৃতি আছে, যা অনন্য! স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, মনমেজাজের কথা চিন্তা করে আমাদের দেশীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জিবের স্বাদের মিলন ঘটিয়ে খাদ্য বিবেচনা করে পরিবেশন করা হয়। যেমন আধুনিক ভাষায় ওয়েলকাম ড্রিংক বলে যে কথাটা আছে, আমাদের বাংলায় এটা বহুল প্রচলিত। বিশেষ করে কয়েকটি ড্রিংকস বা পানীয় দেওয়া হয়। তার মধ্যে ডাব, গুড়ের শরবত, ঘোল, ফলের দিনে ফলের শরবত, লেবুর শরবত বেশ প্রচলিত।
আধুনিক সমাজে বাংলার সংস্কৃতি হারিয়ে চকচকে বিজ্ঞাপনের বাহারে কোল্ড ড্রিংকস স্থান করে নিয়েছে। এখন গ্রামেও কোল্ড ড্রিংকস দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। গাছে ডাব থাকলেও তা পাড়ার লোক নেই, এই অজুহাতে কোল্ড ড্রিংকস সহজ হয়ে যায়। অথচ আমরা জানি না এই স্বাগতপানীয় হিসেবে ডাবের পরিবর্তে বোতলজাত কোমল পানীয় আগত অতিথির কতটা ক্ষতি করছি। আর এটা বুঝতেই পড়ুন এই লেখা।
কোল্ড ড্রিংকস (মোজো, কোক, পেপসি ইত্যাদি) ও ডাবের পানির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করব এই লেখায়। এই বিশ্লেষণে পুষ্টিগুণ, স্বাস্থ্য উপকারিতা, সম্ভাব্য ক্ষতি, পরিবেশগত প্রভাব, অর্থনৈতিক দিক, স্বাদ ও জনপ্রিয়তা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। তথ্যসূত্র হিসেবে গবেষণা ও বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।
পুষ্টিগুণ বোঝার জন্য প্রতি ২৫০ মিলি সার্ভিংয়ের গড় মান নিয়ে আলোচনা করা হলো। এই মান ব্র্যান্ড বা উৎসভেদে সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।
কোল্ড ড্রিংকস: এতে প্রধানত ‘ক্যালরি’ থাকে, অর্থাৎ কোনো উল্লেখযোগ্য পুষ্টিগুণ ছাড়াই শুধু শক্তি দেয়। অতিরিক্ত চিনি (যেমন হাই ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপ) দ্রুত শক্তি দেয়, কিন্তু এটি লিভারে ফ্যাট হিসেবে জমা হওয়ার মতো কাজ করে। ফসফরিক অ্যাসিড হাড়ের ক্যালসিয়াম কমাতে পারে। যার কারণে হাড়ের শক্তি কমে।
ডাবের পানি: প্রাকৃতিক ইলেকট্রোলাইটস (পটাশিয়াম, সোডিয়াম) এবং অল্প পরিমাণে ভিটামিন ও মিনারেল থাকায় এটি শরীরের জন্য বেশি উপকারী। এটি স্পোর্টস ড্রিংকের প্রাকৃতিক বিকল্প হিসেবে কাজ করে। হাড়ের শক্তি বাড়ায়।
কোল্ড ড্রিংকস: কোল্ড ড্রিংকসে কার্বনেশন এবং ক্যাফেইন (কোকাকোলায় প্রতি ২৫০ মিলিতে ৩৪ মিগ্রা ক্যাফেইন) থাকায় বেশি পরিমাণে খেলে ডিহাইড্রেশন হতে পারে।
চিনি ও ক্যাফেইন থেকে তাৎক্ষণিক শক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু এটি স্বল্পমেয়াদি। রক্তে চিনির মাত্রা দ্রুত বাড়ে এবং কমে, ফলে ক্লান্তি বা ‘সুগার ক্র্যাশ’ হয়।
ফসফরিক এবং সাইট্রিক অ্যাসিড দাঁতের এনামেল ক্ষয় করে। প্রতিদিন সোডা পান দাঁতের ক্ষতির ঝুঁকি ৬২% বাড়ায়।
নিয়মিত সোডা পান টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ২৬% বাড়ায় এবং ওজন বৃদ্ধির কারণ হয়।
ডাবের পানি: ডাবের পানি প্রাকৃতিক ইলেকট্রোলাইটস; এ কারণে শরীরে পানির ভারসাম্য বজায় রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, এটি ব্যায়ামপরবর্তী হাইড্রেশনে স্পোর্টস ড্রিংকের মতোই কার্যকর। উচ্চ পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ডাবের পানি নিয়মিত পানে সিস্টোলিক রক্তচাপ ৩৪% কমতে পারে। এটি কিডনির পাথর প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে, কারণ এতে সাইট্রেট থাকে, যা ক্যালসিয়াম অক্সালেট জমতে বাধা দেয়।
ডাবের পানিতে অল্প পরিমাণে অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট থাকে, যা ফ্রি র্যাডিকেলের ক্ষতি কমায়। এটি অ্যাসিডমুক্ত এবং দাঁতের জন্য নিরাপদ।
কোল্ড ড্রিংকস: প্রতিদিন এক বোতল সোডা পান করলে টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। হাই ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপ লিভারে ফ্যাট জমায়, যা নন–অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারের কারণ।
ফসফরিক অ্যাসিড শরীর থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ কমায়, যা অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বাড়ায়।
কোল্ড ড্রিংকসে থাকা ক্যাফেইন নির্ভরতা তৈরি করতে পারে, যা মাথাব্যথা, উদ্বেগ এবং ঘুমের সমস্যা ঘটায়।
কৃত্রিম রং (যেমন টারট্রাজিন) এবং প্রিজারভেটিভ কিছু মানুষের মধ্যে অ্যালার্জি বা হাইপারঅ্যাকটিভিটি সৃষ্টি করতে পারে।\
ডাবের পানি: প্রতিদিন ১ লিটারের বেশি ডাবের পানি খেলে হাইপারক্যালেমিয়া (অতিরিক্ত পটাশিয়াম) হতে পারে, যা কিডনি রোগীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
যদিও কম, তবু এতে প্রাকৃতিক চিনি থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যক্তিদের পরিমিত খাওয়া উচিত।
খুব কম ক্ষেত্রে ডাবের পানিতে অ্যালার্জি হতে পারে, বিশেষ করে যারা নারকেলে সংবেদনশীল।
কোল্ড ড্রিংকস: এটা সাধারণত প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়াম ক্যানে প্যাকেজ করা হয়, যা পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী দূষণ ঘটায়। প্লাস্টিক বোতল উৎপাদনে প্রচুর পানি এবং জ্বালানি খরচ হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ৫০০ মিলি প্লাস্টিক বোতল তৈরিতে ৫৭ লিটার পানি লাগে।
ডাবের পানি: এটা প্রাকৃতিক ডাবের পানি পরিবেশবান্ধব, কারণ এটি সরাসরি নারকেল থেকে আসে, যা বায়োডিগ্রেডেবল।
আধুনিক জীবনধারা, ফাস্ট ফুড কালচার এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশে পার্টি, রেস্টুরেন্ট বা সামাজিক আড্ডায় এটি সাধারণ বিষয়। তবে এর স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে সচেতনতা বাড়ছে। বাংলাদেশে ডাবের পানি ঐতিহ্যবাহী এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশ। এটি প্রাকৃতিক এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হওয়ায় স্থানীয় কৃষি অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।
স্বাস্থ্য, পুষ্টিগুণ, পরিবেশগত প্রভাব এবং দীর্ঘমেয়াদি সুবিধার দিক থেকে ডাবের পানি অনেক ভালো। এটি প্রাকৃতিক এবং পুষ্টিকর। হাইড্রেশন, হার্টের স্বাস্থ্য এবং কিডনির জন্য উপকারী। পরিবেশবান্ধব (বিশেষ করে প্রাকৃতিক ডাব থেকে)। দীর্ঘ মেয়াদে স্বাস্থ্য খরচ কমায়। আর কোল্ড ড্রিংকস শুধু তাৎক্ষণিক স্বাদ ও সামাজিক আকর্ষণ দেয়, কিন্তু এর স্বাস্থ্যঝুঁকি (ডায়াবেটিস, ওবেসিটি, দাঁতের ক্ষতি) এবং পরিবেশগত ক্ষতি এটিকে কম পছন্দনীয় করা সবার জন্য ভালো।
লেখক: খাদ্য ও পথ্যবিশেষজ্ঞ; প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র
ছবি: পেকজেলসডটকম