শীতকাল আসতেই উইন্টার ব্লুজে ভুগছেন? সমাধান আছে এই উপায়ে

যোগব্যায়ামের মধ্যে এমন অনেক আসন, প্রাণায়াম, ক্রিয়া ও মেডিটেশন বা ধ্যান আছে, যেগুলো নিয়মিত অনুশীলন করার মাধ্যমে আপনি শীতকালীন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
যোগের আটটি ধাপের মধ্যে একটি হচ্ছে আসন। আসন মূলত শারীরিক ব্যায়ামকে বোঝানো হয়। যোগে এমন অনেক আসন আছে, যেগুলো নিয়মিত চর্চা করা প্রয়োজন। যোগচর্চার মাধ্যমে আপনি শীতকালীন প্রধান সমস্যা, যেমন শীত এলেই বাড়ে অ্যাজমা। এ ছাড়া রয়েছে কোমরব্যথা, হাঁটুব্যথা, পিঠব্যাথা, ঠান্ডায় কষ্ট পাওয়া ও বয়স্কদের বাতের ব্যথা। এসব থেকে মুক্তি পেতে যোগাসন বেশ সাহায্য করতে পারে। এ ছাড়া শরীরে রক্ত চলাচল বাড়াতে যোগাসন বেশ কার্যকর। আর এই আসনগুলোর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমুত্থান আসন, বৃক্ষাসন, হলাসন, সেতুবন্ধন আসন, পবনমুক্ত আসন, বুজুঙ্গাসন, স্বর্পাসন, দণ্ডাসন, উত্থানপাসন, বীরভদ্রাসন, শশংকা আসন, ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, বজ্রাসন ইত্যাদি।
যোগে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়ামকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম করার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক অনেক সমস্যা থেকে খুব সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব। যাঁরা অল্প শীতেই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হন, বিশেষ করে আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁদের মানসিক পরিবর্তন ঘটে, তাঁদের জন্য প্রাণায়াম খুবই কার্যকর। শীতে শরীর উষ্ণ রাখতে, শ্বাসকষ্ট দূর করতে, রক্ত চলাচল বাড়াতে নাড়িশোধন প্রাণায়াম, সুরিয়া বেদি, উজ্জায়ী, ভস্তিকা, ভ্রমরি ইত্যাদি প্রাণায়ামগুলো নিয়মিত সঠিক নিয়মে চর্চা করা যেতে পারে।
আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গকে সচল রাখার প্রক্রিয়াকে ক্রিয়া বলে। কিছু ক্রিয়া আছে, যা এ সময় করা খুব জরুরি। বিশেষ করে যাঁরা শীতে মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন। শরীর খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়। অনেকের আবার ঠান্ডার কারণে পিঠ শক্ত হয়ে ব্যথা শুরু হয়। সব সময় গলায় কফ জমা ভাব বা গলার ব্যথায় কষ্ট পান। তাঁদের জন্য ক্রিয়া খুবই জরুরি একটি চর্চা। সহজে বলা যায়, যে ক্রিয়া যোগ আমাদের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শক্তি বৃদ্ধি করে, হজমের সমস্যা কমিয়ে ক্ষুধা বাড়ায়। আমাদের শরীরের যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়সহ অন্য যন্ত্রগুলোকে সচল ও রোগমুক্ত রাখে। ক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে কপালভাতি, অগ্নিসার, জলনেতি, সূত্রনেতি, বমনধৌতি ইত্যাদি।
অনেক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শীতের আবহাওয়ায় অনেকের বিষণ্নতা বেড়ে যায়। কাজে মন না বসা থেকে শুরু করে ডিপ্রেশনেও ভোগেন অনেকে। এসব সমস্যা থেকে মেডিটেশনের মাধ্যমে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। তাই শীতের সময়ে চেষ্টা করুন নিয়ম করে সঠিক নিয়মে মেডিটেশন করার।
যোগচর্চা বা যোগাসন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই একজন যোগ প্রশিক্ষককে নিজের শারীরিক সমস্যাগুলো জানিয়ে দিতে হবে। এরপর তিনিই নির্ধারণ করে দেবেন কোন সমস্যার জন্য কোন যোগব্যায়ামটি উপযোগী। যদি কারও ক্রিয়া করার পূর্বাভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে কখনোই নিজে থেকে একা একা করতে যাবেন না। এতে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। এ ছাড়া যেকোনো যোগাসনে যাওয়ার আগে অবশ্যই জয়েন্ট মুভমেন্ট ও বডি ওয়ার্মআপ করে নেওয়া জরুরি।