মাত্র তিন দিনে কমবে ৫ কেজি ওজন এই অ্যালকালাইন ডায়েটে

আমরা যে খাবার খাই, তা শরীরের অ্যাসিড–অ্যালকালাইন বা অম্ল–ক্ষারের ভারসাম্যে প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ, খাবার হজম হয়ে রক্তে বা মূত্রে কিছু খনিজ (যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম) রেখে যায়, যাকে বলা হয় ‘অ্যাশ’। এই অ্যাশ বেশি অ্যাসিডিক হলে শরীরে রোগ ও প্রদাহের ঝুঁকি বাড়ে; আর অ্যালকালাইন হলে শরীর বেশি সুস্থ থাকে।
এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে ডায়েটটি। অ্যালকালাইন ডায়েটে থাকে শাক-সবজি, ফল, বাদাম, ডাল ও বীজজাতীয় খাবার। সীমিত পরিমাণে থাকে মাংস, ডিম, দুগ্ধজাত খাবার, চিনি, প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্টফুড কফি ও অ্যালকোহল। এই ডায়েটের মূল লক্ষ্য শরীরের পিএইচ বা অম্ল-ক্ষার ভারসাম্যকে ‘অ্যালকালাইন’–এর দিকে নিয়ে যাওয়া। এবার জেনে নিই তিন দিনে পাঁচ কেজি ওজন কমানোর সেই জাদুকরি ডায়েটটি।
ডায়েট শুরু হয় সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস হালকা গরম পানির সঙ্গে লেবুর রস খাওয়ার মাধ্যমে। লেবু বাইরের দিক থেকে অ্যাসিডিক হলেও শরীরে এটি অ্যালকালাইন প্রভাব ফেলে, ফলে হজমশক্তি বাড়ে ও শরীর থেকে টক্সিন বের হয়ে যায়। এরপর খেতে হয় ভেজানো বাদাম ও আখরোট, যা শরীরকে দেয় প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট।
সকালের নাশতায় রাখা হয় গ্রিন স্মুদি, যেখানে থাকছে শসা, আপেল, পুদিনা পাতা, লেবুর রস ও নারকেল পানি। এতে আছে ফাইবার ও ভিটামিন, যা ফোলা ভাব কমায় ও শরীর সতেজ রাখে। মিড মর্নিংয়ে এক বাটি মৌসুমি ফলের (জাম্বুরা, আমড়া, পেয়ারা, আনারস) সঙ্গে তুলসী বা পুদিনা চা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
দুপুরে প্রধান খাবার কিনোয়া বা কাওন। সঙ্গে থাকবে অলিভ অয়েলে হালকা ভাজা সবজি ও কাঁচা সালাদ।
বিকেলের নাশতায় গাজরের স্টিকস ও সবুজ চাটনি, সঙ্গে এক গ্লাস মোরিঙ্গা ড্রিঙ্ক।
আর রাতে থাকছে হালকা সবজির স্যুপ, যা শরীরকে শান্ত করে ও সহজে হজম হয়।
ঘুমানোর আগে দরকার এক কাপ মৌরি ভেজানো জল বা ক্যামোমাইল চা, যা হজমশক্তি বাড়ায় এবং ভালো ঘুম নিশ্চিত করে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই ডায়েট প্ল্যান চলাকালীন দুধজাত খাবার, প্রসেসড ফুড, চিনি, ক্যাফেইন ও ভাজাপোড়া সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে হবে।
পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান ও হালকা ব্যায়াম জরুরি। যাঁদের ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ বা জটিল কোনো সমস্যা আছে, তাঁরা এই ডায়েট করতে পারবেন।
শরীরের ভেতরের ভারসাম্য ফেরাতে, প্রদাহ কমাতে ও দ্রুত সতেজ হতে এই তিন দিনের অ্যালকালাইন ডায়েটকে বিশেষজ্ঞরা দেখছেন কার্যকর এক ‘রিসেট বাটন’ হিসেবে।
