হেলথ ট্রেন্ডের তুঙ্গে থাকা এই ফলের সঙ্গে ১টি মসলা খেলেই চাঙ্গা থাকবে মস্তিষ্ক

আজকের ব্যস্ত জীবন, দীর্ঘ কাজের সময়, পড়াশোনা বা মননশীল কাজ সবকিছুই আমাদের মস্তিষ্ককে চ্যালেঞ্জ করে। অনেকেই এনার্জি ড্রিংক বা কফি পান করেন নিজেকে চাঙ্গা করতে। সম্প্রতি নতুন গবেষণায় সামনে এসেছে প্রাকৃতিক এবং শক্তিশালী বিকল্প। যার নাম অ্যাভোকাডো ও কালো গোলমরিচ।
গবেষণায় দেখা গেছে, অ্যাভোকাডোতে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট মস্তিষ্ককে পুষ্টি দেয় এবং লিউটিন নামক উপাদান সরাসরি স্মৃতিশক্তি ও মানসিক সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করে। লিউটিন চোখের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মস্তিষ্কের কোষকে রক্ষা করতে এবং মানসিক ফোকাস বাড়াতে সাহায্য করে।
কালো গোলমরিচে থাকা পাইপারিন নামক উপাদান শরীরকে পুষ্টি শোষণে সাহায্য করে। ফলে অ্যাভোকাডোর পুষ্টি সহজে রক্ত প্রবাহে পৌঁছায় এবং দ্রুত মস্তিষ্কে কার্যকর হয়। গবেষকরা মনে করেন, এ দুটো উপাদান একসাথে খেলে নিউরোট্রান্সমিটার সক্রিয় হয় এবং মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশে রক্ত চলাচল বাড়ায়।
গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা এই কম্বিনেশন ন্যাচারাল বুস্টার খাওয়ার পর দ্রুত মনোযোগ ও ফোকাস বাড়তে দেখেছেন। অনেকেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই মানসিক স্বচ্ছতা অনুভব করেছেন। শুধু তাই নয়, মেজাজ নিয়ন্ত্রনে উন্নয়ন, সৃজনশীল চিন্তা এবং দ্রুত স্মরণশক্তির মতো ক্ষেত্রে এই স্ন্যাক কার্যকর হয়েছে।
এই ব্রেন বুস্টার তৈরি করা অত্যন্ত সহজ। একটি পাকা অ্যাভোকাডো কেটে তার ওপর সামান্য কালো গোলমরিচ ছড়িয়ে খেতে পারেন আপনি। চাইলে সামান্য লেবুর রস যোগ করলে স্বাদ আরও ভালো লাগবে। এটি কোনো কৃত্রিম উপাদান ছাড়াই আপনার মস্তিষ্ককে সতেজ রাখে এবং দীর্ঘ সময়ের কাজের চাপেও ফোকাস ধরে রাখতে সাহায্য করে।
গবেষকরা বলছেন, দিনের শুরুতে বা কাজের মধ্যবর্তী বিরতিতে এটি খেলে সারাদিন মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকে। এটি কেবল স্মরণশক্তি নয়, মানসিক ফোকাস এবং স্ট্রেস রিডাকশনে ও কার্যকর। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত প্রাকৃতিক ব্রেন ফুড গ্রহণের ফলে দীর্ঘমেয়াদে নিউরোলজিক্যাল স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।
এঁর মাধ্যমে কৃত্রিম এনার্জি ড্রিংক এবং অতিরিক্ত ক্যাফিনের উপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব। প্রকৃত পুষ্টি, সঠিক সংমিশ্রণ এবং দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে ছোট ছোট পরিবর্তনেই মানসিক সক্ষমতা বাড়ানো যায়। অ্যাভোকাডো ও কালো গোলমরিচের এই সংমিশ্রণ প্রমাণ করে যে স্বাস্থ্যকর খাদ্যই হতে পারে আপনার মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় সহচর। প্রতিদিন সকালের নাস্তায় রাখতে পারেন অ্যাভোকাডো-কালো গোলমরিচ স্ন্যাক ।
খাওয়ার পর নিজেই অনুভব করবেন মনোযোগ বেড়েছে, মেজাজ ভালো থাকছে এবং কাজের দক্ষতা বাড়ছে। মস্তিষ্কের জন্য ন্যাচারাল বুস্টার হিসেবে এটি এই মুহূর্তে আপনাকে দিবে সতেজ অনুভূতি। মস্তিষ্কের সক্ষমতা বাড়াতে চেখে রাখতে পারেন এই মস্তিষ্কের সুপার ফুড।
ছবি: এআই ও পেকজেলসডটকম